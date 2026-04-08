El histórico Jari Litmanen descuelga las botas a los 55 años para jugar en la cuarta división de Estonia

Quince años después de su retirada, el mítico exjugador de Ajax, Barcelona y Liverpool regresa al fútbol, el centrocampista finlandés ha sido inscrito oficialmente por el Tallinna Kalev III, motivado por el firme deseo de compartir vestuario y terreno de juego junto a sus propios hijos

El histórico centrocampista finlandés Jari Litmanen ha protagonizado un sorprendente regreso al fútbol, a sus 55 años de edad y tras quince años alejado de los terrenos de juego, el mítico mediapunta ha oficializado su vuelta a una competición. El jugador ha sido inscrito para disputar la temporada defendiendo la camiseta del Tallinna Kalev III, que milita en la cuarta división de Estonia. Atrás queda su etapa profesional en el HJK Helsinki, donde sumó su último campeonato en 2011 antes de anunciar su retiro.

La incorporación a este modesto conjunto cuenta con el respaldo de otra figura reconocida. El club es propiedad de Ragnar Klavan, exdefensa del Liverpool, lo que ha facilitado la gestión. De este modo, el exjugador nórdico vuelve a calzarse las botas para competir en una competición federada, dejando atrás los partidos de veteranos para afrontar la exigencia de una temporada regular. Su presencia en esta categoría supone un impulso mediático sin precedentes para el fútbol local.

Un palmarés brillante entre la élite europea y el fútbol báltico

Conocido como "El Rey" del fútbol finlandés, Litmanen atesora un currículum intachable. Su etapa dorada se desarrolló en el Ajax de Ámsterdam, conquistando la Liga de Campeones en 1995 como figura central. Posteriormente, vistió las elásticas de gigantes como el FC Barcelona y el Liverpool. A lo largo de su carrera cosechó 23 títulos oficiales y defendió la camiseta de la selección de Finlandia en 137 partidos internacionales, consolidándose como un referente absoluto de los noventa.

Durante la última década, el exjugador ha dividido su vida entre las dos orillas del golfo de Finlandia. Mientras ejerce habitualmente como comentarista deportivo en Helsinki, Litmanen mantiene su residencia familiar en Tallin. Esta constante presencia en territorio estonio le ha permitido mantener un estrecho vínculo con el entorno futbolístico del país, forjando lazos con clubes locales y acercándose a las categorías inferiores donde ahora da un paso al frente

El factor familiar como motor principal del regreso

La decisión de retomar los entrenamientos responde directamente a una profunda motivación familiar. El punto de inflexión ocurrió el pasado mes de octubre, cuando Litmanen participó excepcionalmente en un encuentro del equipo juvenil Tallinna Kalev Juunior. En aquel partido, el mediocampista tuvo la oportunidad de saltar al campo junto a sus dos hijos, Caro y Bruno, de 17 y 19 años respectivamente. El protagonista reconoció que la experiencia de compartir el terreno de juego con ellos fue increíble.

Ese episodio reavivó su instinto competitivo y le empujó a buscar una ficha oficial. Su presencia en el vestuario del Tallinna Kalev III ha desatado una notable expectación y reacciones de admiración entre los aficionados estonios. Para los futbolistas más jóvenes, compartir el césped con el ídolo de infancia de sus padres supone una oportunidad formativa única. El aspecto deportivo y el vínculo sentimental se fusionan así para alargar la carrera de una leyenda europea.