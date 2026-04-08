La puerta que se abre a Abel Ruiz tras la dura lesión de Vanat: "Ahí estaré"

El delantero del Girona está ante su gran oportunidad en el equipo de Míchel tras la importante baja del jugador ucraniano, que tendrá que estar de baja en torno a los tres meses por una lesión en su pierna izquierda

El Girona confirmó en el día de hoy las malas noticias con Vanat, que dice adiós a lo que resta de temporada por la lesión que sufrió el pasado lunes ante el Villarreal. De esta manera, Míchel dio entrada a Abel Ruiz, que tuvo más de ochenta minutos de juego en la victoria de su equipo frente a los de Marcelino en Montilivi.

Tras ello, Abel Ruiz ha comentado lo que significa Vanat para la plantilla, uno de los fijos en el Girona de Míchel. Por otro lado, el delantero de 26 años ha explicado cómo se encuentra en una temporada de altibajos y con menos minutos de lo que podría pensar. Además, ha hecho una valoración del partido de este viernes ante el Real Madrid en el Bernabéu, que viene de perder frente al Bayern de Múnich en el choque de UEFA Champions League.

Abel Ruiz lamenta la lesión de Vanat

El Girona ha informado que Vanat ha sufrido "una lesión tendinosa en el isquiotibial de la pierna izquierda", por la que tendrá que estar de baja entre 10 y 12 semanas. Por ello, Abel Ruiz ha hablado, en la Cadena Ser, sobre la importancia del ucraniano: "Es un jugador importante para el equipo y ha marcado goles importantes. Es una pena, hablé con él después del partido y no tenía buena pinta. Si es el momento de ayudar al campo, ahí estaré".

Por esta razón, se abre una puerta importante a Abel Ruiz, que tan solo ha jugado ocho partidos de LaLiga EA Sports esta temporada. Míchel podría considerarle al delantero como una de las principales opciones para entrar en el once titular, empezando por el de este viernes ante el Real Madrid en el Bernabéu.

Abel Ruiz, sobre su segunda temporada en el Girona

De esta manera, Abel Ruiz ha explicado cómo se siente en estos momentos, en una temporada donde las diferenes lesiones le han tenido apartado de los terrenos de juego, además de decisiones técnicas de Míchel: "Empecé la temporada con mucha ilusión y en el segundo partido me lesioné y al cabo de un mes recaí. Muy feliz de cómo fue, de encontrarme bien y de volver a sentirme futbolista. Sabíamos la dificultad del rival, pero si jugamos como un blog podemos ganar".

Abel Ruiz sufrió una lesión en julio de 2025 que le tuvo apartado de los terrenos de juego casi 48 días. Poco después de su vuelta, en septiembre, sufrió un nuevo problema muscular que le obligó a ser baja para Míchel más de 20 días, perdiéndose tres partidos del Girona. Por último, el delantero de 26 años sufrió una rotura de fibras el pasado mes de diciembre, que le tuvo recuperándose hasta el 1 de marzo, cuando jugó 18 minutos en el choque ante el Celta de Vigo.

Abel Ruiz desvela el premio de Míchel si ganan el viernes en el Bernabéu

Por último, Abel Ruiz, que puede ser titular en el partido de este viernes frente al Real Madrid, habló del encuentro ante los de Arbeloa en el Bernabéu: "Sabemos que aunque el Madrid rote tienen un gran equipo. Tenemos que estar muy concentrados. Sabemos que es un partido muy difícil, pero estamos muy motivados. Hay premio si ganamos en el Madrid, tendremos 4 o 5 días libres".

Sobre el futuro de Míchel, Abel Ruiz explicó que "no sabe si va a continuar. Me agradezco mucho la confianza que siempre me ha dado". El técnico del Girona, que acaba contrato a final de temporada, se encuentra en negociaciones con el Ajax, ya que a Jordi Cruyff, director deportivo del club holandés, le gustaría contar con la figura del entrenador madrileño.