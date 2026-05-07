Dembélé manda un recado tras alcanzar la final de la Champions con Gavi como protagonista

Dembélé celebró la eliminación al Bayern de Múnich con un vídeo del futbolista del Barcelona en redes sociales, que decía, entre otras afirmaciones que "mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol", firmando una respuesta tras tumbar a los de Vincent Kompany en un partido en el que volvió a ver puerta

Dembélé volvió a ser decisivo en el encuentro que enfrentó al PSG con el Bayern de Múnich. Su gol en la primera parte dio el impulso a un equipo que está a 90 minutos de conseguir su segunda UEFA Champions League de manera consecutiva. Tras ello, el delantero francés se hizo viral con un vídeo en sus redes sociales, en el que sale hablando Gavi en rueda de prensa.

El último ganador del Balón de Oro ha sido determinante los dos últimos años, especialmente, en el PSG, clave para la conquista de los diferentes títulos que han ganado los de Luis Enrique, como la UEFA Champions League conseguida la temporada pasada. Sin embargo, el delantero de 28 años ha sido años atrás objeto de crítica, sobre todo en su etapa en el Barcelona, dónde las lesiones le dejan sin un buen recuerdo en el club azulgrana.

Dembélé incendia el Allianz y avisa al Arsenal: llega a la final en su pico más letal

Dembélé llegó a disputar 65 minutos en el empate del PSG ante el Bayern de Múnich. Algo más de una hora que le sirvió para volver a demostrar el momento de forma que vive actualmente. El delantero francés registró el mejor dato de goles esperados, con un total de 0,36. Una amenaza de cara a la portería de Neuer, que en el 3' de partido ya tuvo que recoger el balón desde dentro de portería tras el tanto que firmó el ex del Barcelona.

A su gol en el Allianz Arena hay que sumarle los dos tantos que logró en la ida de semifinales ante el Bayern en el Parque de los Príncipes. Dembélé puso la directa anotando desde el punto de penalti y cerrando la manita para dejar encarrilada la eliminatoria. Además, le dio una asistencia a Kvaratskhelia para estrenar el marcador del PSG y responder al gol inicial de Harry Kane. De esta manera, ya pone el foco en la final ante el Arsenal en Budapest.

Dembélé sorprende en redes: celebra la final del PSG usando un vídeo de Gavi

En este sentido, tras conseguir una importantísima hazaña alcanzando otro año más la final de la Champions League, Dembélé podía presumir de la misma en redes sociales. Sin embargo, más allá de hacerlo más tarde, el delantero del PSG publicó un vídeo en redes sociales de Gavi hablando en rueda de prensa. El futbolista del Barcelona dice lo siguiente: "Mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol, no tienen ni dea pero bueno, es entendible, es fútbol. Cada uno piensa lo que quiere y está bien, está bien".

Tras ello, Dembélé siguió publicando diferentes imágenes del partido, así como con un Luis Enrique que desafía al Arsenal en la final. El delantero del PSG no dudó en subir una foto abrazando al entrenador asturiano, dando fe de la unión que se vive en un vestuario que quiere seguir haciendo historia en la UEFA Champions League. Los de Mikel Arteta se verán las caras con un equipo que busca su segunda Copa de Europa de manera consecutiva.

Dembélé, de señalado a imprescindible: Francia celebra su mejor versión antes del Mundial

Dembélé va dejando atrás poco a poco las críticas que le persiguen en el mundo del fútbol. La temporada pasada logró su mejor registro goleador de de toda su carrera, firmando un total de 35 tantos entre todas las competiciones. Por el momento, el delantero del PSG lleva 19 anotados, pero en un conjunto como el de Luis Enrique que amenaza a sus rivales, especialmente, por su poderío ofensivo.

Deschamps es uno de los que celebra especialmente el momento de forma de Dembélé. El seleccionador de Francia cuenta las horas para dar la convocatoria del Mundial, en la que habrá presencia de jugadores del PSG, como será el caso del '10' parisino, así como de Barcola y Doué. Además, el combinado francés se verá las caras en el torneo de este verano con Senegal, Irak y Noruega en fase de grupos, por lo que debería pasar sin aparentes probemas como primeros a la siguiente ronda.