Cuánta razón tenía Luis Enrique con la salida de Mbappé en 2024

El entrenador del PSG aseguró que, con la marcha del francés al Real Madrid, podría empezar a controlar todas las situaciones de juego de su equipo. El tiempo le ha dado la razón. El asturiano está a 90 minutos de proclamarse campeón de la Champions League por segunda vez consecutiva

Luis Enrique está respondiendo a cualquier tipo de duda que pudo haber con su figura tras la salida de Kylian Mbappé del PSG en 2024. Seis títulos ha logrado el asturiano desde la marcha del internacional con Francia al Real Madrid, con la posibilidad de sumar dos más, la Ligue 1 y la UEFA Champions League, cuya final tendrá lugar el próximo 30 de mayo.

Tras siete años de Mbappé en el PSG, el club parisino no pudo alcanzar la ansiada UEFA Champions League, algo que sí ocurrió la temporada después de su salida, con Luis Enrique al frente. Sin embargo, eso no ha quedado ahí, ya que el club francés se ha vuelto a plantar en la final de la Copa de Europa por segundo año consecutivo, por lo que tienen la posibilidad de conseguir una nueva 'Orejona', con el '10' del Real Madrid sin alcanzar aún ese trofeo.

El plan de Luis Enrique era real: sin Mbappé, todo bajo control y Europa ya lo sabe

Ya lo anticipaba el propio Luis Enrique en su documental que publicó Movistar a finales de 2024. El entrenador del PSG reconocía por aquel entonces, refiriéndose a Mbappé que "el hecho de tener a un jugador que se movía por dónde él quería implica que hay situaciones del juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas". Y el tiempo le ha dado razón, consiguiendo la primera UEFA Champions League de la historia del PSG.

Además, el resultado fue absolutamente arrollador, firmando un 5-0 en la final de 2025 contra el Inter de Milán, que apenas pudo mostrar oposición al nivel que mostró el PSG en ese encuentro de la Champions League. Por ello, el Arsenal, rival de los de Luis Enrique en la cita de este año, del 30 de mayo, está más que avisado del momento de forma que vive el equipo parisino, dispuesto a seguir haciendo historia en la Copa de Europa.

Sin Mbappé, más equipo: el PSG de Luis Enrique presume de unión y amenaza al Arsenal

Estas palabras de Luis Enrique se ven reflejadas en partidos como el de ayer miércoles ante el Bayern de Múnich. Démbéle, ganador del último Balón de Oro y goleador del encuentro ante los de Kompany, fue sustituido en el minuto 65, despidiéndose del terreno de juego aplaudiendo a la afición parisina desplazada y con un gesto de cordialidad con el técnico del PSG. Algo muy diferente a imágenes que dejó Mbappé en su etapa en Francia.

Por otro lado, la unión de equipo que ha creado Luis Enrique es total. En el minuto 94 del choque frente al Bayern de Múnich, Kvaratskhelia, que jugó todo el partido robó un balón en campo propio, lo que desató la euforia y celebración de todos sus jugadores, incluidos Démbéle. La lucha de egos no demuestra ser algo que se vive en el día a día del vestuario del PSG, con unos jugadores que van de la mano a por el mismo objetivo: alcanzar de nuevo la gloria con el equipo del Parque de los Príncipes.

Mientras el PSG hace historia, Mbappé acumula polémicas, críticas y un viaje a Cagliari que no ayuda

En la otra cara de la moneda se encuentra Mbappé, que está muy cerca de cerrar su segunda temporada en el Real Madrid con más críticas que elogios. De hecho, su entorno viene de salir al paso tras los comentarios que ha recibido por su reciente viaje a Cagliari con Ester Expósito. Además, el francés aún no ha conseguido la UEFA Champions League que venía a buscar en el conjunto blanco.

El '10' solo ha podido levantar con el Real Madrid una Supercopa de Europa, por la UEFA Champions League ganada por el equipo de Ancelotti antes de su llegada. Ahora, ve como su exequipo, el PSG, dónde estuvo hasta siete años, logró la Copa de Europa tras su marcha y está a 90 minutos de volver a conseguir una nueva 'Orejona' para sus vitrinas.

Mientras tanto, Mbappé pone el foco en su recuperación y en poder llegar de la mejor manera al Mundial de este verano, pero con una afición que sigue contando con serias dudas con su figura tras sus últimas apariciones públicas. Lo que no queda duda dos años después, es de que Luis Enrique tenía razón cuando hablaba de sus planes con el PSG tras la salida del delantero francés.