Kompany carga contra el árbitro del Bayern de Múnich - PSG: "Decisiones clave nos jugaron en contra"

El entrenador del equipo bábaro no tuvo pelos en la lengua a la hora de analizar la actuación de João Pinheiro en el Allianz Arena, afirmando y acordándose, entre otras jugadas, de que "merecíamos un penalti por la mano", que fue de Joao Neves en la segunda parte

El Bayern de Múnich cayó eliminado en semifinales de UEFA Champions League. Un poderoso PSG de Luis Enrique dejó sin opciones al conjunto de Vincent Kompany, que habló en rueda de prensa tras la finalización del encuentro en el Allianz Arena.

El técnico belga fue muy claro a la hora de analizar el partido, elogiando al PSG que, con la victoria del partido de ida y el empate ayer miércoles se clasificó a la final de la Champions League, dónde se medirá al Arsenal de Arteta. Por otro lado, Vincent Kompany se acordó de João Pinheiro, colegiado del encuentro en el Allianz, ya que el Bayern de Múnich recriminó varias jugadas que cayeron en su contra.

Kompany asume el golpe, pero ya piensa en la próxima temporada: "Habrá otra oportunidad"

Vincent Kompany hizo balance de la eliminatoria contra el PSG. El entrenador del Bayern de Múnich felicitó a los de Luis Enrique por el pase a la final de la Champions League: "Por supuesto que es amargo, al final perdimos ambos partidos contra un oponente muy bueno. Necesitábamos ser más decisivos. Felicitaciones a PSG".

Sin embargo, Vincent Kompany ya piensa en el futuro y en la "oportunidad" de poder levantar la Copa de Europa con el Bayern de Múnich la próxima temporada: "La Champions League ha terminado para nosotros esta temporada, pero habrá otra oportunidad y eso es una motivación para mí". Los alemanes se despiden de la competición tras eliminar anteriormente al Atalanta y Real Madrid, en octavos y cuartos de final.

Kompany, firme pero dolido: apunta a Joao Pinheiro y lamenta no obtener "justicia"

Además, Vincent Kompany no dudó en cargar contra João Pinheiro por su actuación en el Bayern de Múnich - PSG. El colegiado de portugués fue criticado por no señalar una segunda amarilla a Nuno Mendes, que podría haber sido determinantes en el devenir del encuentro, así como un posible penalti sobre Joao Neves en la segunda parte, por mano: "Estoy orgulloso de mis jugadores. Lo dieron todo. Pero decisiones clave nos jugaron en contra".

Por ello, Kompany concretó: "La falta de Nuno Mendes debería haber sido una segunda amarilla, y merecíamos un penal por la mano. A este nivel, esos momentos deciden el partido".

Sin embargo, el entrenador del Bayern de Múnich prefirió ser cauto y no 'calentarse' en rueda de prensa: "Elegiré mis palabras con cuidado, pero creo que mis jugadores saldrán de este estadio sintiéndose frustrados. Muy frustrados. Porque lo dieron todo y no obtuvieron justicia en los momentos clave".

Kompany aprieta a la UEFA: "Demasiadas preguntas" en una noche que deja al Bayern sin triplete

Pese a la derrota ante los de Luis Enrique, que también habló en rueda de prensa, Kompany quiso levantar el ánimo y mantener "una mentalidad fuerte". No obstante, las decisiones que tomó el colegiado del encuentro seguía en la cabeza del entrenador del Bayern de Múnich: "No tengo la capacidad de estar decepcionado por mucho tiempo. Este club tiene una mentalidad fuerte. No lloramos, respondemos".

Vincent Kompany concluyó afirmando, de manera contundente, que "la UEFA también debe entender que los jugadores, los entrenadores y los aficionados merecen claridad. Esta noche hay demasiadas preguntas". De esta manera, se escapa el triplete del Bayern de Múnich esta temporada. El equipo alemán ya se proclamó campeón de la Bundesliga, pero todavía tiene dos jornadas por disputar, ante el Wolsburgo y ante el Colonia.

Además, el Bayern de Múnich cuenta con otro gran objetivo, que es la final de la DFB-Pokal del próximo sábado 23 de mayo frente al Stuttgart. Tras eliminar al Bayer Leverkusen en semifinales, los de Vincent Kompany tendrán la última oportunidad de ganar un trofeo esta temporada, una vez quedado eliminado de la UEFA Champions League.