El Lille aún se lo piensa con Nianzou: el Sevilla cruza los dedos

El central ha superado el reconocimiento médico y ya están pactadas todas las condiciones de su traspaso, pero el club francés aún no ha tomado una decisión definitiva, de ahí la prudencia mostrada en Nervión

La salida de Tanguy Nianzou del Sevilla FC parece hecha. Pero en Nervión nadie quiere descorchar aún el champán para celebrar lo que sería una gran operación, por el alivio económico que representaría de cara a la planificación de la 26/27. El propio director deportivo blanquirrojo, José Ignacio Navarro, quiso mostrarse prudente este pasado miércoles al valorar tanto la marcha del central galo al Lille como la venta de Akor Adams al Venezia, también en 'stand by' tras el acuerdo alcanzado entre ambos clubes el pasado fin de semana.

La decisión debe llegar este fin de semana

"Hasta que no se haga oficial puede pasar cualquier cosa en cualquier sentido. No hay que aventurarnos a nada, todo está sujeto a cambios”, aseguró el sustituto de Antonio Cordón, conocedor a esas horas de que, en realidad, el conjunto francés no ha tomado una decisión definitiva sobre el fichaje de Nianzou. Es cierto que el defensor se ha sometido a un exhaustivo reconocimiento médico, dado su historial de lesiones, que habría superado de forma satisfactoria. Pero el Lille se lo sigue pensando y se espera que sea durante el fin de semana cuando se conozca el desenlace, tal y como ha indicado el periodista Matteo Moretto.

El ahorro que supondría para el Sevilla FC

De este modo, en el Sánchez-Pizjuán cruzan los dedos para que no haya problemas, pues están a un paso de cerrar una operación realmente beneficiosa, aunque sea mediante un traspaso que no dejaría ninguna ganancia en las arcas. Si se decide a dar el paso, el Lille no pagará nada, pero el ahorro es importante, negociando duro José Ignacio Navarro para que el Sevilla FC asuma menos de la mitad de los más de 8 millones de euros brutos que el zaguero aún tenía asegurados hasta 2027. La parte restante de ese elevadísimo salario se compensaría con una cantidad perdonada por el propio Nianzou y lo que le pagaría su nuevo equipo en su primera campaña.

De la amortización de su fichaje, por su parte, aún quedan pendiente 3,2 millones, que computarían también en las pérdidas de la entidad blanquirroja. Pero, pese a ello, el ahorro producido daría para inscribir a tres de los cuatro fichajes realizados, contando entre ellos el regreso de Vlachodimos. En un futuro, además, el traspaso aún podría dejar alguna pequeña ganancia, contemplada mediante variables por partidos jugados y rendimiento del central galo. Pero todo está a expensas del 'sí' definitivo del Lille.

El cambio de actitud de Nianzou

Nianzou, mientras tanto, ni siquiera se ha incorporado a la disciplina sevillistas tras las vacaciones, recibiendo un permiso especial para quedarse en su país y buscar un destino. Hasta ahora, el francés siempre se había cerrado en banda a una salida. Pero algo ha cambiado para que el ex internacional galo sub 21, ahora sí, haya aceptado buscar una solución consensuada. Principalmente, que solo tiene un año más de contrato. El pasado verano, por contra, se le pidió que rebajase su ficha a cambio de prorrogar dicho vínculo, como hizo Marcao, que ahora acaba en 2028. Pero Nianzou se negó y ese rechazo a ayudar al club con las inscripciones puede significar a la postre una gran noticia.

A sus 24 años, y después de haber jugado solo 62 partidos como sevillista en cuatro años (12 de ellos la última temporada), el parisino no se ha aferrado esta vez a lo firmado, para llevarse hasta el último céntimo, y en su lugar ha preferido llegar a un acuerdo amistoso para evitar llevarse un curso entero sin pisar el césped, pues es consciente de que no entra en los planes de Luis García Plaza. Dicha situación dificultaría la opción de recalar en cualquier otro equipo de cierto nivel dentro de un año, algo que sí ha encontrado ahora en el Lille, donde confía en resurgir siempre que el conjunto galo acabe dando el paso al frente.

Un fichaje ruinoso para el Sevilla FC

Si todo marcha según lo esperado, pese a la lógica prudencia reinante, Nianzou regresaría a una Ligue 1 donde solo ha jugado seis partidos con el PSG, pues se marchó muy joven, con apenas 18 años, al Bayern Múnich. Ese currículum parecía avalarle cuando Monchi lo firmó en el verano de 2022. Pero estas cuatro últimas temporadas han demostrado que se trata, sin lugar a dudas, de unas de las operaciones más ruinosas de la historia del Sevilla FC. Y es que, además de la pesada losa económica que ha supuesto, no hay que olvidar su largo historial de lesiones o los recurrentes fallos y penaltis cometidos cuando ha tenido la oportunidad.