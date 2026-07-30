Sorpresa positiva para el Sevilla con un regreso que deja la enfermería casi vacía

Juanlu se ha sumado al grupo tras dejar atrás una lesión fibrilar que ha condicionado su pretemporada y también el mercado sevillista; solo queda un lesionado en la enfermería

El Sevilla ha completado en la mañana de este jueves su último entrenamiento en Sevilla antes de poner rumbo hoy mismo a Rotterdam para el 'stage' que llevará a cabo la plantilla nervionense en Países Bajos, con Garderen como sede.

La sesión, la tercera de esta semana, deparó magníficas noticias para Luis García Plaza y para el Sevilla, pues sigue recuperando efectivo y, en este caso, favorece considerablemente los intereses del club.

De este modo, Juanlu Sánchez reapareció sobre el césped y se sumó el grupo tras dos semanas en el dique seco por una lesión fibrilar en el cuádriceps izquierdo que generaba cierta preocupación tanto en cuanto le había impedido mostrarse en los amistosos de pretemporada con el mercado en plena ebullición.

Juanlu ya está disponible para Luis García Plaza

Así las cosas, el de Montequinto se ejercitó con el resto de compañeros al mismo ritmo, por lo que dispondría de opciones de participar en el partido contra el NEC Nimega de mañana durante la concentración en tierras neerlandesas.

Sin duda, se trata de una buena noticia para los nervionenses, no solo en el terreno deportivo, pues se erige en uno de los futbolistas con más mercado, sobre todo en Italia, donde Nápoles y Fiorentina no le pierden la pista y Atalanta ha mostrado interés. En este sentido, en Nervión esperan que haya movimientos alrededor del nazareno después de que estuviera a punto de salir el verano pasado.

La recuperación deja casi vacía la enfermería sevillista una vez que Marcao y Oso ya se unieron el lunes a un grupo que ya contaba desde la semana anterior con Castrín.

Alfon González, el único inquilino de la enfermería

Por ende, la única baja por lesión a día de hoy es Alfon González, ausente desde los albores de la pretemporada por un contratiempo físico muy inoportuno tras volver de su cesión en el Villarreal.

Las otras dos ausencias en el entrenamiento fueron Rubén Vargas y Djibril Sow, que se sumarán a la pretemporada en el 'stage' de Países Bajos una vez agotadas sus vacaciones tras alcanzar los cuartos de final del Mundial.

Tres amistosos en el 'stage' que arranca hoy

Por su parte, Ejuke continúa trabajando mientras se resuelve su salida y los cuatro descartes siguen al margen del grupo a la espera de que se consume su marcha, casos de Joan Jordán, Fede Gattoni, Adrià Pedrosa y Fábio Cardoso.

El Sevilla disputa tres partidos en el 'stage' en Países Bajos, mañana viernes contra el NEC Nimega; el domingo contra el Utrecht; y el sábado 8 de agosto contra el Bayer Leverkusen.