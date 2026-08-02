El Como avanza por Yan Couto y negocia con el Dortmund su compra

El club italiano tiene encarrilada la cesión del lateral brasileño para su participación en la Champions League, pero todavía debe acordar la cuantía y las condiciones de una opción para adquirirlo definitivamente tras una mala temporada en la Bundesliga

El Como 1907 y el Borussia Dortmund han alcanzado un principio de acuerdo para la cesión de Yan Couto. Después de varias semanas de conversaciones, la operación ha entrado en su fase final.

La principal cuestión pendiente es la opción de compra que acompañará al préstamo. Ambos clubes negocian su importe y condiciones antes de autorizar el desplazamiento del lateral brasileño, que podría continuar disputando la Champions League en Italia.

El Como y el Borussia Dortmund alcanzan un acuerdo por Yan Couto

Las conversaciones por Yan Couto han experimentado un avance significativo. Según informa Fabrizio Romano, el Como tiene un acuerdo amplio con el Borussia Dortmund después de unas negociaciones prolongadas, aunque todavía quedan aspectos por concretar.

La fórmula planteada es una cesión con opción de compra. El entendimiento básico afecta al préstamo del futbolista, mientras que las entidades continúan discutiendo la cláusula que permitiría al Como adquirir sus derechos al término de la temporada 2026/27. Por el momento, distintas informaciones habían situado esa opción alrededor de los 20 millones de euros.

Ryerson activa la opción de Couto al Como

El Como llevaba varias semanas trabajando en la incorporación del brasileño. La operación llegó a considerarse muy avanzada durante el inicio del verano, pero las diferencias económicas entre los clubes frenaron su resolución.

La situación física de Julian Ryerson también influyó en los plazos. El Borussia Dortmund no quería autorizar la salida de Couto sin disponer de garantías suficientes en el lateral derecho, especialmente durante las primeras semanas de preparación. La recuperación del noruego y el acercamiento económico han permitido reactivar las conversaciones, a pesar del interés de equipos como el FC Barcelona.

Yan Couto perdió protagonismo En el Borussia Dortmund

El lateral participó en 19 encuentros de la Bundesliga 2025/26, en los que acumuló algo más de 1.000 minutos, dos goles y dos asistencias. También disputó siete partidos de la Champions League y marcó en el empate por 4-4 frente a la Juventus en la primera jornada de la fase de liga.

Su participación, sin embargo, descendió durante el tramo final de la temporada. Entre mediados de marzo y mediados de mayo apenas sumó doce minutos, antes de reaparecer y marcar en la última jornada frente al Werder Bremen.

Ryerson terminó consolidándose como primera opción para Niko Kovac. El noruego ofrecía un perfil de mayor equilibrio defensivo, mientras que Couto encontraba mejores condiciones para desarrollar su fútbol como carrilero, con libertad para avanzar y participar cerca del área rival.

La salida responde, por tanto, a la distribución de funciones dentro de la plantilla y a la intención del brasileño de recuperar continuidad. Con 24 años y contrato hasta 2030, el Dortmund no pretende renunciar definitivamente a su inversión sin conservar una compensación económica relevante.

El Dortmund protege la inversión realizada en Yan Couto

El Borussia incorporó al jugador en agosto de 2024 mediante una cesión procedente del Manchester City. El acuerdo incluía una obligación de compra vinculada al cumplimiento de determinados criterios deportivos, que quedaron alcanzados durante los primeros meses. Couto pasó a pertenecer definitivamente al Dortmund en el verano de 2025 mediante una operación valorada en aproximadamente 25 millones de euros.

La cesión al Como permitiría al Dortmund reducir el número de efectivos en el lateral derecho y facilitar minutos al jugador sin asumir inmediatamente una pérdida importante. Una opción de compra cercana a los 20 millones serviría para recuperar una parte considerable de la inversión si su rendimiento en Italia convence al conjunto lombardo.

Su etapa en el Girona explica el interés de Cesc Fàbregas

La mejor versión de Couto apareció durante sus diferentes cesiones en el Girona. El brasileño disputó una primera temporada en Segunda división y posteriormente regresó para completar dos campañas en LaLiga.

En el curso 2023/24 participó en 34 encuentros de LaLiga, marcó un gol y entregó diez asistencias. Su aportación resultó importante en el equipo que terminó tercero y consiguió la primera clasificación del Girona para la Champions.

A las órdenes de Míchel actuó principalmente como carrilero derecho, protegido por una estructura que potenciaba sus cualidades ofensivas. Su asociación con Savinho y su capacidad para alcanzar posiciones de centro convirtieron la banda derecha en una de las principales vías de ataque del conjunto catalán.

La opción de compra decidirá el futuro de Yan Couto en el Como

El siguiente paso será cerrar la redacción de la cláusula de compra. El importe, los plazos de pago y las posibles condiciones asociadas siguen siendo objeto de negociación entre el Como y el Borussia Dortmund.

Una vez resuelto ese apartado, el futbolista podrá desplazarse a Italia para superar el reconocimiento médico y completar la documentación. El principio de acuerdo acerca considerablemente a Yan Couto al equipo de Cesc Fàbregas, pero la operación permanece pendiente de su elemento económico más importante. El préstamo está encarrilado; su posible continuidad más allá de junio de 2027 todavía debe quedar definida.