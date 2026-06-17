La opción de Beñat San José gana fuerza en el Rayo Vallecano

El actual entrenador del Eibar emerge como la opción principal en estos momentos para el banquillo del Rayo Vallecano. El técnico vasco gusta en la dirección deportiva y las conversaciones avanzan, pero con un problema económico que mantiene en alerta las negociaciones

El Rayo Vallecano sigue pendiente de cerrar al nuevo entrenador. La salida de Iñigo Pérez, que fue oficial su llegada al Villarreal al término de la temporada, sigue dejando un hueco vacío en el equipo franjirrojo. De esta manera, hay varios nombres que han sonado encima de la mesa, como el de Jagoba Arrasate, que fue destituido del Mallorca esta campaña y se encuentra libre. Sin embargo, hay una opción que gana fuerza ahora.

En este sentido, hablamos de Beñat San José, actual entrenador del Eibar. El técnico renovó con el conjunto vasco, en el pasado mes de junio, hasta 2027, por lo que la posibilidad de que firmase por el Rayo Vallecano. No obstante, desde la dirección deportiva gusta su perfil y es una opción real para que llegue al equipo franjirrojo, que debe resolver cuanto antes esta carpeta para centrarse en la planificación de la siguiente temporada.

El escudo de Beñat San José: la muralla del Eibar seduce al Rayo para blindar Vallecas

Beñat San José viene de dirigir al Eibar en su primera temporada en Ipurúa, dónde ha terminado octavo en la clasificación de LaLiga Hypermotion con 67 puntos. El equipo vasco se quedó a cinco puntos de los puestos de playoff de ascenso a Primera División, pero las tres derrotas en las últimas jornadas del campeonato condicionó al conjunto armero. Por otro lado, fueron el segundo club menos goleado de Segunda División.

El Eibar recibió 40 tantos en 42 jornadas, igualado con Las Palmas de Luis García y solamente superado por el Burgos, que registró 33. Por ello, esto demuestra la capacidad defensiva que ha tenido el equipo de Beñat San José regularmente durante la temporada, algo que podríamos ver en el Rayo Vallecano, con jugadores como Ratiu, Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria.

Rayo Vallecano y Eibar, en conversaciones por el fichaje de Beñat San José

A sus 46 años, Beñat San José ha pasado por diferentes banquillos de distintos países. Empezó su carrera en la cantera de la Real Sociedad, antes de pasar por el filial del Al-Ittihad y llegar al primer equipo en la temporada 2012/2013. Tras ello, el técnico vasco ha pasado por el Al-Ettifaq, Antofagasta, Bolívar, U. Católica, Al-Nasr, KAS Euspen, Mazatlán, Bolívar, Atlas y, por último Eibar. Una larga lista en la que podría entra el Rayo Vallecano.

En este sentido, pese al interés del Rayo Vallecano en Jagoba Arrasate, ahora mismo la opción de Beñat San José gana fuerza en estos momentos, tal y como ha informado el Diario AS. La misma fuente explica que Eibar y el conjunto franjirrojo se encuentran en conversaciones para dar luz verde al movimiento y finalmente llegar a un acuerdo que pueda contentar a las dos partes.

No obstante, el mismo medio ha dejado claro que el Rayo Vallecano tendría que pagar una cantidad aproximada a los 400.00 euros para firmar el fichaje de Beñat San José, por lo que las dos entidades siguen en negociaciones y en los próximos días podría haver una resolución definitiva. El técnico vasco, por su parte, afrontaría su primera etapa en la Primera División de España tras su paso por el Eibar en Segunda.

Vallecas busca heredero para Iñigo Pérez mientras fija fecha clave ante el Ipswich

El Rayo Vallecano sigue en busca de un nuevo entrenador, ya que opciones como la de Carles Martínez se descartaron. El técnico firmó con el Bayer Leverkusen, que ya hizo oficial su llegada a la Bundesliga. Por ello, desde Vallecas siguen en negociaciones con diferentes perfiles que encajen y 'hagan olvidar' a Iñigo Pérez, que hiszo historia llevando al equipo a una final de UEFA Europa League, pese a la derrota.

Por otra parte, a falta del nuevo dirigente del banquillo de Vallecas, el Rayo ya ha anunciado un encuentro para esta pretemporada. El equipo franjirrojo se enfrentará al Ipswich Town el próximo 8 de agosto, por lo que la llegada del entrenador no debería demorarse mucho, con el objetivo de empezar a preparar estos partidos de cara a lo que se le viene al equipo madrileño la siguiente campaña en LaLiga EA Sports.