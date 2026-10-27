Sergio Canales, jugador del Racing de Santander: "Me levanto a las 6 para pasear con los perros por la playa, ceno sobre las 7 y a las 9 estoy en la cama"

Haciendo un repaso de su carrera, el futbolista cántabro afirma que hubo momentos en los que todo se le vino "encima" y se alegra de haber tenido la oportunidad de jugar en México, algo que cambió su "manera de ver la vida"

Después de tres temporadas en el Monterrey mexicano, Sergio Canales optó el pasado verano por volver al Racing de Santander, donde se formó y dio el salto a la elite, pese a haberse ganado una renovación automática en el conjunto azteca. A sus 35 años, el cántabro entiende que es algo que le debía al club de su ciudad natal, tras una larga trayectoria que le ha llevado a pasar también por las filas del Real Madrid, el Valencia, la Real Sociedad y el Real Betis, además de la selección española. Una exitosa carrera en la que, como no puede ser de otro modo, también ha vivido episodios duros.

“Hubo momentos en los que colapsé y se me vino todo encima”, ha reconocido el centrocampista en una entrevista concedida a la revista Brands & Players, en la que ha repasado un camino que le llevó muy joven, con apenas 19 años, a un club de la dimensión del Real Madrid, donde no pudo consagrarse. Pero aquella presión que sintió en el conjunto blanco le sirvió para madurar antes de tiempo y supuso una lección para todo lo que vino después.

La lección de las lesiones: "Me ayudaron a confiar más en mí"

Además, como ha recalcado en más de una ocasión, las lesiones que han marcado su carrera también han sido aprovechadas por el santanderino para no desfallecer. “Las lesiones me han enseñado a nunca rendirme, me han ayudado a tener más fortaleza, confiar más en mí y ser más agradecido a las personas que he tenido a mi alrededor”, afirmó.

En su paso por LaLiga, fue en el Real Betis donde mejores números firmó, conquistando además una Copa del Rey en 2022 de la que “poco o nada” recuerda. “Ahora viviría ese momento de otra forma para poder disfrutarlo”, reconoce al echar la vis atrás.

Agradecido por la recomendación de Guardado y Héctor Moreno:

Pero de lo que no se arrepiente Canales es de haberse marchado al Monterrey en el verano de 2023. “México me cambió la manera de ver la vida”, destacó, dando las gracias a sus ex compañeros Andrés Guardado y Héctor Moreno por recomendarle firmar por Rayados. “Ne hablaron muy bien tanto del club como de la ciudad y nos decidimos por ir allí. Gracias a ellos hemos vivido una etapa maravillosa que no cambiaría por nada”.

Ahora, en Santander, el ex internacional lleva una vida tranquila, con una rutina de la que disfruta en el día a día, y sigue cuidándose al máximo para rendir sobre el campo. “Me levanto a las 6 para pasear con los perros por la playa, por las tardes me toca presoterapia, sauna, agua fría, cámara hiperbárica, luz roja… ceno sobre las 7 y a las 9 estoy en la cama”, confesó.

Su amor por el Racing y lo que hará cuando se retire

“De pequeño iba al campo con mi padre, me enseñaron a entender el fútbol, me dieron muchos valores y me dieron la oportunidad de ser profesional, le debo mucho al Racing”, añadió sobre su sentimiento por el club montañés, con el tiene contrato hasta 2028.

En el futuro no descarta una nueva aventura en otra liga exótica. Pero aunque no piensa por ahora en la retirada, tiene otros planes que va más allá del futbol. “Cuando llegue el momento de colgar las botas me imagino con mi familia viajando, conociendo muchos lugares y viendo crecer a mis hijos, que pasa muy rápido y es maravilloso”, señaló, apuntando a Japón, Corea o Costa Rica entre sus destinos preferidos.