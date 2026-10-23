José Alberto no se anda con rodeos antes del Espanyol: "Nuestro objetivo es la permanencia"

José Alberto López rebaja las expectativas del Racing de Santander antes de recibir al Espanyol y recuerda que la permanencia sigue siendo el objetivo prioritario. El técnico analiza la mala dinámica, señala los aspectos que debe corregir su equipo y advierte de la exigencia del duelo ante los pericos

El Racing de Santander recibe este sábado al Espanyol con la intención de recuperar el camino de las victorias, pero José Alberto López tiene claro que la ambición no puede hacerle perder de vista el objetivo principal del curso. El técnico asturiano ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro para analizar el momento de su equipo, explicar los aspectos que necesita mejorar y advertir de las dificultades que encontrará frente al conjunto dirigido por Manolo González.

Pese a la exigencia en el entorno racinguista, el entrenador ha querido rebajar las expectativas y recordar que la prioridad del club sigue siendo consolidarse en la categoría. "Nuestro objetivo es la permanencia", ha afirmado, antes de insistir en que la competición obliga a atravesar momentos complicados y que el equipo debe estar preparado para afrontarlos sin perder su identidad. El equipo aspira a seguir creciendo y competir al máximo, pero José Alberto considera fundamental tener presente la realidad de una categoría en la que la permanencia exige regularidad y capacidad para superar las malas rachas. "Hay mucho decimoquinto, hay mucho decimosexto y hay mucho decimoséptimo puesto, hay mucho sufrimiento en las temporadas", ha explicado, al recordar que la Primera División también está marcada por campañas en las que los equipos deben pelear hasta el final para alcanzar sus objetivos.

El entrenador es consciente de que los resultados recientes no son los deseados, aunque rechaza que eso deba frenar la evolución de su plantilla. En su opinión, el trabajo diario tiene que servir para corregir errores y encontrar soluciones incluso cuando las victorias no llegan. "No queremos perder, no trabajamos 12 o 14 horas al día para perder, nadie lo hace", ha señalado. José Alberto ha defendido así la implicación del cuerpo técnico y de los futbolistas, al tiempo que ha reclamado capacidad para analizar lo que sucede sobre el césped y mantener la exigencia sin caer en la precipitación.

Los errores defensivos, una de las tareas pendientes

Más allá del discurso sobre los objetivos, el entrenador también ha identificado varios aspectos del juego que el Racing necesita corregir. La presión, la ocupación de los espacios y la vigilancia tras pérdida centran parte de las preocupaciones del técnico, que considera necesario mejorar la respuesta colectiva cuando el rival consigue recuperar el balón. El equipo debe evitar que sus adversarios encuentren espacios para correr y aprovechar las ocasiones que generan. Para ello, José Alberto insiste en la importancia de mantener el orden y de que todos los futbolistas entiendan su responsabilidad dentro del sistema.

La intención es que el Racing recupere su mejor versión sin perder la confianza en el trabajo realizado. El entrenador quiere que el equipo sea capaz de competir con personalidad, pero también que aprenda de las situaciones que le han penalizado en las últimas jornadas. En este sentido, el técnico ha vuelto a destacar la importancia del grupo por encima de las individualidades. Todos los jugadores deben estar preparados para responder cuando les llegue la oportunidad, independientemente de los minutos que hayan disputado hasta el momento. "El que juega tiene que rendir para mantener su sitio y el que no juega tiene que rendir para intentar ganarse un sitio", ha recordado, en un mensaje dirigido a una plantilla en la que considera imprescindible mantener la competencia interna y la implicación de todos sus integrantes.

El Espanyol, un rival con recursos y experiencia

El siguiente desafío del Racing será un Espanyol que llega a Santander con la necesidad de cambiar su dinámica de resultados. El conjunto perico acumula cuatro tropiezos consecutivos y busca una victoria que le permita recuperar confianza, aunque José Alberto no espera un encuentro sencillo.

El entrenador ha definido al equipo catalán como un rival físicamente fuerte, intenso y rápido, con recursos ofensivos y experiencia en la parcela defensiva. Además, ha advertido de su capacidad para modificar su disposición táctica, después de que Manolo González utilizara una línea de cinco defensas en el partido frente al Atlético de Madrid. El Racing deberá interpretar bien los movimientos del conjunto blanquiazul y encontrar la manera de superar su estructura defensiva. Para José Alberto, será fundamental mantener el equilibrio entre la presión y la protección de los espacios, evitando conceder oportunidades que puedan complicar el encuentro.

El preparador también ha tenido palabras para Roberto Fernández, delantero del Espanyol al que conoce de su etapa compartida en el Málaga. José Alberto ha destacado al internacional español y ha reconocido que le hará ilusión reencontrarse con él en Santander. "Me va a encantar saludar a Roberto mañana", explicó.