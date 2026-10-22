Prati señala el problema del Racing de Santander: "Tenemos que trabajar en los detalles para mejorar como visitante"

Matteo Prati pone el foco en los detalles como una de las claves para que el Racing de Santander mejore sus resultados a domicilio. El italiano reconoce los errores que debe corregir el equipo de José Alberto y pide más inteligencia para frenar las transiciones rivales y competir fuera

El Racing de Santander tiene deberes pendientes lejos de casa. El conjunto cántabro necesita encontrar una mayor regularidad a domicilio si quiere cumplir sus objetivos esta temporada y Matteo Prati ha puesto el foco en uno de los aspectos que considera fundamentales para conseguirlo: cuidar los pequeños detalles que terminan decidiendo los partidos. El centrocampista italiano, que afronta su primera experiencia en el fútbol español, ha reconocido que el equipo debe dar un paso adelante para competir con la misma personalidad que muestra en Santander.

Prati ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación después del entrenamiento que la plantilla de José Alberto López ha completado en las Instalaciones Nando Yosu. El futbolista ha repasado el momento del equipo, ha analizado la derrota frente a Osasuna y ha explicado qué necesita mejorar el Racing para no perder competitividad cuando juega lejos de El Sardinero. "Somos un equipo que lucha por la salvación y debemos concentrarnos en los detalles porque son los que hacen la diferencia", ha señalado el italiano, consciente de que los errores puntuales pueden acabar teniendo un peso decisivo en una competición tan igualada.

Prati identifica lo que debe corregir el Racing fuera de casa

El centrocampista no se ha limitado a hablar de una cuestión de actitud. Prati considera que el Racing debe aprender a interpretar mejor determinados momentos de los encuentros, especialmente cuando los rivales encuentran espacios para salir al contraataque. En ese sentido, ha apuntado a la necesidad de recurrir a las faltas tácticas cuando la situación lo requiera, una herramienta que puede resultar importante para frenar las transiciones y evitar que el adversario aproveche los desajustes defensivos. "Debemos ser más inteligentes en algunos momentos", ha explicado el jugador, que también ha reconocido que el equipo está trabajando para corregir este aspecto. "Lo estamos trabajando y debemos mejorarlo", ha añadido.

Sus palabras reflejan una de las tareas que tiene por delante el conjunto de José Alberto López. El Racing necesita mantener su capacidad para competir y generar ocasiones, pero también controlar mejor los momentos en los que pierde el balón y queda expuesto a las salidas del contrario. La derrota por 2-0 ante Osasuna sirve como ejemplo para el italiano, que ha admitido las dificultades que atravesó el equipo durante el inicio del encuentro. "Los primeros diez minutos fueron muy difíciles", ha reconocido, aunque también ha destacado que el Racing consiguió entrar poco a poco en el partido.

El Espanyol, próximo examen en El Sardinero

El calendario ofrece ahora al Racing la oportunidad de volver a jugar ante su afición, un factor que Prati considera fundamental. El centrocampista ha destacado el respaldo de los seguidores racinguistas, a los que ha definido como el "jugador número 12", y ha insistido en que el equipo debe aprovechar esa conexión para seguir creciendo.

Sin embargo, el italiano también ha lanzado un mensaje que va más allá del próximo compromiso frente al Espanyol. Para él, el principal objetivo pasa por conseguir que el nivel mostrado en Santander tenga continuidad cuando el equipo actúa como visitante. "En casa somos conscientes de nuestras cualidades, pero debe ser así también fuera", ha afirmado.