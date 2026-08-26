Tras la llegada de Iván Martín, el Racing de Santander se refuerza con Matteo Prati

El club cántabro firma a Matteo Prati, cedido por el Cagliari, en plena recta final de un mercado dondel a dirección deportiva mantiene abiertas más operaciones tras los tropiezos ligueros del inicio

El Racing de Santander sigue su puesta a punto en el mercado de fichajes a falta de menos de una semana para su cierre. En este sentido, el club cántabro ha hecho oficial la llegada de Matteo Prati, un refuerzo más para el centro del campo tras las incorporaciones de Sergio Canales e Iván Martín para esa demarcación. José Alberto López contará con más efectivos de cara a la presente temporada en Primera División, tras el ascenso.

De esta manera, el Racing de Santander suma un fichaje más tras las llegadas de Yassir Zabiri, Hugo Pérez, Pedro Felipe, Julen Agirrezabala, Sergio Canales e Iván Martín. Sin embargo, Chema Aragón y el resto de la dirección deportiva podrían seguir firmando más movimientos en los próximos días, sobre todo tras los problemas que ha podido encontrar el equipo en los primeros partidos de LaLiga, que han acabado en tropiezo.

Matteo Prati se estrena en LaLiga EA Sports

Matteo Prati llega al Racing de Santander en calidad de cedido, procedente del Cagliari, dónde tiene contrato hasta junio de 2028. Sin embargo, el centrocampista jugó la segunda parte de la pasada campaña en el Torino, disputando trece partidos y firmando una asistencia. Antes de ello, el futbolista de 22 años ha pasado por las filas del Spal y Revenna, de categorías inferiores en Italia. Ahora, da el salto a la Primera División de España.

El Racing de Santander confía en la figura de Matteo Prati, que acumula más de 70 partidos en la Serie A y hasta seis en la Copa de Italia. Pese a no tener un gran protagonismo en sus últimas campañas en el Cagliari, el centrocampista llega a El Sardinero con el objetivo de depositar toda la confianza que el club ha puesto en su fichaje, que estará vistiendo los colores del equipo cántabro hasta el final de la presente temporada.

El Racing de Santander explica el fichaje de Matteo Prati

Por su parte, Chema Aragón explicó en el día de ayer el fichaje de Matteo Prati y cómo empezaron las conversaciones para firmar su llegada al Racing de Santander: "Empezamos a hablar el 2 de junio y tuvimos que esperar tiempo para lo que nos hubiera gustado. Siguen estando abiertas las primeras opciones, todavía estamos con las posibles salidas de los que tenemos y ahora también entra en la ecuación Sergio".

Además, el director deportivo del Racing de Santander, que viene de caer ante el Getafe, habló de la comunicación que existe en el club de cara a más movimientos que puedan tener lugar en las próximas horas, con el futuro de varios jugadores del equipo por resolver: "Hemos hablado un rato, hay mucha comunicación en las salidas y las llegadas, es mucho trabajo y consiste en estar contento cuando acabe el mercado"

El Racing de Santander anuncia la llegada de Matteo Prati

De esta manera, el Racing de Santander, con decisiones por tomar, ha anunciado la llegada de Matteo Prati:

El Racing y el Cagliari Calcio han acordado la cesión de Matteo Prati, que vestirá de verdiblanco la temporada 2026/27, aunque el club cántabro se reserva opción de compra. El mediocentro de 22 años, que ya sabe lo que es jugar en los Campos de Sport, llega a Santander después de disputar 71 encuentros en la Serie A y seis en la Copa de Italia.

Matteo Prati nació en Rávena (Italia) el 28 de diciembre de 2003 (mide 1,85 y pesa 73 kilos), completó los últimos años de su formación futbolística entre el Cesena y el club de su localidad natal, con el que dio el salto al primer equipo. En 2022 firmó por la SPAL de la Serie B y un año más tarde se incorporó al Cagliari en la máxima categoría del fútbol italiano. Después de tres temporadas, la segunda mitad del pasado curso fue cedido al Torino FC, con cuya camiseta disputó 14 partidos.

El futbolista ravenense, que visitó El Sardinero con el club sardo la pasada pretemporada, ha sido internacional en las categorías inferiores de la Selección Italiana vistiéndose de corto en nueve ocasiones con la Sub-20, alcanzando la final de la Copa del Mundo de 2023. Y acumula 15 presencias con la Sub-21, con la que jugó el Campeonato de Europa de 2025.