Antoniano 3- 3 Sevilla Atlético: Baja la guardia en casa del colista y sigue mirando hacia abajo

Quinta jornada consecutiva sin ganar para el filial sevillista, que se marchó al descanso perdiendo 1-0 con un gol encajado tras un protestado penalti por manos; remontó por 1-3 nada más reanudarse el juego, con otro tanto de Pedraza y doblete de Valentino; y sucumbió en dos golpes seguidos de Gálvez y Nando Raposo

El Sevilla Atlético sigue sin despegar en su regreso a la Segunda Federación y en la matinal de este domingo sólo ha podido sumar un punto en su visita al errático CA Antoniano que no sirve al filial para detener la larga racha sin conocer el triunfo y que mantienen a los lebrijanos con el casillero de victorias a cero después de siete jornadas disputadas en la cuarta categoría del fútbol español. El equipo franjirrojo se fue perdiendo al descanso y a los pocos minutos de la reanudación ganaba por 1-3; pero volvió a bajar la guardia y recibió dos golpes consecutivos para volverse con un 3-3 que no deja a nadie contento.

El partido enfrentaba a dos equipos en horas bajas

El CA Antoniano llegaba como colista, sin conocer el triunfo y se queda cerrando la tabla con tres puntos de 12. Por su parte, el Sevilla Atlético, que arrancó el curso tras el descenso con dos triunfos seguidos, viajó a Lebrija instalado en la zona media (8 de 15) pero en una preocupante dinámica de cuatro jornadas sin ganar que ahora son cinco: igualadas ante At. Sanluqueño, CD Badajoz y ésta en Lebrija, intercaladas con derrotas contra Atlético Central y CP Mijas La Laguna, la semana pasada.

Además, aunque Diego Galiano recuperaba a Manuel Ángel Castillo, a Edu Altozano, a Sergio Martínez e Iker Muñoz -los tres primeros salieron en el once inicial- seguía lamentando bajas importantes como las de los lesionados Antonio Soriano y Jesuly, más las de los canteranos convocados por Luis García Plaza para la visita liguera de este domingo al Real Madrid: Rafa Romero, Nico Guillén y Jesús Cruz. Lo más positivo es que José Pedraza suma dos citas viendo puerta y Valentino Fattore volvió a demostrar ese gran olfato de gol en sus irrupciones ofensivas.

Rodri adelanta al Antoniano de penalti e Iker Villar perdona a portería vacía

No pudieron empezar peor las cosas para el filial del Sevilla FC, que en el 7' protestó mucho unas manos en el área que el colegiado malagueño Jorge González convirtió en penalti tras acudir al monitor y el lanzamiento desde los once metros fue transformado en el 1-0 por Rodri sin que pudiese evitar Loren Lucchino, que se lanzó al lado contrario.

A diferencia de partidos anteriores en los que la joven plantilla franjirroja acusó el golpe, los visitantes se encoraginaron y apretaron los dientes, acumulando varias llegadas de peligro al área local. En la ocasión más clara de todas, Iker Villar tuvo el empate para el Sevilla Atlético; pero tras regatear al portero del Antoniano -el exsevillista Matías Árbol- se topó con el poste y en el tiempo de descanso el marcador seguía reflejando la exigua victoria para los lebrijanos.

Furiosa salida en la reanudación: Pedraza y Valentino cuecen una remontada exprés

Como ya ocurriese la semana pasada en Mijas, el Sevilla Atlético salió a morder en la segunda mitad y prendió toda esa pólvora que llevaba semanas taponada. Galiano repitió el cambio de hace siete días y, en el 49', José Pedraza volvió a ver puerta por segunda jornada consecutiva para poner un 1-1 que sólo duró dos minutos.

Y es que otro de los recién entrados al campo, el versátil defensor Valentino Fattore, hizo el 1-2 justo en la acción inmediatamente posterior al saque del CA Antoniano desde el círculo central, y firmó todo un golazo para hacer el 1-3 en el 54'.

Con dos golpes consecutivos, Gálvez y Nando Raposo devuelven las tablas al marcador

Hace siete días, en tierras costasoleñas, el tanto de Pedraza sólo fue un espejismo. Esta vez, con tres tantos en nueve minutos, la reacción parecía sólida. Nada más lejos. Quizás en un intento por dosificar la valiosa renta, el Sevilla Atlético dio un paso atrás que el CA Antoniano aprovechó para pisar a fondo el acelerador y volver a nivelar la contienda con otros dos tantos seguidos.

En el 62', Gálvez recortaba distancias, y en el 64', un zapatazo desde fuera del área del recién entrado Nando Raposo estableció un marcador de 3-3 que acabaría siendo definitivo y que no sirve a ninguno de los dos para resolver sus respectivas rachas sin ganar.

Ficha técnica del Antoniano - Sevilla Atlético de Segunda RFEF

Club Atlético Antoniano: Matías Árbol; Ricky Castro (Álvaro Caro 85'), Carrascal (Marckus 74'), Pedro Melli, Carlos Hernández; Divino, Rodri Márquez (Jesús García 58'), Gonzalo Guzmán; Pablo Muñoz (Jose Mari 85'), Nacho Cordero (Nando Raposo 58') y Pablo Gálvez.

Sevilla Atlético: Loren Lucchino; Adrián Pérez, Robert Jalade (Valentino 46'), Sergio Martínez, Manuel Ángel (Marc Fernández 83'); Chumachenko, Aitor Caballero (Jose Pedraza 46'), Edu Altozano, Scuri; Alcaide (Lociga 68') e Iker Villar (Ibra Sow 74').

Árbitro: Jorge González Sánchez (malagueño). Amonestó a los locales Melli y Ricky, así como al visitante Sergio Martínez.

Goles: 1-0 (9') Rodri, de penalti; 1-1 (49') Pedraza; 1-2 (51') Valentino; 1-3 (54') Valentino; 2-3 (62') Gálvez; 3-3 (64') Nando Raposo.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 7 de liga en el Grupo IV de la Segunda RFEF disputado en el Estadio Municipal de Lebrija (Sevilla).