CP Mijas Las Lagunas 3-1 Sevilla Atlético: Golpeado y golpeado hasta quedar K.O.

El conjunto malagueño puso tierra de por medio antes del descanso y, aunque Pedraza recortó distancias a los pocos segundos de la reanudación, Rafa Romero recibió una avalancha de disparos ante la que sólo pudo retrasar lo inevitable

El Sevilla Atlético ha aumentado a cuatro las jornadas consecutivas sin ganar y ha perdido por 3-1 en su visita al CP Mijas Las Lagunas, que en la tarde de este domingo ha descargado dos batería de golpes que han dejado en la lona a los nervionenses. Con la primera secuencia hizo que se hiciese largo el primer tiempo y, con el segundo, después del intento de reacción a la salida de vestuarios, terminó de completar el K.O. técnico.

CP Mijas y Sevilla Atlético se enfrentan por primera vez

Esta tarde dominical deparaba un duelo inédito entre dos equipos que se veían las caras por primera vez. El conjunto malagueño, que el curso pasado logró el ascenso a Segunda RFEF, perdió en su debut en Puente Genil pero luego había enlazado cuatro jornadas seguidas sin conocer la derrota en las que sumó esos seis puntos que le anclan a la parte baja de la tabla después de encadenar empates con Ciudad de Lucena, Atlético Antoniano y Atlético Sanluqueño, así como una amplia goleada al UD Tamaraceite (6-2).

Por su parte, el recién descendido cuadro sevillista llegaba a Mijas ocupando la zona media con ocho puntos de 15 después de enlazar tres jornadas sin ganar, con dos igualadas (At. Sanluqueño y CD Badajoz) intercaladas con una derrota (ante Atlético Central), que emborronaron los dos triunfos con los que arrancó el curso (Tamaraceite y Marbella). Diego Galiano no podía contar con los lesionados Sergio Martínez, Manuel Arenas, Antonio Soriano, Iker Muñoz y Jesuly; así como tampoco con Loren Luchino, reclutado por Luis García Plaza para viajar a Valencia como tercer portero.

El CP Mijas golpea y deja aturdido al Sevilla Atlético

No empezó nada bien el encuentro en tierras costasoleñas para el filial, que antes del cuarto de hora ya se veía por debajo en el marcador después de que Cristóbal Jiménez batiese a Rafa Romero en el primer remate entre palos. Antes, el propio capitán del CP Mijas Las Lagunas había avisado nada más arrancar con un zapatazo alto y Boris probó suerte en una internada que fue desviada a córner por la zaga del Sevilla Atlético.

Los pupilos de Diego Galiano acusaron el tempranero golpe y el 1-0 reforzó la iniciativa del cuadro local, que buscó el segundo con un zapatazo lejano de Kata que atrapó el meta visitante y, sobre todo, con un cabezazo de José Carlos Padilla a la salida de un córner que Rafa Romero desvió de manera providencial. Era cuestión de tiempo que la inercia hiciese su trabajo y, al segundo intento, el '9' del Mijas perdonó más e hizo subir el 2-0 que dejaba al Sevilla Atlético contra las cuerdas a falta aún de ocho minutos para un descanso que fue todo un alivio para, al menos, detener los golpes y recuperar la consciencia.

Rafa Romero sólo retrasó lo inevitable tras el espejismo de Pedraza

Tras la campana de la reanudación, salió al ring otro equipo totalmente distinto. En lo cuantitativo, pues hubo un triple cambio muy ofensivo, y en lo cualitativo, con una activa puesta en escena culminada con el 2-1. Uno de los recién entrados, José Pedraza, recortó diferencias en la primera llegada franjirroja.

No obstante, la respuesta del CP Mijas fue contundente y obligó a Rafa Romero a ponerse el traje de salvador. El meta sevillista dejó una ristra de paradones, uno ante Cameron y dos a Almagro, pero sólo sirvió para retrasar el tanto de la sentencia, obra del exsevillista Adrián Peral en el 77'.

Ficha técnica del Mijas Las Lagunas - Sevilla Atlético de Segunda RFEF

3- CP Mijas Las Lagunas: Alberto; Castillo, Kubi, Raúl, Boris; Kanta, Caba, Werner, Williams Cameron; Cristóbal Jiménez (Almagro 46') y José Carlos Padilla (Lesedi 46') (Adrián Peral 62').

1- Sevilla Atlético: Rafa Romero; Adrián (Jorge Moreno 75'), Mario Díaz, Marc Fernández, Valentino (Alcaide 46'); Chumachenko (Pedraza 46'), Nico Guillén, Lociga (Iker Villar 46'), Aitor Caballero; Scuri (Tamiou 65') e Ibra Sow.

Árbitro: Hugo Novella Navalón (Comité Extremeño). Amonestó al local Cristóbal Jiménez y a los visitante Tamiou y Aitor Caballero.

Goles: 1-0 (14') Jiménez; 2-0 (37') Padilla; 2-1 (47') Pedraza; 3-1 (77') Adrián Peral.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 6 de liga en el Grupo IV de la Segunda Federación disputado en el Campo de Fútbol Juan Gambero Culebra de Mijas (Málaga).