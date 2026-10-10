Nico Guillén no olvida el sacrificio de su familia para poder jugar en el Sevilla: "A mi madre, a mi abuela y a mi padre les debo la vida"

El joven centrocampista onubense, que ya ha debutado esta temporada a las órdenes de Luis García Plaza, admite que está cumpliendo "un sueño" y sigue trabajando para "hacerlo lo mejor posible" y ganarse más oportunidades en el primer equipo

El Sevilla FC tiene muchas esperanzas puestas en Nico Guillén, que a sus 18 años ya ha tenido la oportunidad de debutar esta campaña en LaLiga. El mediocentro onubense es una de las grandes perlas de la cantera desde hace años y ya la pasada temporada fue citado en un par de ocasiones por Luis García Plaza, que pidió paciencia con él y ha decidido darle la alternativa este curso, partiendo como titular en el estreno ante el Rayo Vallecano y saliendo tras el descanso en la visita al Athletic.

Tras esas dos primeras jornadas llegaron los fichajes de Kochorashvili (que ya viajó a San Mamés) y Fofana, con lo que la competencia se ha elevado sobremanera en el centro del campo. Por ello, se ha decidido que el internacional sub 19 se entrene con el primer equipo pero, cuando no tenga oportunidades reales de jugar, compita con el filial en Segunda RFEF, donde suma cinco encuentros desde el inicio y dos goles con el Sevilla Atlético.

El objetivo de Nico Guillén: "Hacerlo lo mejor posible para que el míster cuente conmigo"

Una decisión que el protagonista entiende y asume dentro de su proceso de aprendizaje. "Jugar algunos minutos es un sueño y estamos trabajando para que este año se dé esa oportunidad", ha asegurado al respecto en los medios oficiales del club, donde ha recalcado que la mejor manera para aprovechar cada ocasión que se le presente no es otra que mantener la personalidad y el estilo de juego que le han llevado hasta aquí: "Al final tienes que ser como tú eres, por mostrar cosas buenas igual te llegan estas cosas".

Agradecido por los consejos de los miembros de la primera plantilla, especialmente los más veteranos, el dorsal '27' del cuadro nervionense (en el filial lleva el '10') también resaltó la cercanía de García Plaza, por lo que tiene claro que su objetivo a lo largo de la presente temporada es responder a esa confianza del técnico madrileño: "Estar con el primer equipo y hacerlo lo mejor posible para que el míster cuente conmigo".

Los viajes de Huelva a Sevilla: "Todos los días"

Con contrato en vigor hasta 2029 y un valor de mercado de dos millones de euros según la reciente actualización de la web especializada Transfermarkt, Nico Guillén echa la vista atrás y recuerda los muchos viajes que tuvo que hacer de pequeño hasta la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios desde Huelva, después de que el Sevilla FC le echara el ojo con solo cinco años, mientras participaba en un torneo en Portugal con el Tartessos.

"A mi madre, a mi abuela y a mi padre les debo la vida. Mi madre salía de trabajar y a las tres de la tarde y me venía para Sevilla. Llegábamos a las once de la noche a casa y al día siguiente otra vez. Todos los días. Les tengo que agradecer la vida, porque han hecho muchísimas cosas para que yo pueda progresar en el fútbol", explicó en una entrevista en Informa Sevilla.

Ya tiene en mente una celebración muy especial

Además, el onubense reveló que, si logra estrenarse como goleador con el primer equipo, ya tiene pensando celebrarlo poniéndose los cinco dedos de la mano sobre su cara. De ese modo, rendirá homenaje a su familia. "Porque en mi casa somos cinco, es por ellos", indicó, resaltando también su sentimiento por el club de Nervión: "Para mí el Sevilla es todo en la vida, me han formado como persona y como jugador”.