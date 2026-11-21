El centrocampista del Sevilla ha tenido lugar para repasar el buen partido del Sevilla en el Gran Derbi, mandar un mensaje a Marc Bartra y mostrar su despreocupación por la falta de acierto que tiene su equipo de cara a portería.

Lucien Agoumé ha sido uno de los onces jugadores elegidos por García Plaza para el Derbi Sevillano. Se ha hecho con un puesto indiscutible en el equipo inicial y también ha ganado peso en la capitanía del equipo hispalense. Hoy no ha firmado su mejor partido, marcado por una cartulina amarilla que lo ha cohibido y a propiciado su sustitución en el terreno de juego. Por ello, él, al igual que Marc Bartra se ha quejado de la actuación arbitral.

La respuesta de Lucien Agoumé a Marc Bartra

Le preguntaron a Agoumé por las palabras de Bartra sobre la acción de Kike Salas. El jugador verdiblanco opinó que era la segunda cartulina amarilla. "¿Expulsado por eso? ¿Pero ha sido falta de Isco, no? Ha pitado el árbitro falta de Isco. Que sigan quejándose entonces, que a nosotros no nos interesa eso", respondió el jugador galo del Sevilla FC al central del Betis.

Sevilla 11 Real Betis

En el contexto arbitral, Lucien Agoumé valoró la actuación de Sánchez Martínez. "Creo que ha pitado más raro para nosotros. Estaba pitando faltitas cuando nosotros apenas tocábamos al jugador del Betis. A mí me saca una amarilla en el minuto 15 porque dice que estuve hablando y haciendo gestos, pero yo no lo creo", respondió algo indigna el jugador del Sevilla.

Sánchez Martínez, protagonista muy a pesar de todos / LINCE / Lince

Para Agoumé, el Sevilla mereció más

Lucien Agoumé dejó claro que su equipo mereció un poco más. "Creo que todo el mundo ha visto hoy que hemos sido superiores al rival y que hemos creado muchísimas más ocasiones que ellos. Nos meten ese gol, que creo que es uno de los pocos tiros que han hecho en el partido. Pero hasta el final hemos luchado y creo que durante la mayor parte del partido hemos sido superiores nosotros. Creo que merecemos la victoria hoy", apostilló en la zona mixta.

Sin preocupación por la falta de gol

El gran debe hoy del Sevilla FC es la falta de acierto de cara a portería. No pasa su mejor racha goleadora el conjunto hispalense, y el francés también valoró eso. "No, no me preocupa personalmente porque yo sé la calidad de los jugadores que tenemos por ahí. Es muy difícil crear tantas ocasiones. Creo que muchas veces, hoy sobre todo, ha sido una cuestión de falta de suerte, porque teníamos muchas ocasiones claras y no las metimos. Ellos, con un tiro desviado, creo que lo toco yo", terminó concluyendo Lucien Agoumé en la zona mixta del Ramón Sánchez-Pizjuán.