Manolo González frena el debut de Bryan Zaragoza y deja un aviso

Manolo González analiza la visita del Espanyol a la Real Sociedad con varias decisiones importantes: Bryan Zaragoza no viajará, Rubén Sánchez vuelve a quedarse fuera por decisión deportiva y el técnico celebra el mercado realizado: "Es el año que más contento estoy con la plantilla"

Este sábado el Espanyol visita a la Real Sociedad en la tercera jornada de LaLiga y Manolo González ha analizado una actualidad perica marcada por el reciente fichaje de Bryan Zaragoza, el mercado, la ausencia de Rubén Sánchez y la exigencia de medirse a un rival que, pese a su inicio de curso, considera mucho más peligroso de lo que refleja la clasificación.

La principal novedad, sin embargo, tendrá que esperar. Bryan Zaragoza no viajará con el equipo a San Sebastián y deberá aguardar unos días más para estrenarse como jugador del Espanyol. "Ha entrenado bien, pero no irá convocado mañana. No está para viajar mañana. No tiene sentido. Lo mejor es que entrene aquí y avance plazos para que esté la semana que viene", explicó el técnico.

Bryan Zaragoza tendrá que esperar

La llegada del extremo ha obtenido mucha expectación entre la afición, pero Manolo González va a su ritmo y no quiere acelerar los plazos. El preparador perico prefiere que el futbolista complete su puesta a punto antes de entrar en una convocatoria y confía en poder contar con él próximamente.

Eso sí, no escondió su satisfacción por una incorporación que considera importante para el proyecto. "Ha sido un acierto de la dirección deportiva para traer un jugador de nivel que nos ayudará. Lo pedíamos desde hace tiempo. Se ha hecho un esfuerzo muy grande porque no es una negociación de un día. El chico ha puesto mucho de su parte para estar aquí. Esperemos que nos ayude porque tiene un nivel diferencial".

Bryan era uno de los perfiles que el Espanyol buscaba para reforzar su ataque y su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno puede aportar una variante diferente a la plantilla. Anoeta, precisamente, deberá esperar para verle vestido de blanquiazul.

La ausencia de Rubén Sánchez y el mensaje de Manolo

Otra de las decisiones que ha dejado en las declaraciones de la previa del encuentro ha sido la ausencia de Rubén Sánchez. El técnico confirmó que tampoco estará en la convocatoria y dejó claro que se trata de una elección exclusivamente deportiva. "No irá convocado mañana. No hay mucho más. Es un jugador de la plantilla que no irá convocado mañana", señaló inicialmente.

Después comunico algo más sobre los motivos. "Es una decisión deportiva. Nada más. Es un buen chico y entrena bien. Cuando pasan muchos partidos y pasan cosas habitualmente hay que buscar evitar estos errores. Hay que subir la exigencia del club y el nivel del jugador". Manolo fue todavía más directo al recordar el nivel competitivo que exige el Espanyol: "Deben saber que están en un club importante y que hay que dar el máximo cada semana. Hay jugadores más preparados que Rubén para competir".

Una Real Sociedad más peligrosa de lo que dice la tabla

El entrenador tampoco se fía de los resultados con los que llega la Real Sociedad. El conjunto donostiarra ha perdido sus dos primeros partidos, pero Manolo González cree que ese dato no refleja el potencial de su próximo rival. "Será un partido largo. La Real perdió ante el Betis, con ocasiones para ganar, y contra el Madrid. Hay que contextualizar. La clasificación no es real. Será un partido complicado y difícil", advirtió.

Para el técnico, la Real cuenta con argumentos suficientes para complicarle la vida a cualquier rival. "Tiene un buen balón parado, a nivel de transición te pueden someter, tienen varias estructuras de ataque, tienen jugadores de nivel en el uno contra uno, jugadores con gran golpeo de fuera del área… Habrá que saber defenderles y saber atacarles". Pero pese a ello, no renuncia a nada: "Somos capaces de ganar y habrá que dar el máximo en Anoeta", sentenció.

"Es el año que más contento estoy con la plantilla"

A falta de los últimos movimientos y con el límite salarial todavía condicionando algunas operaciones, Manolo González realizó una valoración muy positiva del trabajo realizado por el Espanyol. "Si el club hace algo es porque se trae a alguien para sumar. Estoy contento con la plantilla. Es el año que más contento estoy con la plantilla", aseguró.

El entrenador destacó especialmente la coordinación entre las diferentes áreas del club: "Se ha trabajado de manera conjunta entre dirección deportiva y cuerpo técnico. Han llegado perfiles que pedíamos. Han llegado centrales importantes. El equipo tiene soluciones y cuando vuelvan los lesionados más. Se ha hecho una muy buena faena de mercado".

Pero sobre la posibilidad de incorporar un lateral, evitó presionar al club."Dependerá del límite salarial. Unai y Vanja han jugado de laterales también. Estoy contento con el equipo de hoy. El equipo tiene muchas soluciones".

Javi Hernández, Urko y la paciencia con los jóvenes

Manolo también tuvo palabras para varios jugadores de la plantilla. Sobre Javi Hernández, uno de los nombres propios del inicio de temporada, pidió tranquilidad pese a su buen rendimiento. "Javi está a muy buen nivel. Ahora debe aguantar. Primero hay que llegar y luego aguantar", señaló. El técnico recordó que se trata de un futbolista joven y que habrá que acompañarlo cuando lleguen momentos más complicados: "Hay que dejarle tranquilo porque es un chico joven que tendrá partidos malos. Habrá que ayudarle cuando esto pase".

También destacó la importancia de Urko, al que considera fundamental para el funcionamiento del equipo. "Urko es un jugador capital. Te da estabilidad y tiene capacidad para jugar y ordenar el equipo. Puede abarcar más campo y ser más contundente. Tiene una gran capacidad de mejora y hay que exigirle mucho". Mientras tanto, Hartmann y Moscardo siguen esperando su oportunidad. Para Manolo, no hay dudas sobre su preparación: "Todos están preparados. No están jugando por el nivel de sus compañeros. También necesitan su proceso de adaptación. Hay que exigirles. Son jugadores de nivel y que nos ayudarán durante la temporada".

"Montaremos el Circo del Sol del Espanyol"

El técnico también dejó una de las frases más llamativas de la rueda de prensa cuando fue preguntado por la posibilidad de ver a un Espanyol más divertido esta temporada. "La diversión… Montaremos el Circo del Sol del Espanyol", respondió con ironía.

Después dejó claro cuál es su particular definición de disfrutar en el fútbol: "La diversión es ganar, no existe de otra manera. Hay que ganar y competir. Los jugadores harán que el equipo juegue bien si juegan en equipo. Hay que hacer las cosas muy bien. Yo me divierto cuando llega el minuto noventa y hemos ganado".

El Espanyol llega a Anoeta con la intención de prolongar la reacción mostrada en su último encuentro y dejar definitivamente atrás algunos fantasmas del pasado curso. Manolo González confía en que el equipo haya aprendido. "Lo que me preocupaba más del otro día era encajar pronto, pero el equipo se rehízo bien. El equipo hizo reset y estoy muy contento. Espero que mañana demos una buena versión".