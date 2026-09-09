Nita, la mujer que tuvo que convertirse en hombre para jugar al fútbol

Hace un siglo, Nita Carmona desafió las normas para jugar al fútbol en Málaga. Su historia, marcada por la lucha y la identidad, vuelve ahora a la actualidad con la película Veleta, recuperando la vida de esta pionera del fútbol femenino

Antes de que el fútbol femenino llenara estadios, antes de que las camisetas de las jugadoras se convirtieran en referentes y mucho antes de que España levantara un Mundial, hubo una mujer que tuvo que esconderse para poder hacer algo tan sencillo como jugar al fútbol.

Esta mujer llevaba el nombre de Ana Carmona Ruiz, también conocida como Nita. Nació en Málaga en 1908, en el barrio de Capuchinos, y creció muy cerca de un deporte que empezaba a abrirse paso en la ciudad. Su padre era estibador en el puerto y, según la investigación del periodista Jesús Hurtado, Nita descubrió el fútbol observando a los marinos ingleses que practicaban este deporte en las explanadas del puerto. Su pasión no tardó en convertirse en una necesidad. Nita quería jugar, pero había un problema: era mujer.

En la Málaga de los años veinte, el fútbol estaba reservado a los hombres. Así que encontró una forma de saltar al terreno de juego: se cortó el pelo, se vendó el pecho y se vistió con ropa masculina. Con esa apariencia comenzó a jugar en el Sporting Club de Málaga, donde logró integrarse entre sus compañeros sin que, durante un tiempo, descubrieran su verdadera identidad.

No era una simple espectadora infiltrada. Jugaba en el centro del campo y, según los testimonios recuperados años después, destacaba por su técnica y por su juego aéreo. También llegó a jugar con el Vélez Club de Fútbol, recibió el sobrenombre que terminaría acompañándola para siempre: 'Veleta', por su capacidad para pasar de mujer a hombre y viceversa.

Un secreto dentro del vestuario

La historia de Nita no fue únicamente la de una futbolista que encontró una manera de saltarse una prohibición. También fue la de una mujer que tuvo que pagar un precio por hacerlo. Cuando su identidad salió a la luz, sufrió insultos, agresiones y persecución. Algunas fuentes recogen incluso que fue detenida y sometida a arresto domiciliario bajo la acusación de alterar el orden público. En Vélez, sin embargo, encontró un entorno más favorable y pudo continuar practicando el deporte que había convertido en su gran pasión.

Durante décadas, su historia quedó prácticamente enterrada. Fue el periodista e investigador Jesús Hurtado quien recuperó el relato mientras investigaba la historia del fútbol de Vélez y reconstruía el pasado del club. El propio Hurtado explicó que la historia apareció al revisar la documentación del Vélez CF y descubrir que detrás de ‘El Veleta’ había una mujer.

Nita murió en 1940, con solo 32 años, víctima del tifus exantemático epidémico. Fue enterrada en el cementerio de San Rafael de Málaga con la camiseta del Sporting Club de Málaga. Su reconocimiento, sin embargo, ha llegado casi un siglo después. En 2023, Málaga aprobó dedicarle una calle en las inmediaciones del Cementerio de San Miguel, y la placa con su nombre se convirtió en otro paso para recuperar la memoria de una mujer que durante décadas permaneció prácticamente desconocida.

De las páginas de un libro a la gran pantalla

Ahora la historia de Nita da un salto todavía mayor: llega al cine.

Veleta es el título de la película dirigida por Paco Torres y escrita por el propio director junto a Amaya Muruzábal. El rodaje comenzó en julio y terminó en agosto después de pasar por diferentes localizaciones de Málaga y su provincia, entre ellas Torrox y Villanueva del Cauche, además de otros escenarios andaluces. La protagonista será Zoe Bonafonte, que se mete en la piel de Nita. A su lado estarán, entre otros, Dani Rovira, que interpreta a su padre, además de Javier Morgade, Martin Urrutia, Blanca Fernández, Adelfa Calvo, Mariola Fuentes, Eric Masip y el actor irlandés Moe Dunford.

El proyecto no pretende contar únicamente la historia de una mujer que quería jugar al fútbol. Su director quiere convertirla en una historia sobre libertad, identidad y la lucha por perseguir un sueño cuando la sociedad todavía no estaba preparada para aceptarlo. "Nita no solo luchó por jugar al fútbol, sino que luchó por decidir quién quería ser", explica Paco Torres, que también define la película como un homenaje a Andalucía y a la Málaga de los años veinte.

El director ha contado además que Veleta llevaba tres años de trabajo antes de llegar al rodaje. Tras finalizarlo, explicó que la película habla de libertad e identidad y que quería retratar una Andalucía de los años veinte en la que convivían la pobreza, la alegría, la Iglesia, las familias, el puerto y el fútbol.

Un siglo después, el fútbol vuelve a hablar de Nita

El rodaje ha terminado, pero la película todavía tiene por delante su proceso de montaje. Torres ha explicado que ahora comienza otra etapa: encontrar la historia definitiva entre las imágenes grabadas durante los 20 días de rodaje. Y mientras Veleta empieza a tomar forma, la figura de Nita Carmona vuelve a ocupar un espacio que durante demasiado tiempo estuvo vacío.

Porque quizá esa sea la parte más sorprendente de su historia. Nita no necesitó esperar a que el fútbol femenino tuviera permiso para existir. Lo hizo antes. Cuando jugar al fútbol siendo mujer podía significar ser señalada, perseguida o castigada, ella encontró la manera de ponerse unas botas y salir al campo.

Un siglo después, aquellas botas ya no tienen que esconderse. Ahora su historia se cuenta en una pantalla. Y quizá sea la mejor forma de recordar que, mucho antes de que otras pudieran jugar libremente, Nita ya había decidido que aquel también era su sitio.