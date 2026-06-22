El Granada llama a la puerta de 'Joselillo' Gaitán, una de las joyas de la cantera

El extremo del Villarreal B ve con buenos ojos la propuesta nazarí por sus ambiciosas aspiraciones y su rol protagonista en un equipo que tiene el ascenso a Primera División como único y gran objetivo

El mercado estival está ahora caliente en las oficinas del Villarreal CF con sus chicos del filial. Mientras el primer equipo perfila su plantilla para la próxima temporada, varios de los talentos de la cantera amarilla han despertado el interés de clubes de superior categoría. Uno de los jugadores con mejor mercado es 'Joselillo' Gaitán, una de las grandes perlas de Miralcamp.

El joven extremo malagueño, nacido en 2007, está en la agenda del Granada CF, que ya se ha puesto en contacto con el futbolista para presentarle un proyecto en el que tendría un papel importante dentro de la plantilla de Pacheta.

El Granada mueve ficha

La dirección deportiva nazarí, encabezada por Miguel Melgar, trabaja contrarreloj para que el técnico burgalés pueda arrancar la pretemporada del próximo 6 de julio con el mayor número posible de efectivos. Entre los numerosos nombres que maneja el club aparece el de 'Joselillo' Gaitán, al que consideran un futbolista de presente y futuro.

Según informa el diario Ideal, el Granada ya ha realizado una primera toma de contacto con el jugador y le ha trasladado su interés en incorporarlo en calidad de cedido. La operación, sin embargo, no será sencilla. El extremo tiene contrato con el Villarreal hasta 2028 y está considerado como uno de los activos más valiosos de la cantera grogueta. En La Cerámica creen firmemente en su potencial y no contemplan una salida por la vía rápida.

Un curso para confirmar su enorme proyección

'Joselillo' ha sido uno de los nombres propios de la temporada tanto en el Juvenil A como en el Villarreal B. Su desequilibrio, capacidad de desborde y facilidad para generar peligro en el uno contra uno le han convertido en uno de los jugadores más diferenciales de la factoría amarilla.

El malagueño puede actuar en ambas bandas, aunque se siente especialmente cómodo partiendo desde el costado izquierdo para buscar el área rival. Su velocidad, su habilidad en espacios reducidos y su gran capacidad para asociarse le han permitido dar un salto competitivo importante durante los últimos meses.

En el Villarreal entienden que el siguiente paso en su carrera pasa por competir al máximo nivel posible, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre su futuro.

Iñigo Pérez quiere verlo de cerca

La llegada de Iñigo Pérez al banquillo amarillo ha alterado muchos planes iniciales. El nuevo técnico del Villarreal quiere observar de primera mano a varios de los futbolistas con mayor proyección de la cantera antes de tomar decisiones. Entre ellos se encuentra 'Joselillo' Gaitán.

El entrenador considera que la pretemporada será clave para evaluar si el extremo está preparado para dar el salto al primer equipo o si, por el contrario, le conviene una cesión para acumular minutos y experiencia en el fútbol profesional. Por ese motivo, la operación podría postergarse varias semanas.

Los Cármenes, un destino atractivo

Desde la perspectiva del jugador, el interés del Granada resulta especialmente atractivo. El conjunto nazarí le ofrece protagonismo en un equipo con aspiraciones de pelear por el ascenso y, además, la posibilidad de jugar muy cerca de su Málaga natal.

El club rojiblanco busca reforzar sus bandas después de varias salidas importantes y ha puesto sus ojos en el mercado del Villarreal. De hecho, 'Joselillo' no es el único futbolista amarillo que figura en su lista de objetivos, ya que también sigue muy de cerca la situación de Víctor Moreno.

El verano será largo, pero el nombre de Joselillo Gaitán ya se ha colocado en la 'pole position' de salida. A sus 19 años, el extremo afronta un momento decisivo en su carrera. El Granada ha sido el primero en mover ficha, aunque en La Cerámica todavía tienen la última palabra sobre el futuro de una de las joyas más prometedoras de su cantera.

'Joselillo' Gaitán, desborde y personalidad

'Joselillo' es un extremo izquierdo que continúa quemando etapas a una velocidad importante dentro de la estructura grogueta. El atacante malagueño ha sido uno de los jugadores más utilizados esta temporada y un fijo en los planes de David Albelda en la dinámica del filial.

En total, 'Joselillo' ha disputado 40 encuentros este curso, acumulando 2.239 minutos entre todas las competiciones. Sus cifras también reflejan su influencia en ataque: siete goles y dos asistencias en una campaña en la que ha mantenido una evolución constante y en la que el Villarreal B se quedó a las puertas de regresar a Segunda División.

Sus números en Primera RFEF han sido especialmente regulares tras participar en 30 encuentros y dejar continuas muestras de descaro y capacidad para desequilibrar. En el club valoran especialmente su habilidad en conducción, su facilidad para superar rivales en el uno contra uno y un disparo cada vez más determinante.

Concentrado con la selección Sub-19 para la disputa de la Eurocopa de la categoría, el extremo malagueño es un habitual en las categorías inferiores de la selección española, donde su progresión no ha pasado desapercibida. De hecho, su presencia en la lista definitiva para el Europeo subraya el gran nivel exhibido durante toda la temporada y confirma que el Villarreal tiene entre manos a uno de los talentos con mayor proyección de su cantera.