El Villarreal blinda a Cheikh Thiam hasta 2031 para seguir reconstruyendo el filial

El 'Submarino' ha anunciado la renovación del centrocampista senegalés con un contrato de idéntica duración al firmado por Pau Navarro en el primer equipo; verano marcado por renovaciones, fichajes y salidas en el B para perfilar su plantilla de cara a la temporada 2026/2027

El Villarreal sigue dando pasos para construir el proyecto de su filial de cara a la próxima temporada. Después de oficializar la renovación de Pau Navarro en el primer equipo, el club amarillo anunció también la continuidad de Cheikh Thiam, que amplía su contrato hasta el 30 de junio de 2031. El centrocampista senegalés seguirá, por tanto, a las órdenes de David Albelda en un equipo que continúa perfilando su plantilla entre renovaciones, incorporaciones y varias salidas ya confirmadas.

La entidad amarilla vuelve a demostrar así su confianza en uno de los futbolistas con mayor margen de crecimiento de la cantera grogueta. Pese a que el jugador todavía tenía contrato en vigor, el Villarreal ha querido asegurar su continuidad a largo plazo con un nuevo vínculo de cinco temporadas, exactamente el mismo movimiento que realizó con Pau Navarro el mismo día.

Confianza total en su crecimiento

Cheikh Tidiane Thiam (Cambérène, Senegal, 7 de noviembre de 2005) aterrizó en Vila-real el pasado verano como una apuesta de futuro y, en apenas una temporada, ha convencido a los responsables deportivos de que puede convertirse en una pieza importante dentro de la estructura del club.

El centrocampista fue ganando protagonismo conforme avanzó el curso, especialmente durante el tramo final de la temporada, cuando logró asentarse en las alineaciones de Albelda y dejó muestras del potencial que atesora. Su crecimiento durante los últimos meses ha sido evidente, tanto en el apartado táctico como en su capacidad para influir con balón, algo que ha terminado de convencer al club para prolongar su contrato.

La renovación también supone un mensaje de confianza hacia un futbolista que está llamado a asumir un papel importante en el centro del campo del filial durante la próxima campaña en Primera Federación.

Un perfil que encaja en la filosofía amarilla

El Villarreal define a Thiam como un centrocampista con un notable despliegue físico y un elevado nivel técnico. Además de su capacidad para imponerse en los duelos, destaca por su facilidad para asociarse con sus compañeros y por romper líneas de presión tanto mediante la conducción como con el pase.

A ello se suma un aspecto que también habla de su personalidad competitiva. A sus apenas 20 años, el futbolista es el capitán de la selección Sub-20 de Senegal, una responsabilidad que evidencia el liderazgo que ya ejerce pese a su juventud.

El club considera que todavía cuenta con un amplio margen de progresión y espera que continúe desarrollándose bajo la dirección de David Albelda antes de llamar definitivamente a las puertas del primer equipo.

El Villarreal sigue moldeando el filial

La renovación de Cheikh Thiam forma parte del intenso trabajo que está llevando a cabo el Villarreal durante este verano para configurar la plantilla del Villarreal B. Jan Encuentra

En la semana de la vuelta al trabajo del filial, la dirección deportiva está combinando la continuidad de varios de sus jóvenes talentos (Manfa Keita, Ayman Arguigue y el propio Cheikh Thiam) con la llegada de nuevos refuerzos (Jan Encuentra, Valen Gómez y Andero Kaares) y la salida de futbolistas que han cerrado su etapa en el 'Mini Submarino' (Jean Ives Valou, Thiago Ojeda, Toni Tamarit y Víctor Moreno).

El objetivo pasa por mantener un bloque competitivo que permita seguir desarrollando jugadores para el primer equipo sin perder ambición en una exigente Primera Federación.

En ese sentido, las renovaciones de Pau Navarro y Cheikh Thiam representan dos movimientos estratégicos para consolidar la columna vertebral del filial a medio y largo plazo. Con ambos futbolistas atados hasta 2031, el Villarreal vuelve a lanzar un mensaje claro sobre su modelo de trabajo. La apuesta por el talento joven continúa siendo una de las grandes señas de identidad del club, que no duda en blindar a aquellos jugadores en los que detecta un importante potencial antes de que den el salto definitivo al fútbol profesional.