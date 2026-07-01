El Villarreal blinda a Manfa Keita y sigue dando forma al nuevo filial

El lateral maliense renueva hasta 2029 y dará el salto al filial de David Albelda en una planificación marcada por las incorporaciones, las renovaciones y varios futbolistas con un futuro todavía por resolver

El Villarreal asciende a Mafa Keita a su filial con un nuevo contrato hasta 2029.Villarreal CF

El Villarreal CF continúa perfilando el nuevo proyecto de su filial y este miércoles ha oficializado una nueva apuesta de futuro. El club amarillo ha alcanzado un acuerdo para renovar a Manfa Keita hasta junio de 2029, una ampliación de contrato que supone un importante paso adelante en su carrera ya que el lateral izquierdo formará parte del Villarreal B durante la temporada 2026/2027.

El defensa maliense, nacido en 2006, llegó hace dos años procedente de la prestigiosa academia Étoiles du Mandé y, desde entonces, ha ido quemando etapas con total naturalidad. Tras crecer en el Juvenil A, este último curso se consolidó en el Villarreal C, donde disputó 29 encuentros, 27 de ellos como titular, convirtiéndose en una de las piezas más fiables del conjunto dirigido por David Cifuentes.

Su capacidad física, su recorrido por la banda y su regularidad han convencido a la dirección deportiva, que entiende que ya está preparado para competir en Primera Federación a las órdenes de David Albelda.

La planificación ya toma forma

La renovación de Keita es un movimiento más dentro de la intensa reconstrucción que está llevando a cabo el Villarreal B después de quedarse a las puertas del ascenso a Segunda División.

Hasta la fecha, el filial amarillo ya ha confirmado dos incorporaciones. La primera fue la del lateral Jan Encuentra, llegado desde el FC Andorra tras su gran temporada en Unionistas. Poco después llegó el turno de Valen Gómez, atacante procedente del Talavera, que firma hasta 2028 para reforzar el frente ofensivo del nuevo proyecto.

En el apartado de renovaciones, además de la continuidad de Manfa Keita, el Villarreal también aseguró recientemente la permanencia de Ayman Arguigue hasta 2029. El delantero hispano-marroquí convenció durante la segunda vuelta con seis goles en 18 partidos y se ha convertido en una de las grandes apuestas de futuro de la entidad.

Cinco despedidas y varias carpetas abiertas

No todo han sido incorporaciones. El Villarreal también oficializó hace unos días la salida de cinco futbolistas del filial. Isma Sierra, Etienne Eto'o, Iván Rodríguez, Sebas Salazar y Adrián Ruiz ponen fin a su etapa en Miralcamp tras diferentes situaciones contractuales y cesiones que no tendrán continuidad.

Pero la planificación todavía está lejos de cerrarse. La dirección deportiva mantiene abiertas varias carpetas importantes y muchas de ellas dependerán de la valoración definitiva de Iñigo Pérez durante la pretemporada.

Carlos Macià aparece como uno de los grandes talentos de la cantera y está llamado a realizar la preparación con el primer equipo. Junto a él también serán observados muy de cerca Dani Budesca y Alassane Diatta, dos futbolistas que han despertado el interés del Córdoba y otros clubes, aunque el Villarreal no tiene prisa por decidir su futuro.

También regresa Dani Requena tras completar una excelente cesión en el Córdoba. Sin intención de renovar su contrato, el club estudia un posible traspaso con equipos como Racing de Santander, Rayo Vallecano y varios conjuntos de Bélgica, Portugal y Países Bajos siguiendo atentamente su situación.

Otro nombre propio es el del central argentino Lautaro Spatz, que apunta a dar el salto a Segunda División después de llamar la atención de clubes como Leganés, Cádiz y Córdoba.

A esa lista se suma Víctor Moreno, cuyo destino parece cada vez más cerca del Granada. El extremo quiere regresar a su tierra y las negociaciones avanzan para cerrar un traspaso en el que el Villarreal conservaría una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta.

El club nazarí también está tras los pasos de 'Joselillo' Gaitán. El joven extremo malagueño para presentarle un proyecto en el que tendría un papel importante dentro de la plantilla de Pacheta.

Con la renovación de Manfa Keita, el Villarreal vuelve a dejar clara su hoja de ruta. Blindar a los futbolistas con mayor proyección, reforzar el filial con talento joven y decidir durante la pretemporada qué canteranos están preparados para dar el salto definitivo. La planificación del nuevo 'Mini Submarino' trabaja a toda máquina y todavía se esperan interesantes movimientos antes del inicio de la competición.