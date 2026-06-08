Destino incierto para cinco jugadores del filial: Iñigo Pérez tendrá la última palabra

El Córdoba aparece con un doble interés en Budesca y Diatta, aunque no sería el único pretendiente; Dani Requena regresa de su productiva cesión con dos 'Primeras' tocando su puerta; Lautaro también apunta a salir a un equipo de Segunda División

El Villarreal B se quedó a las puertas de regresar al fútbol profesional. El golpe sufrido en Zamora, donde los amarillos dejaron escapar una ventaja de dos goles en una eliminatoria marcada por la polémica arbitral, puso punto final a una temporada notable para el filial. Sin embargo, el tropiezo se ha convertido ahora en una oportunidad de mercado para varios de sus futbolistas más prometedores.

Con la llegada de Iñigo Pérez al banquillo del primer equipo, la cantera gana todavía más protagonismo dentro del proyecto amarillo. El técnico navarro ya dejó claro durante su presentación que la mejor manera de apostar por los jóvenes no es únicamente acompañarlos, sino darles minutos, permitirles equivocarse y ayudarles a crecer desde la competición. Y precisamente ahí aparecen varios nombres propios que afrontan un verano decisivo. "Necesitan confianza y paciencia por mi parte. Buena comunicación y sentirse acompañados. Un entrenador que los ponga, que progresen, acierten, fallen y vayan aprendiendo. Ese debe ser el éxito de nuestra cantera y que sea porque les hemos dado oportunidades", declaró el navarro en su puesta de largo como entrenador.

Macià, la gran bandera de la nueva generación

Si hay un futbolista llamado a marcar una época en La Cerámica ese es Carlos Macià. El centrocampista ilicitano, internacional Sub-19 y una de las grandes sensaciones de la temporada, ha pasado en apenas un año de ser una promesa a convertirse en una realidad.

Su irrupción ha sido tan fulgurante que ya ha debutado con el primer equipo y son muchos los que dentro del club lo señalan como el heredero del Rodri del Villarreal antes de que se convirtiese en una estrella mundial. Con 18 años, una imponente presencia física -mide 1,90 metros- y una madurez impropia de su edad, Macià es uno de esos futbolistas que aparecen en la agenda de media Europa.

El Villarreal, consciente de ello, lo tiene blindado hasta 2029 y considera que debe ser uno de los pilares sobre los que construir el futuro inmediato de la entidad.

Budesca despierta el interés de Primera

Otro de los nombres que más mercado ha generado es el de Dani Budesca. El lateral derecho completó una temporada sobresaliente con el filial y ya ha llamado la atención de varios equipos de Primera División.

Entre ellos aparece el Valencia CF, que ha sondeado su situación para reforzar una posición necesitada de competencia. Sin embargo, en el Villarreal no contemplan desprenderse por ahora de uno de los defensores con mayor proyección de toda su cantera. En el club castellonense tienen claro que antes de tomar cualquier decisión quieren que el nuevo entrenador valore personalmente al futbolista durante la pretemporada. El técnico ya ha dejado marcada la directriz de evaluar al lateral esta pretemporada antes de decidir.

La novedad en este sentido es que el Córdoba CF aparece como nuevo interesado en el jugador, según informa Canal Sur Radio.

Budesca ya debutó esta temporada con el primer equipo en la Liga de Campeones y será uno de los jugadores que Iñigo Pérez observará con especial atención durante la pretemporada. Su velocidad, recorrido y capacidad para generar peligro desde la banda le convierten en un perfil muy atractivo para el nuevo entrenador.

Diatta también tiene pretendientes

Alassane Diatta es otro de los futbolistas que acumula interesados tras completar una temporada de crecimiento constante.

El centrocampista senegalés también ha despertado el interés del Córdoba CF, club que ya ha preguntado por su situación. Sus cinco goles y tres asistencias, unidos a su capacidad física y llegada desde segunda línea, le han convertido en una pieza muy cotizada.

El Villarreal, no obstante, tampoco tiene prisa por tomar decisiones. La prioridad pasa por que el nuevo cuerpo técnico evalúe personalmente este jugador antes de definir si formará parte de la primera plantilla o deberá buscar minutos fuera.

El regreso de Requena con dos 'Primeras' en liza

A esa lista se suma Dani Requena. El centrocampista regresa tras una cesión muy productiva en el Córdoba, donde acumuló más de 2.600 minutos en Segunda División y se consolidó como uno de los futbolistas más importantes del conjunto andaluz.

Su rendimiento no ha pasado inadvertido. Rayo Vallecano y Racing de Santander siguen de cerca su situación y contemplan su incorporación para la próxima temporada. El interés creciente de estos clubes llega en un momento interesante para el Villarreal. El futbolista tiene contrato hasta junio de 2027 y su valor de mercado está un poco por debajo del millón de euros, por lo que el 'Submarino' deberá tomar una decisión importante en las semanas venideras.

Según informa el portal Esportbase Media, la intención del club amarillo es que el jugador salga traspasado y se pueda ingresar una cierta cantidad por su venta. No hay intención de renovarle. El club habría decidido darle prioridad a Maciá y Diatta, que harán la pretemporada con la primera plantilla y se decidirá si pueden tener cabida en los planes del nuevo entrenador. La idea es hacer caja y hay también interesados del extranjero. Clubes de Bélgica, Países Bajos y Portugal también habrían llamado a la puerta del centrocampista andaluz.

La entidad amarilla mantiene una gran confianza en el potencial del jugador, pero también es consciente de que entra en una fase clave de su vinculación contractual. Si el Villarreal no contempla una renovación a corto plazo, la opción de buscar una venta o una nueva cesión con condiciones favorables podría ganar fuerza para evitar que el futbolista se acerque peligrosamente a la finalización de su contrato.

Lautaro Spatz apunta a un equipo de Segunda División

El quinto futbolista que tiene mucho mercado es el central argentino Lautaro Spatz. Con contrato hasta junio de 2027, su futuro parecía encaminado hacia el Real Murcia puesto que su entrenador, Sergi Guilló, habría sondeado la posibilidad de firmarlo.

Sin embargo, la Primera Federación se le queda pequeña y todo apunta a que su destino estará en un club de Segunda División. Según informa Ángel García, Leganés, Córdoba y Cádiz le han venido siguiendo durante la temporada.

Iñigo Pérez tendrá la última palabra con todos ellos

Pese al interés creciente en medio filial, el técnico navarro tendrá la última palabra en un verano que puede marcar el rumbo de todos estos canteranos. La eliminación del filial en la lucha por el ascenso ha acelerado decisiones que parecían destinadas a esperar un año más al menos.

Ahora, el futuro de Macià, Budesca, Diatta, Requena, Lautaro y el de otros nombres importantes como Hugo López o Nizar pasa directamente por las manos del nuevo entrenador, un Iñigo Pérez que es muy consciente de que su Villarreal está obligado a tirar más que nunca de Miralcamp.