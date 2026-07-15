Los canteranos que promocionarán al primer equipo: Hugo López marca el camino

El campeón de Europa Sub-19 encabeza la lista de jóvenes con opciones de asentarse en la primera plantilla; Carlos Macià, Dani Requena, Pau Cabanes o Alassane Diatta también aspiran a convencer al nuevo técnico amarillo durante la pretemporada

Iñigo Pérez encara su segunda semana de entrenamientos con las ausencias todavía destacadas de los mundialistas, pero con un equipo cargado de canteranos con ganas de convencer al técnico pamplonés de que pueden tener sitio en el primer equipo. La llegada del nuevo míster no solo supone el inicio de un nuevo ciclo en el banquillo amarillo, también representa una oportunidad para una generación de futbolistas de la cantera que sueña con dar el salto definitivo al equipo de los mayores. El entrenador navarro ya conoce una de las señas de identidad del club: apostar por el talento de Miralcamp. Y este verano tendrá la oportunidad de comprobar de primera mano el nivel de varios jugadores que llaman con fuerza a la puerta.

Aunque la plantilla todavía está en construcción y muchos futbolistas siguen incorporándose progresivamente tras el Mundial, Iñigo ya ha podido trabajar con varios canteranos. Algunos parten con opciones reales de quedarse durante toda la temporada, mientras que otros buscarán convencer durante la pretemporada para entrar en la dinámica del primer equipo.

Hugo López, el campeón de Europa que pide paso

Si hay un nombre propio que sobresale por encima del resto ahora mismo es el de Hugo López. El delantero murciano acaba de proclamarse campeón de Europa Sub-19 con España, siendo además uno de los futbolistas más determinantes del torneo. Su gol en la final frente a Alemania abrió el camino hacia el título continental y confirmó el enorme crecimiento que ha experimentado durante la última temporada.

No ha sido una temporada cualquiera la del atacante. Hugo ya había debutado el pasado curso con Marcelino, disputando partidos de Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones, una experiencia poco habitual para un futbolista de su edad.

Ahora, tras disfrutar de unas merecidas vacaciones de dos semanas después del Europeo, se incorporará a la disciplina de Iñigo Pérez con la intención de convencer al nuevo entrenador y a sabiendas de que tiene muchas papeletas de promocionar al primer equipo. En principio, todo apunta a que será uno de los jóvenes con más opciones de hacerse un hueco con las estrellas, especialmente en una delantera que por el momento ha sufrido pocos movimientos este mercado.

Carlos Macià, el siguiente en la lista

Otro de los nombres propios es Carlos Macià. El centrocampista fue el canterano que más protagonismo tuvo la pasada temporada con Marcelino, llegando a disputar cinco encuentros de Liga y uno de Copa del Rey, una cifra que demuestra la enorme confianza que ya existe en torno a su figura.

Su capacidad para interpretar el juego, su personalidad con balón y la madurez que ha mostrado pese a su juventud le convierten en uno de los candidatos más firmes para entrar de forma habitual en la dinámica del primer equipo. Con la renovación de Cheikh Thiam para liderar la medular del Villarreal B, Macià aparece como el centrocampista de la cantera con más opciones de consolidarse definitivamente a las órdenes de Iñigo Pérez.

De hecho, se trata sin duda de la apuesta más decidida del club. Desde dentro, son muchos los que lo señalan como el heredero del Rodri Hernández antes de que se convirtiese en una estrella mundial. Roig Negueroles, consejero delegado, admitió en una entrevista que considera a Macià un jugador llamado a estar entre los grandes de España. "Puede jugar en el B perfectamente y puede jugar también en el A. Es un jugador muy joven, juvenil todavía el año que viene, pero este año ha sido titular indiscutible en el B, ha jugado 200 y pico minutos en el primer equipo. Ya veremos qué ficha tiene o qué ficha deja de tener, pero no por ser joven tenemos que mantenerlo en el B. Es un jugador que, seguramente, si estuviese jugando en River Plate, ahora mismo valdría 30 millones de euros".

Con 18 años, una imponente presencia física -mide 1,90 metros- y una madurez impropia de su edad, Macià es uno de esos futbolistas que aparecen en la agenda de media Europa. El Villarreal, consciente de ello, lo tiene blindado hasta 2029 y considera que debe ser uno de los pilares sobre los que construir el futuro inmediato de la entidad.

Requena y Pau Cabanes buscan una segunda oportunidad

Dani Requena regresa tras completar una positiva cesión en el Córdoba, donde acumuló minutos y recuperó sensaciones. Ya sabe lo que es debutar con el Villarreal y espera que el cambio de entrenador le abra una puerta que parecía más cerrada durante el anterior proyecto. El club sabe que puede ser una venta potencial y tiene mercado incluso en Primera División con un interés creciente del Levante. Sin embargo, el jugador está decidido a hacer la pretemporada y sabe que Iñigo Pérez será quien tenga la última palabra.

Por su parte, Pau Cabanes afronta una pretemporada muy especial. Antes de sufrir la grave lesión de rodilla que frenó su progresión, era uno de los jóvenes que más convencían a Marcelino. Ahora, el delantero de Burriana está completamente recuperado, por lo que vuelve con el objetivo de recuperar el terreno perdido.

En la temporada 2024/2025 tenía ficha con el filial, pero Marcelino detectó algo en él, al igual que con Pau Navarro, y lo hizo debutar contra Las Palmas. Venía de acumular nueve titularidades y dos goles en el filial formando dupla con Etta Eyong. Su ascenso a la primera plantilla causó buena impresión, pero el club decidió que necesitaba seguir fogueándose y lo envió cedido en enero al Alavés. En Mendizorroza la cosa no cuajó y solo jugó seis partidos (186′), siendo el chico más joven de la plantilla. En esta última campaña sufrió una rotura en el cruzado y menisco a principio en el mes de agosto, justo antes de empezar el curso, cuando iba a ser la referencia del ataque del B. Ahora, ya recuperado, espera recuperar las mejores sensaciones y entrarle por los ojos a Iñigo Pérez.

Tanto Requena como Cabanes parten con serias opciones de convencer a Iñigo si mantienen un buen nivel durante las próximas semanas.

Diatta quiere confirmar las expectativas

Entre los futbolistas que también cuentan con posibilidades aparece Alassane Diatta. El centrocampista senegalés debutó con el primer equipo la pasada temporada en la Liga de Campeones frente al Bayer Leverkusen y continúa siendo uno de los proyectos más interesantes de la cantera amarilla. Su potencia física, capacidad para abarcar campo y margen de crecimiento le mantienen muy bien situado dentro del plan deportivo del club.

Algo parecido ocurre con Dani Budesca, otro de los futbolistas que ya sabe lo que es estrenarse con el primer equipo y que sigue acumulando experiencia dentro del filial, aunque es un jugador con mercado y no se descarta su venta, teniendo al Valencia y al Racing de Santander como principales interesados.

Otros nombres que quieren sorprender

Más atrás aparecen futbolistas que afrontan su primera gran oportunidad con el primer equipo. Es el caso de Nizar, cuya gran segunda vuelta con el Villarreal B le ha permitido entrar en la dinámica de Iñigo Pérez tras renovar recientemente su contrato. También trabajan con el primer equipo Cheikh Thiam, Moussa Diallo, Lautaro Spatz y el guardameta Rubén Gómez, que intentarán aprovechar cada entrenamiento para seguir creciendo dentro de la estructura del club.

Todos ellos parten, en principio, con menos opciones de quedarse de forma definitiva, aunque el Villarreal nunca ha cerrado la puerta a las sorpresas cuando un joven demuestra estar preparado. En cualquier caso, la pretemporada solo acaba de comenzar, por lo que las próximas semanas marcarán un antes y un después en las carreras de todos estos futbolistas.