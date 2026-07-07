La ilusión amarilla desborda La Cerámica en el primer día de renovación presencial

La respuesta de la afición resultó de lo más positiva; desde primera hora de la mañana, decenas de aficionados groguets acudieron al estadio para rubricar su fidelidad al equipo una temporada más; los precios oscilan entre los 250 y los 950 euros para el Abono LaLiga y entre 325 y 1.200 euros para el Abono Champions

La campaña de abonados del Villarreal CF para la temporada 2026/2027 vivió su pistoletazo de salida este lunes con el inicio de la renovación presencial de carnets. Y la respuesta de la afición no pudo ser más positiva. Desde primera hora de la mañana, decenas de seguidores amarillos acudieron a las taquillas del Estadio de la Cerámica y a la tienda oficial de la Plaza Mayor para asegurar su asiento de cara a un curso que volverá a tener el atractivo añadido de la Liga de Campeones.

Las imágenes de la jornada reflejaron el ambiente de ilusión que rodea al club tras el regreso a la máxima competición continental. Muchos aficionados optaron por realizar el trámite de manera presencial pese a que la renovación online permanece abierta desde el pasado 29 de junio, una muestra más del vínculo que mantiene la afición con el club y de la tradición de recoger el carnet físico temporada tras temporada.

La campaña, presentada bajo el lema 'Seguim amb tu' ('Seguimos contigo'), afronta ahora una de sus fases más importantes ya que los abonados tienen hasta el próximo 18 de julio para renovar su localidad antes de que se abra el resto del proceso previsto por el club.

Dos modalidades para una temporada especial

El Villarreal mantiene el modelo implantado en las últimas campañas y vuelve a ofrecer dos posibilidades a sus aficionados.

El Abono LaLiga incluye todos los encuentros ligueros del primer equipo en el Estadio de la Cerámica, además de los partidos del Villarreal Femenino y de la Cantera Grogueta en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Por su parte, el Abono Champions añade a ese paquete todos los encuentros de la Fase Liga de la Champions League que dispute el Villarreal como local, además de los partidos de la Copa del Rey en el estadio amarillo. Una opción que vuelve a convertirse en la preferida para muchos seguidores, ilusionados con una nueva aventura europea. En ambos casos, los abonados conservan su antigüedad dentro del club.

Precios, descuentos y ventajas

La campaña llega con un incremento de tarifas respecto a temporadas anteriores, aunque el Villarreal sigue situándose entre los clubes con los abonos más asequibles de los equipos que competirán en la Champions League.

El club mantiene, además, importantes descuentos para determinados colectivos. Los menores de 26 años continúan disfrutando de una rebaja del 50% en todas las zonas del estadio, salvo la zona VIP, mientras que jubilados y pensionistas cuentan con una reducción de 30 euros sobre el precio del carnet.

Los precios oscilan entre los 250 y los 950 euros para el Abono LaLiga y entre 325 y 1.200 euros para el Abono Champions, aunque los abonados con categoría Oro disfrutan de tarifas sensiblemente inferiores, que arrancan desde 150 y 210 euros, respectivamente.

También sigue vigente el programa Very Yellow People Oro, que recompensa la asistencia al estadio. Los aficionados que durante la pasada campaña faltaron a un máximo de cuatro encuentros mantienen esa categoría y disfrutan de descuentos especiales en la renovación. Además, quienes apenas se ausenten esta temporada volverán a beneficiarse de ventajas económicas de cara al curso 2027/2028.

Otra de las opciones que se mantiene es el sistema de 'asiento libre', mediante el cual el abonado puede ceder su localidad cuando no pueda acudir a un partido y obtener un descuento en la siguiente renovación si el club consigue vender esa entrada.

Una campaña condicionada por las obras

Las actuaciones que continúan desarrollándose en el Estadio de la Cerámica también marcan el desarrollo de esta campaña de abonados. Tras finalizar el plazo general de renovación el próximo 18 de julio, llegará el turno de los abonados afectados por las obras y la remodelación de diferentes zonas del recinto.

Entre el 20 y el 23 de julio renovarán los socios reubicados por la desaparición de sus localidades, mientras que del 24 al 27 será el momento de los abonados reasignados y de los afectados por la creación de la nueva zona Hospitality en la Tribuna Impar.

Posteriormente, los días 28 y 29 de julio se abrirá el periodo de cambios de ubicación para el resto de abonados y, si quedan localidades disponibles, las nuevas altas comenzarán a partir del 3 de agosto.

Renovación presencial hasta el 18 de julio

Los aficionados que prefieran realizar el trámite de forma presencial pueden acudir hasta el 18 de julio tanto a las taquillas del Estadio de la Cerámica como a la tienda oficial de la Plaza Mayor. Las taquillas permanecen abiertas de lunes a viernes entre las 10:00 y las 20:00 horas, además de los sábados de 10:00 a 13:00 horas. La tienda oficial atiende de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Paralelamente, la renovación online continúa disponible durante el mismo periodo. A quienes opten por esta modalidad, el club les ofrece incentivos adicionales como descuentos en las tiendas oficiales y promociones para disfrutar de la experiencia Inmersión Villarreal.