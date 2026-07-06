El Villarreal vuelve al trabajo: tres días de reconocimientos médicos para arrancar la era Iñigo Pérez

Antes de que Iñigo Pérez dirija el primer entrenamiento el jueves, la plantilla se someterá a las habituales pruebas para comprobar el estado de cada futbolista tras las vacaciones; en este primer día se dejaron ver por las instalaciones amarillas jugadores como Gerard Moreno, Sergi Cardona, Alberto Moleiro, Santiago Mouriño, Arnau Tenas, Diego Conde o Carlos Romero

Los jugadores del Villarreal han vuelto a reencontrarse este lunes día 6 para el inicio de los reconocimientos médicos.Villarreal CF

El Villarreal CF está de vuelta. Después de varias semanas de vacaciones, la plantilla amarilla inicia este lunes la pretemporada 2026/2027 con el tradicional paso por la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para someterse a los pertinentes reconocimientos médicos que marcarán el punto de partida del nuevo curso. Como cada verano, el balón tendrá que esperar unos días. Antes toca comprobar el estado físico de los futbolistas tras el descanso estival.

Serán tres jornadas dedicadas exclusivamente a las pruebas médicas y físicas. Los jugadores acudirán divididos por grupos para completar los habituales análisis, controles cardiológicos, pruebas de esfuerzo, mediciones antropométricas y diferentes test destinados a conocer el punto de partida de cada integrante de la plantilla antes de comenzar el trabajo sobre el césped.

El verdadero estreno de Iñigo Pérez como entrenador del Villarreal llegará el jueves 9, cuando dirija la primera sesión de entrenamiento de una pretemporada que estará marcada por la vuelta del equipo a la Champions League y por un mercado de fichajes que todavía promete numerosos movimientos.

El examen que nadie puede evitar

Los reconocimientos médicos forman parte del ritual inamovible de cualquier pretemporada. Más allá de la rutina, son una herramienta imprescindible para el cuerpo técnico y los servicios médicos del club. Durante estos tres días se comprobará cómo han regresado los futbolistas después de las vacaciones. El descanso es necesario, pero también supone un pequeño reto para los profesionales, que deben mantener un plan individual de trabajo para evitar perder demasiada condición física.

Es el momento de comprobar quién ha seguido al pie de la letra las pautas marcadas por los preparadores físicos y el nutricionista del club y quién ha disfrutado algo más de la gastronomía veraniega. Algún kilo de más, un porcentaje de grasa ligeramente superior o un estado físico mejorable son situaciones relativamente habituales en estas primeras jornadas, aunque el nivel de profesionalización del fútbol actual hace que cada vez sean menos frecuentes.

Toda esa información servirá para diseñar las primeras cargas de entrenamiento y adaptar el trabajo a las necesidades de cada jugador.

En este primer día se dejaron ver por las instalaciones amarillas jugadores como Gerard Moreno, Sergi Cardona, Alberto Moleiro, Santiago Mouriño, Arnau Tenas, Diego Conde o Carlos Romero, entre otros.

Iñigo Pérez empieza a construir su Villarreal

Aunque el técnico ya lleva semanas planificando el curso junto a la dirección deportiva, este lunes comienza realmente su etapa al frente del 'Submarino'. Eso sí, lo hará con un grupo todavía muy reducido. La disputa del Mundial ha condicionado completamente el calendario de incorporaciones y varios internacionales siguen disfrutando de sus vacaciones después de finalizar su participación con sus respectivas selecciones.

Otros, incluso, continúan inmersos en la competición. Es el caso de Alex Freeman y Renato Veiga, que todavía mantienen vivo el sueño mundialista y retrasarán su incorporación en función de la evolución de Estados Unidos y Portugal.

Por ello, durante estos primeros días abundarán también los futbolistas del filial y varios jóvenes con opciones de convencer al nuevo entrenador durante la preparación estival.

Tres días antes de pisar el césped

A partir de ahí comenzará una pretemporada intensa, con sesiones diarias y una exigente batería de amistosos internacionales que servirán para preparar una temporada en la que el conjunto amarillo afrontará LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League.

El calendario apenas concede margen de maniobra y el objetivo será llegar en las mejores condiciones posibles al estreno liguero, previsto para poco más de un mes.

Primeras caras, muchas incógnitas

La vuelta al trabajo también permitirá comprobar el estado de algunos futbolistas que regresan tras cesión, con Carlos Romero como principal novedad en este inicio de la pretemporada. Además, será el primer contacto de Iñigo Pérez con buena parte de una plantilla que todavía podría sufrir cambios importantes durante las próximas semanas.

Mientras el mercado continúa abierto, estos primeros días servirán para realizar una primera fotografía del nuevo Villarreal. Todavía faltan internacionales por regresar, pueden llegar fichajes y también producirse salidas, pero la temporada ya ha echado a andar.