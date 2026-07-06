El Villarreal estrena nueva ropa de trabajo regresando a su esencia

El conjunto groguet arranca la pretemporada con una nueva indumentaria de trabajo en la que vuelve a predominar el amarillo y el azul, las dos gamas cromáticas más identificativas del club; las elásticas ya están a la venta entre 25 y 50 euros, dependiendo de la prenda

El Villarreal CF arranca hoy la pretemporada y es por ello que ha desvelado la nueva colección de entrenamiento para la temporada 2026/2027. De la mano de la firma Joma, el 'Submarino' apuesta por una línea muy reconocible en la que predominan los dos colores que mejor representan al club: el amarillo y el azul. Una idea que enlaza directamente con el himno y que acompañará al equipo en el trabajo diario durante todo el curso.

Amarillo para los jugadores, azul para los porteros

La camiseta de entrenamiento de los jugadores de campo mantiene el amarillo como color principal, acompañado por detalles en un azul claro que aporta contraste y frescura al diseño.

En cambio, la destinada a los porteros invierte el protagonismo cromático. El azul claro pasa a ser el tono predominante, con una franja amarilla que mantiene la identidad visual de toda la colección.

Por su parte, el cuerpo técnico lucirá una camiseta de color azul marino, con una franja en azul claro y el escudo junto a los patrocinadores en amarillo, ofreciendo una imagen más sobria sin perder la esencia grogueta.

Mucho más que una combinación de colores

La nueva colección va más allá del aspecto puramente estético. El Villarreal ha querido trasladar a su ropa de entrenamiento una parte de su propia identidad, apostando por los dos colores que mejor representan al club y que forman parte de su historia.

El amarillo y el azul, presentes en el escudo y protagonistas también del himno del 'Submarino', acompañarán al equipo en su día a día. El 'blau i groc' no solo identificará al Villarreal en los partidos del Estadio de la Cerámica, sino también en cada sesión de entrenamiento a lo largo de la temporada.

Ya están a la venta

El Villarreal ya ha puesto a disposición de los aficionados toda la colección de entrenamiento. Las prendas pueden adquirirse tanto en la tienda online del club como en las tiendas oficiales, por lo que cualquier seguidor ya puede vestir la misma ropa que utilizarán jugadores, porteros y técnicos durante la pretemporada y el resto de la campaña.

¿Cuánto cuestan?

Los precios de la nueva colección oscilan entre los 25,90 euros de los pantalones cortos y los 49,90 euros de las sudaderas de entrenamiento. Las camisetas de jugadores, porteros y cuerpo técnico tienen un precio de 34,90 euros, por lo que la horquilla de la nueva línea se mueve entre los 25 y los 50 euros, dependiendo de la prenda elegida.