Héctor Usó no da tregua en vacaciones: "Los jugadores se pesan y me lo pasan a mí directamente"

ESTADIO Deportivo ha tenido ocasión de hablar personalmente con el director de los servicios médicos y nutricionista jefe del Villarreal CF, responsable del rendimiento deportivo del club desde hace más de dos décadas

Héctor Usó es el director de los servicios médicos y nutricionista jefe del Villarreal CF. Ha estado a cargo de la nutrición y el rendimiento deportivo del club durante más de dos décadas y es todo un referente en el fútbol europeo por su optimización de la alimentación y la recuperación de los futbolistas de élite.

Es el responsable de marcar las pautas nutricionales diarias, controlar la hidratación y adaptar la ingesta calórica y de carbohidratos según la carga de entrenamiento de los jugadores. Su enfoque no solo aplica al primer equipo, sino que está implementado en la cantera grogueta para el desarrollo óptimo de los jóvenes talentos.

Con suma amabilidad, Usó atiende la llamada de ESTADIO Deportivo para dar algunas de las claves de su trabajo en este periodo vacacional tan peligroso para muchos profesionales puesto que los futbolistas salen de la rutina de trabajo diaria durante varias semanas, lo cual les incita a modificar en gran parte sus hábitos y conductas. Es un periodo de semilibertad, podría decirse.

- Estamos en periodo vacacional. Los jugadores disfrutan ahora de varias semanas libres ¿Qué instrucciones recibe un futbolista del Villarreal CF cuando se marcha de vacaciones?

- Nosotros solemos dar un planning nutricional. Como toda persona, y debemos entenderlo, lo primero es dejarlos un poco tranquilos, libres. Son unas semanas para que ellos disfruten y no piensen en las situaciones que generalmente se piensan siempre en el deporte de élite en cuanto a la nutrición. Esto no significa que ellos puedan estar comiendo todos los días pizzas, hamburguesas... no. Lo bueno es que tengan una vida más o menos estable y normal. Y a partir de ahí, marcamos unos objetivos por semana de rango de peso para que ellos lo mantengan a su llegada. Hoy en día es mucho más fácil porque el deportista ya ha cambiado muchísimo. Ya se cuida para venir en las mejores condiciones. El fútbol es un deporte de atletas y si tú no estás bien en la pretemporada, lo normal es que te pase factura a nivel de lesión o que no estés al mismo nivel que tus compañeros y para el entrenador pasarás a ser un jugador que no te tendrán mucho en cuenta al principio de temporada.

- Entiendo que se le dan unas pautas semanales para que ellos también vayan llevándose un control. Quizás para que se pesen todos los lunes, por ejemplo.

- Eso es, sí. Tenemos un día establecido de peso. Ellos se pesan y me lo pasan a mí directamente. Y después tienen unos menús tipos, es decir, yo no te voy a decir 'hoy tienes que comer esto’, pero sí hay unos menús tipos para que entiendan más o menos qué es lo que tienen que comer durante la semana. Incluso tenemos menús post excesos, dijéramos. Si has ido a una cena y te has excedido, al día siguiente tienes que hacer esto, para que ellos lo tengan todo muy bien planificado.

- ¿Hay prohibiciones concretas o se deja al jugador un poco a su aire y se centra todo en la responsabilidad individual de cada uno?

- Tenemos que tener en cuenta que esa dieta ya viene planificada en función de sus cargas de trabajo, porque ellos se llevan trabajo para hacer durante la pretemporada a nivel del preparador físico. Entonces esto ya está coordinado con la carga de trabajo del preparador físico para cubrir esas necesidades de su plan de trabajo.

- ¿Cuál es el error más habitual que suelen cometer los jugadores durante el verano y que más trabajo les da corregir cuando regresan a la pretemporada?

- El error más habitual es el consumo excesivo de carbohidratos y de azúcares. Entendemos que un deportista de élite durante la temporada tiene un consumo muy elevado de hidratos de carbono, que ahora baja bastante. Como están acostumbrados a ellos, siguen pensando que el consumo de hidratos de carbono es bueno y eso es un error, porque debemos de pasar a un plan donde prioricemos las proteínas y las grasas saludables frente a los hidratos de carbono. El exceso de azúcares, porque es muy normal. Como todo ser mortal, les gustará tomarse sus helados; si va a una comida, generalmente sacan postres, pues eso es un poco de días de desconexión, de encontrarse con gente que no se encuentran y de hacer esos pequeños excesos. Eso lo más habitual. Tenemos que tener en cuenta también que un jugador se come un helado hoy y no pasa nada. Ahora, si estamos comiendo helado todos los días, pues sí nos va a pasar factura. Esos son los excesos más comunes.

Sí, pero te iba a preguntar precisamente por eso, que por tu larga experiencia en la élite, el futbolista ha cambiado mucho, ¿no? La relación con la alimentación.

- Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Antiguamente era muy normal encontrarte en pretemporada cinco o seis jugadores con tres o cuatro kilos de más y se veía normal, era una cosa que se normalizaba. Oye, pues disfrutemos, ¿no? Y se veía como algo normal. Hoy en día es lo más inhabitual del mundo. El jugador ha cambiado muchísimo con respecto a la alimentación. Se ha dado cuenta de que forma parte de su rendimiento y, como el fútbol tiende a ser muy físico hoy en día, o estás bien en todos los parámetros, o el compañero te pasa como un avión. Entonces ellos cambiaron esa mentalidad. Hoy en día, realmente, un nutricionista tiene pocos problemas en cuanto a lo que es el abordaje del peso. Son muy obedientes.

- ¿Existe algún baremo a la hora de analizarlos cuando vuelven de vacaciones? Es decir, ¿un kilo, dos kilos de más, dónde está la línea roja a la hora de pegarles un tirón de orejas?

- Sí. Evidentemente lo que utilizamos es ver la evolución de los jugadores en cuanto a porcentaje de grasa y masa muscular durante la temporada. A partir de ahí, antes de que ellos se vayan, les precisas en cuánto de más podrían venir. No es una cifra constante porque depende de la posición que ocupe un jugador. Podrá venir con un porcentaje de grasa un poco mayor o un poco menor. No es lo mismo un portero que un lateral derecho o un mediocentro de mucho recorrido. También lo precisas en función de cómo es la fisiología del jugador, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad para mantenerse esbelto. Hay gente que le cuesta mucho más y coge peso más rápidamente, y otros que están siempre muy finos. Entonces vas ajustando esos parámetros en función de muchas características del jugador. Pero evidentemente no va a ir mucho más allá de que nos pasemos en un porcentaje muy pequeño con respecto a como se fueron. O sea, muy poco.

- ¿Muy poco es un kilo, por ejemplo, por poner una cifra?

- Un poco menos. Incluso menos. Estamos hablando de que la pretemporada es muy exigente y empieza desde cero. No tenemos un tiempo para ir perdiendo peso. Tengo que llegar lo más aproximado posible a la competición, porque si no, todo lo que sea eso nos lleva a problemas, a tener que comer menos durante una semana para bajar ese peso, y eso influye en el rendimiento y en las lesiones. Deben venir lo mejor posible respecto a la temporada pasada, con esos parámetros que considerábamos óptimos, y empezar bien la pretemporada. Medio kilo ó 300 o 400 gramos son dos días de entrenamiento, se baja fácil.

- Cuando un jugador llega nuevo al Villarreal, un fichaje, ¿qué es lo primero que analiza tu departamento para conocer sus hábitos y necesidades nutricionales?

- Sí, pasamos un test con el jugador. Luego nosotros utilizamos sobre todo la densitometría, la DEXA, que es un aparato que te marca porcentaje de grasa, masa muscular, densidad mineral ósea. A partir de ahí, nos ponemos en contacto también con el club de procedencia. Hoy en día, bueno, los departamentos médicos están muy interconectados. Pedimos siempre permisos al jugador para que nos pase todo aquello que habían hecho en el club anterior, si hacían antropometrías, el peso que había dado durante la temporada, etc. Evidentemente, el jugador siempre te da el acceso y te dice que sí, y a partir de ahí vamos estableciendo los parámetros que nosotros consideramos adecuados para su cuerpo y para poder jugar.

- Sin dar nombres, ¿ha habido algún caso de un futbolista que llegara con hábitos muy mejorables y cuya transformación física gracias al trabajo del club le sorprendiera especialmente?

- Sí hemos tenido casos, hemos tenido. A ver, con jugadores nuevos que han necesitado una mejora importante, sí, por supuesto. El Villarreal es un club donde desde siempre se ha apostado muchísimo por una tipología de nutrición y se ha estado siempre muy preocupado por ello. Jugadores que hayamos tenido que se hayan ido de vacaciones y hayan vuelto con exceso de peso, también hemos tenido, sí, sí, sí. Y a su vuelta no ha sido un periodo difícil para ellos...

- ¿Y para estos jugadores existe algún tipo de sanción o castigo dentro del club?

- Sí, totalmente. Hay sanción y bastante dura, la verdad, muy dura. Nosotros entendemos que es una falta de profesionalidad. Lo entendemos como una parte más de su trabajo. No solamente es jugar al fútbol, sino tener unas condiciones físicas para poder rendir al máximo. Nosotros lo entendemos como parte de su trabajo. Es como si, no sé cómo decirte, fuera a entrenar una semana y no hiciera nada en los entrenamientos. Esto forma parte del entrenamiento también.

- ¿Qué importancia tiene la nutrición en la prevención de lesiones? ¿Hay un porcentaje de éxito que esté directamente ligado a lo que se come con evitar lesiones?

- Tendríamos que hablar de qué tipología de lesiones. La nutrición influye mucho más en aquellas tipologías de lesiones musculares o tendinosas. Ahí sí que tiene una gran influencia, siempre teniendo en cuenta que las causas de una lesión son multifactoriales, pero dentro de esas causas multifactoriales, la nutrición es un pilar base. Ya en otras lesiones, la influencia puede ser más limitada, porque un traumatismo no tiene mucho más que decir la nutrición. Sí en la recuperación, pero no en el hecho de la lesión. Nuestro cuerpo funciona de una forma o de otra, está más cansado o menos cansado, recupera mejor o peor, duerme mejor o duerme peor, muchas veces en base a la nutrición que llevas. Entonces, para mí, un 40 o un 45%, incluso te diría un poco más, la nutrición es una parte fundamental de las lesiones. Porque muchas veces también entendemos que en las lesiones tiene una gran importancia la parte mental, pero no olvidemos que la parte mental muchas veces depende también de la nutrición, depende de la microbiota que tengamos. La microbiota depende de la nutrición. Está todo ligado a la nutrición.

- Cuando un futbolista atraviesa una lesión larga, ¿cómo cambia su planificación nutricional respecto a la de un jugador que está compitiendo con normalidad?

- Pues cambia totalmente. Primero, tienes que analizar el cómputo energético que va a hacer ese jugador con respecto a cuando entrenaba y competía, que suele ser muy distinto. Segundo, qué tipo de lesión tiene para afrontar la nutrición de una forma o de otra. Es decir, si tienes que aumentar más la carga de ciertos nutrientes o tienes que aumentar más las proteínas. Entonces varía muchísimo con respecto a cuando estás compitiendo. Y luego, incluso dentro de la misma fase de la lesión, también va modificándose, porque llegan momentos donde aparece más el trabajo de cardio, con lo cual hay otro tipo de nutriente que tienes que modificar porque lo necesita más. O sea, en función de cómo van avanzando esas fases de lesión, también modificas la alimentación hasta llegar al momento final, que es el momento donde el jugador está dentro del equipo y compite, que vuelve a su alimentación de competición.

- Pero en la primera semana, por ejemplo, cuando el jugador está parado, ¿también se le hace un seguimiento del peso?

- Nosotros siempre, desde el momento cero hasta el momento final. Siempre. Siempre, sí, sí.

- La cantera del Villarreal es una de las más prestigiosas de España. ¿Qué papel juega la alimentación en el desarrollo de los jóvenes y cuánto puede condicionar su evolución futura?

- Para nosotros, antes de trabajar con el primer equipo, nuestra exigencia ya era la cantera. Desde que Fernando Roig cogió el Villarreal CF, una de las primeras cosas que hizo fue apostar por ordenar todo el tema de la nutrición en la cantera. Estoy hablando de hace ya muchos años, cuando me contrataron precisamente para estructurar todo ese trabajo. Ellos tenían muy clara la filosofía de que había que invertir en la cantera y, por tanto, nosotros debíamos cuidar a los jugadores de cantera igual que cuidábamos a los del primer equipo. De hecho, para mí es todavía más importante la cantera que el primer equipo, porque estás poniendo las bases del futuro jugador. Estás en la fase de crecimiento y de mejora, donde hay muchos parámetros nutricionales que tienes que controlar.

- ¿Las pautas nutricionales de los canteranos son las mismas que la de los jugadores del primer equipo?

- El jugador no solamente hace un trabajo deportivo en el fútbol, luego tiene sus estudios, tiene su vida y muchas otras exigencias. Si no llevas una alimentación adecuada, es imposible avanzar en el fútbol y en el deporte de élite. Además, hay que minimizar el riesgo de lesiones en fases prematuras. Primero, por la salud de nuestros chavales y por la confianza de sus familias, que nos los dejan a nosotros. Y segundo, porque necesitamos que esos jugadores lleguen al primer equipo, y para eso la nutrición es fundamental. Tienes que tener claro que aquí, en nuestro comedor, los niños comen lo que está pautado para un deportista de élite. Es una fase de aprendizaje y adaptación, pero para nosotros es algo innegociable si queremos que esos chavales tengan buena salud y puedan llegar a convertirse en deportistas de élite.

- Y ya por último, si tuvieras que elegir una única costumbre que cualquier aficionado pudiera copiar de un futbolista profesional para mejorar su salud, ¿cuál sería?

- Para mejorar su salud, para mí sería muy sencillo: la diversidad. Comer proteína, comer carne, comer pescado, comer legumbres, comer verduras, comer algo de hidratos de carbono en su justa medida. La diversidad. No me gusta nunca la exclusión. Yo creo que el éxito está en la diversidad. Ahora, el problema está en saber las cantidades de esa diversidad, pero siempre es la diversidad. Comer de todo. Aquí, por suerte, y siempre se dice pero no sé si se hace, tenemos una comida mediterránea excelente. Si hiciéramos caso a lo que nos da nuestra tierra, yo creo que seríamos los que mejor salud tendríamos nunca. Tenemos verduras excelentes, tenemos pescados buenísimos, carne buenísima, legumbres, cereales, tenemos tubérculos... La verdad es que tenemos una alimentación excelente. Aceite de oliva, incluso el jamón... Es una diversidad buenísima.