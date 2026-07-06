Renato Veiga, orgullo del Villarreal: el '13' de Eusébio pone a prueba a España

El central groguet se enfrentará esta noche a la selección española convertido en uno de los grandes protagonistas del Mundial; lo ha jugado todo con Portugal, lidera varias estadísticas defensivas de la selección de Roberto Martínez y está confirmando el enorme crecimiento que ha experimentado desde su llegada al 'Submarino'

España y Portugal se juegan este lunes a las 21:00 horas un billete para los cuartos de final del Mundial. Se trata de un partido especial para el Villarreal CF, que vivirá un duelo con sentimientos encontrados por uno de sus futbolistas. En clave nacional, el deseo es ver a la selección española avanzar de ronda y dejar en el camino a los lusos. En clave amarilla, sin embargo, cuesta no disfrutar del extraordinario campeonato que está firmando Renato Veiga, convertido en uno de los mejores centrales del torneo y en un pilar absoluto para Roberto Martínez.

El defensa portugués llega a la cita después de confirmar en Estados Unidos, México y Canadá el crecimiento que ya había experimentado durante su primera temporada en La Cerámica. El Villarreal apostó fuerte por él hace justo un año, invirtiendo 24,5 millones de euros para incorporarlo procedente del Chelsea. Doce meses después, aquella apuesta no deja de revalorizarse.

Un fijo para Marcelino y también para Roberto Martínez

La temporada de Renato Veiga ya fue sobresaliente con el Villarreal. Marcelino convirtió al internacional portugués en el futbolista más utilizado de toda la plantilla, con 3.352 minutos, una muestra de la enorme confianza que depositó en un jugador que apenas tiene 22 años.

Ese protagonismo no se ha detenido con su selección. Todo lo contrario. Roberto Martínez tampoco entiende Portugal sin él. Renato ha disputado los 360 minutos del Mundial y, junto al guardameta Diogo Costa, es el único futbolista de la selección lusa que no ha descansado ni un solo minuto. Incluso ha participado más que Cristiano Ronaldo, que acumula 351 minutos, y que Nuno Mendes, con 341.

"He jugado mucho y eso era algo que buscaba. Es muy importante para un jugador de mi edad. Así puedo crecer y tener la continuidad que no he tenido en los últimos dos años. Pero, sin duda, no me faltará energía ni motivación para afrontar el Mundial", reconocía el propio Renato antes del inicio del campeonato.

"Siempre intento dar lo mejor de mí para ayudar al equipo", confiesa el '13' de Portugal, que está haciendo honor al dorsal que lleva en la espalda. "No diría que es una carga, sino más bien un privilegio. Fue la camiseta que Eusébio lució en el Mundial de 1966 y eso supone una motivación extra".

Un muro en defensa

Los números explican perfectamente por qué Roberto Martínez no prescinde de él. Renato Veiga lidera la selección portuguesa en despejes (18), interceptaciones (7) y disparos bloqueados (5). De hecho, esos cinco remates taponados le sitúan entre los diez mejores futbolistas del Mundial en esta estadística. Además, es el segundo jugador de Portugal con más pases acertados, con 268 de 283, el segundo que más duelos aéreos ha ganado, con ocho de catorce, y figura entre los futbolistas que más balones recuperan dentro del combinado luso.

Su influencia tampoco termina en las tareas defensivas. En los dieciseisavos de final frente a Croacia provocó el penalti que permitió a Cristiano Ronaldo empatar el encuentro y fue quien inició la acción del definitivo 2-1 con un cambio de orientación hacia Rafael Leão antes del centro que remató Gonçalo Ramos.

La confianza absoluta de Roberto Martínez

El crecimiento del central no ha sorprendido a su seleccionador. Roberto Martínez ya quedó impresionado cuando le hizo debutar con la absoluta en octubre de 2024, precisamente en un exigente encuentro frente a Polonia.

"No jugó como un futbolista joven, mostró una madurez increíble. Su comunicación con Rúben Dias y Nuno Mendes fue muy buena. Ya habíamos visto el potencial que tiene Renato. Además, era una prueba muy exigente ante Polonia y Lewandowski. Fue un central concentrado y agresivo que ganó todos los duelos. Es muy fuerte por arriba. Me gustó mucho su debut y el nivel de dificultad que tuvo fue superlativo", afirmó entonces el técnico español. Aquella confianza no ha dejado de crecer hasta convertirle en un indiscutible en la defensa portuguesa.

El orgullo del Villarreal con España enfrente

Renato también ha destacado públicamente el papel que ha tenido el Villarreal en su evolución durante el último año. "Me han recibido muy bien desde que llegué y eso facilita mucho las cosas. Es muy fácil integrarse al grupo y permite que los jugadores se expresen al máximo en el campo", explicaba recientemente.

Ahora le espera probablemente su examen más complicado del campeonato. Enfrente tendrá a una España repleta de talento ofensivo, con jugadores como Lamine Yamal, Pedri u Oyarzabal. Un reto que no le intimida. "Todos los partidos son difíciles, para quienes juegan contra Portugal y para Portugal cuando juega contra otros rivales. Cuanto más avanzas en el Mundial, más alto sube el nivel... o no, depende del sorteo. Sabemos que España es una nación que, en todas sus generaciones, tiene un nivel muy alto y tenemos que estar preparados", aseguró el central.

La clasificación de España sería la mejor noticia para el fútbol español, pero, pase lo que pase en Dallas, el Mundial de Renato Veiga ya confirma que el 'Submarino' tiene en casa a uno de los centrales con mayor presente y proyección del panorama internacional.