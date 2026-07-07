Renato Veiga y Alex Freeman dejan al Villarreal 'eliminado' en cuartos de final

Las derrotas de Portugal ante España y de Estados Unidos frente a Bélgica ponen fin a la participación de los ocho futbolistas vinculados al conjunto groguet en el Mundial 2026; el club amarillo gozó de una amplia representación internacional pero ninguno de sus representantes alcanzó la antepenúltima ronda

El Villarreal CF se queda sin representación en los cuartos de final del Mundial 2026. La eliminación de Portugal frente a España (1-0) y la contundente derrota de Estados Unidos ante Bélgica (1-4) pusieron este lunes el punto final a la participación de los dos últimos futbolistas amarillos que seguían con vida en el torneo. Renato Veiga y Alex Freeman eran las últimas esperanzas del 'Submarino', pero ambos se despidieron en los octavos de final.

De esta forma, el conjunto castellonense cierra su presencia en la Copa del Mundo después de haber contado hasta con ocho internacionales repartidos entre siete selecciones. Una cifra que confirma el creciente peso del Villarreal en el panorama internacional, aunque ninguno de sus representantes haya conseguido alcanzar la antepenúltima ronda del campeonato.

En cualquier caso, la nutrida presencia de futbolistas en el Mundial vuelve a evidenciar el crecimiento internacional y el peso que el club ha adquirido el Villarreal en el fútbol mundial.

Renato Veiga cae ante una España intratable

El penúltimo en despedirse fue Renato Veiga. Portugal acariciaba la prórroga cuando un gol de Mikel Merino en el minuto 90 acabó con las opciones del combinado luso, que cayó por la mínima ante una selección española que continúa sin haber recibido un solo gol en todo el torneo.

El defensa portugués vio una amarilla en los compases finales y puso punto final así a un Mundial en el que volvió a confirmar su importancia dentro de la selección dirigida por Roberto Martínez. Sin embargo, ni él ni Cristiano Ronaldo pudieron evitar la eliminación en lo que además supuso la despedida mundialista del veterano delantero portugués. España, por su parte, continúa avanzando con paso firme y se enfrentará a Bélgica en los cuartos de final.

Freeman dice adiós tras la goleada belga

Unas horas más tarde llegó el turno de Alex Freeman. El joven lateral estadounidense, una de las revelaciones del campeonato, tampoco pudo prolongar el sueño de la anfitriona Estados Unidos, claramente superada por una Bélgica muy superior.

Los europeos encarrilaron pronto el encuentro con un doblete de Charles De Ketelaere y terminaron imponiéndose por un rotundo 1-4, pese al empate momentáneo conseguido por Malik Tillman. Freeman volvió a formar parte del once titular de Mauricio Pochettino, confirmando la confianza que ha depositado en él el seleccionador durante toda la competición, aunque terminó sufriendo, como el resto de su equipo, el acierto ofensivo de los belgas.

Su actuación en el Mundial, no obstante, supone un importante espaldarazo para un futbolista llamado a tener un papel cada vez más protagonista en el Villarreal durante las próximas temporadas.

Ocho amarillos y un largo recorrido

La eliminación de Renato Veiga y Freeman pone el broche definitivo a la participación de los ocho futbolistas vinculados al Villarreal que iniciaron el campeonato.

El primero en despedirse de la cita norteamericana fue Nicolás Pépé, cuya selección, Costa de Marfil, cayó eliminada en la primera ronda de cruces tras una fase de grupos que había devuelto al extremo amarillo su mejor versión. El extremo del Villarreal firmó actuaciones decisivas, especialmente en el partido ante Curazao, donde anotó un doblete que selló el pase a las eliminatorias y lo devolvió al gran escaparate internacional.

En la ronda de dieciseisavos también dijo adiós Pape Gueye ante Bélgica. El equipo africano mandaba 0-2 a falta de cinco minutos para el final del tiempo reglamentario, pero la selección belga reaccionó con goles de Romelu Lukaku y Youri Tielemans antes de completar la remontada en la prórroga. La última puñalada llegó desde el punto de penalti, con una acción revisada por el VAR y muy protestada por los futbolistas senegaleses.

Ya en los octavos de final llegó una importante criba para la representación amarilla. Canadá dijo adiós con Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi tras caer frente a Marruecos, mientras que Ghana también quedó eliminada ante Colombia con Thomas Partey como uno de sus referentes. Aunque el centrocampista ya no pertenece al Villarreal tras finalizar su contrato el pasado 30 de junio, seguía siendo uno de los futbolistas relacionados con el club presentes en el torneo.

También quedó fuera Cabo Verde después de plantar cara a Argentina en un vibrante encuentro decidido en la prórroga. Logan Costa, recuperado recientemente de su lesión de rodilla, no llegó a disputar ni un solo minuto durante todo el campeonato pese a formar parte de la convocatoria.

Las últimas eliminaciones de Portugal y Estados Unidos terminan de cerrar la participación amarilla en el torneo.

El Villarreal ya mira al regreso al trabajo

Con todos sus internacionales ya eliminados, las miradas se dirigen nuevamente a la pretemporada del Villarreal. El equipo de Iñigo Pérez ha iniciado esta misma semana sus reconocimientos médicos y el jueves comenzará los entrenamientos sobre el césped para preparar una temporada especialmente ilusionante con el regreso a la Champions League.

Los mundialistas se irán incorporando a cuentagotas a la pretemporada tras disfrutar de sus merecidas vacaciones de 21 días. Lo irán haciendo en el mismo orden en el que cayeron eliminados de la Copa del Mundo, por lo que los últimos en hacerlo serán Renato Veiga y Alex Freeman, quienes previsiblemente se unirán al grupo alrededor del 28 de julio, cuando el equipo estará disputando la Como Cup en Italia. Este torneo se disputará entre el 28 de julio y el 1 de agosto y servirá como ensayo general antes del inicio oficial de la temporada, previsto para mediados del mes de agosto. Lo más probable es que ninguno de ellos forme parte de esta expedición y se queden en Miralcamp sometiéndose a los pertinentes reconocimientos médicos y ejercitándose en solitario.