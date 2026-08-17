Carlos Romero, encantado con su debut en el Villarreal

El lateral disputó el encuentro completo ante el Racing de Santander en el Villarreal después de dos campañas cedido en el Espanyol. "Creo que este año puedo disfrutar muchísimo"

El Villarreal de Iñigo Pérez se estrenó este pasado domingo en partido oficial de LaLiga visitando al Racing de Santander en El Sardinero. Los cántabros se pusieron 2- 0 por delante en el marcador pero los castellonenses reaccionaron rápidamente para dejar el duelo en empate antes del descanso. El resultado no se volvió a mover y el Villarreal sumó su primer punto de la temporada ante un Racing de Santander espoleado por su público.

En el duelo del Sardinero hubo un debut en el cuadro groguets como fue el de Carlos Romero. El lateral volvió a vestir la camiseta del Villarreal en partido oficial después de hacerlo por última vez en la 2023/24. Carlos Romero disputó además los 90 minutos del encuentro ante el Racing de Santander y tras el encuentro se mostró exultante tras su primer partido oficial en esta temporada.

Carlos Romero, dispuesto a disfrutar en el Villarreal

Carlos Romero se definió como un jugador ofensivo y además consideró que debido a los jugadores que tiene a su alrededor puede disfrutar de la temporada que se le viene por delante Submarino amarillo, con participación en la Champions League incluida. Me considero un jugador ofensivo y creo que este año puedo disfrutar muchísimo. Por los jugadores que tengo alrededor mío, y creo que este fútbol me viene muy bien y ojalá que pueda hacer buenas cosas".

Carlos Romero valoró también la capacidad del Villarreal para empatar y no dudó de que los de Iñigo Pérez tienen argumentos de sobra para remontar cualquier partido, sea el rival que sea: "Sabemos de la calidad que tenemos, creo que estamos capacitados de sobra para darle la vuelta a cualquier equipo, a cualquier partido se ponga como se ponga y creo que hay que quedarse con eso, con la actitud del equipo, con cómo hemos conseguido empatarlo y la mentalidad de intentar habernos llevado el partido".

La dificultad del recién ascendido Racing de Santander

Sabía el Villarreal que visitar al campeón de LaLiga Hypermotion el pasado curso no sería sencillo en la primera jornada de LaLiga EA Sports. El Racing de Santander demostró su nivel adelantándose por 2-0 pero el Villarreal supo responder con los goles de Gueye y Pépé al filo del descanso. Carlos Romero ensalzó la mentalidad del Villarreal para sobreponerse: "Al final es el primer partido y que se te ponga así de difícil en este campo que aprieta tanto, pues dice mucho del equipo, dice mucho de la mente mentalidad que tiene, de los jugadores que somos y creo que hay que quedarse con esa parte".

Carlos Romero debutó en su segunda etapa en el Villarreal

Insistió por último el lateral del Villarreal en que sabían que el Sardinero y el propio Racing de Santander iban a empujar en su regreso a Primera: "Sabíamos donde veníamos, el míster nos lo había avisado, nosotros teníamos en mente que era un campo que tenía muchísimas ganas de jugar otra vez en primera división, que iban a apretar y así ha sido. Desde el primer minuto su gente ha apretado mucho, ellos han entrado con muchísima intensidad, pero creo que el equipo se ha repuesto bien y ha conseguido empatar".