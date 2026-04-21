El Betis remonta en Montilivi y se afianza en la quinta posición de LaLiga; Sergio Ramos, optimista con la compra del Sevilla

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 22 de abril de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 22 de abril de 2026:

Girona 2-3 Betis: Se lame las heridas

El conjunto de Pellegrini se repone de la eliminación europea remontando en Montilivi un díficil partido que el Girona lograba empatar de nuevo; Isco reapareció y fabricó junto a un genial Abde el gol definitivo de Riquelme que consolida el cuadro heliopolitano en la quinta posición de LaLiga.

Sergio Ramos: "Va por buen camino"

“Creo que en pocas semanas, meses, habrá novedades y esperemos que sean las que todos queremos. Va por buen camino”, afirma Sergio Ramos sobre las negociaciones para la compra del Sevilla.

El Real Madrid mete presión

El cuadro blanco vence con goles de Mbappé y Vinicius al Alavés (2-1) para recortar distancias al Barça, que hoy recibe al Celta en el Camp Nou.

El Athletic se apunta a Europa

Los de Valverde ganaron 1-0 gracias al tanto de Guruzeta y meten en la lucha por puestos europeos; Mallorca y Valencia se reparten los puntos.