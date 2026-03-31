Gayà luce máscara y se apunta

El lateral izquierdo se ha entrenado con normalidad junto al resto de sus compañeros, luciendo una máscara de protección eso sí, y todo indica que estará disponible para el partido de LaLiga que este fin de semana juega el Valencia CF contra el RC Celta, vital en la lucha por Europa

José Luis Gayà ha sido la nota positiva en el entrenamiento que ha realizado el Valencia CF este martes en la ciudad deportiva de Paterna. El lateral izquierdo se ha ejercitado con el resto de sus compañeros de equipo con normalidad y apunta a que estará a disposición de su entrenador, Carlos Corberán, de cara al importante partido de LaLiga que el club de Mestalla disputa este fin de semana contra el RC Celta el cual es vital en la pelea por Europa. Un Gayà que, eso sí, ha lucido una máscara protectora como consecuencia de los golpe en la cabeza que sufrió en el encuentro liguero frente al Sevilla FC.

Gayà quiere estar en el partido contra el RC Celta

El parón de selecciones de este mes de marzo le ha venido a la perfección a José Luis Gayà debido a que el capitán del Valencia CF ha tenido tiempo más que suficiente para recuperarse de los dos golpes en la cabeza que sufrió en el partido contra el Sevilla FC.

Gayà tuvo que dejar de jugar ese encuentro en la primera parte por dichos golpes. El capitán fue llevado a a un hospital de Sevilla, posteriormente, en donde fue chequeado y dado de alta de manera inmediata.

Con todo, el Valencia CF le volvió a someter a un chequeo médico a continuación para descartar alguna fractura en el pómulo. Por suerte para Gayà, los resultados dictaminaron que todo estaba correctamente y que el lateral izquierdo no sufría ninguna lesión de gravedad.

Con todo, el Valencia CF quiere ser muy cauto con Gayà y el futbolista va a lucir una máscara protectora en su cara para protegerse la zona que fue golpeada y así impedir que pueda tener una lesión. De poder jugar con el RC Celta, Gayà lucirá la máscara.

Ahora todo queda en manos de Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, que tendrá que escoger entre Gayà o Jesús Vázquez, que hizo un buen partido contra el Sevilla FC, para el puesto de lateral izquierdo en el encuentro frente al RC Celta que se disputa este fin de semana.

La lucha por Europa del Valencia CF

Gayà quiere jugar el partido contra el RC Celta, porque el encuentro de este fin de semana es vital para las aspiraciones europeas del Valencia CF.

El Valencia CF suma 35 puntos y se encuentra a 6 puntos de la sexta posición de LaLiga que tiene el RC Celta precisamente, De ganar el partido, el equipo que entrena Carlos Corberán se quedará a sólo 3 puntos de Europa.