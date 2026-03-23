El Valencia recibe buenas nuevas sobre Gayà

El lateral izquierdo tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera parte del partido contra el Sevilla FC, concretamente en el minuto 26. A pesar de que fue dado de alta en Sevilla, el capitán ha sido sometido a pruebas médicas en la tarde de este lunes

El Valencia CF ha recibido buenas noticias sobre José Luis Gayà después de que el capitán y lateral izquierdo de la primera plantilla haya sido sometido a pruebas después de que el pasado sábado tuviera que dejar de jugar el partido que el equipo de Mestalla disputó contra el Sevilla FC. El defensa, que ya fue dado de alta en la ciudad andaluza después de ser revisado por dos golpes en la cabeza, ha sido chequeado ahora para descartar algún problema más.

José Luis Gayà no sufre ningún tipo de problema en su cabeza, ni tiene un problema en el pómulo después de haber sometido en la tarde de este lunes a pruebas médicas según ha informado Radio Marca que además ha señalado que el Valencia CF no va a emitir ningún tipo de comunicado.

De este modo, todo lo sucedido con José Luis Gayà se queda en un susto y el defensa podría estar disponible para el próximo partido de LaLiga que el Valencia CF va a disputar contra el RC Celta. Un choque muy importante para el equipo que entrena Carlos Corberán ya que si gana se meterá en la pelea por Europa.

Los golpes en la cabeza que sufrió José Luis Gayà, lateral izquierdo del Valencia CF, en el partido contra el Sevilla FC

José Luis Gayà no tuvo demasiada fortuna el pasado sábado en el partido que su equipo, el Valencia CF, disputó, y ganó por 1-2, al Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El lateral izquierdo recibió dos golpes de manera consecutiva en la cabeza lo que provocó que fuera sustituido en el minuto 26. El capitán del Valencia CF se sintió por momentos mareado y eso provocó que fuera trasladado de manera inmediata a un hospital de Sevilla en donde fue revisado y dado de alta rápidamente, pudiendo volver con el resto de sus compañeros a Valencia en la misma noche del sábado.

Con todo, en el Valencia CF han querido descartar algún problema mayor y una vez pasaron varias horas, José Luis Gayà ha vuelto a ser revisado para ahora confirmarse que no tiene absolutamente nada. Por tanto, buenas noticias para un Valencia CF que, de todas formas, tiene en Jesús Vázquez a un futbolista que puede suplir perfectamente a uno de sus pilares en las últimas temporadas.

De este modo, Gayà podría jugar contra el RC Celta siempre y cuando Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, lo considere oportuno.