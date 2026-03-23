Preocupación en el Valencia con Gayà, que se someterá a nuevas pruebas

El lateral zurdo pudo regresar con el equipo tras ser examinado en un hospital por los dos golpes en la cabeza que se llevó ante el Sevilla, pero no se descarta que pueda sufrir daños en el pómulo

El Valencia regresó de Sevilla con tres importantes puntos en el zurrón pero con un nuevo inquilino en la enfermería. Poco antes de la media hora, José Luis Gayà tenía que ser sustituido por Jesús Vázquez tras llevarse dos golpes casi consecutivos en la cabeza de manera fortuita en sendos saltos con el nervionense Juanlu. Ello provocó que, siguiendo el protocolo, tuviese que ser atendido en el hospital para descartar un daño importante, como así fue. Todo quedó en un susto y el capitán che pudo regresar con el resto de la expedición a la capital del Turia.

Tras los exámenes médicos oportunos se pudo confirmar que el lateral zurdo no padece ninguna lesión en la cabeza. Pero sigue preocupando los daños que haya podido sufrir en el rostro, que también se vio afectado por los golpes. En concreto, la zona del pómulo. Por ello, deberá someterse a nuevas pruebas en los próximos días, como ha informado ElDesmarque.

Podría tener algo roto en el pómulo

Gayá ha podido pasó el día de ayer en su domicilio, pero el dolor en dicha zona sigue siendo importante. De hecho, no se descarta que pueda tener algo roto. Si así fuera, el cuerpo médico deberá evaluar el tratamiento a seguir, estando incluso en el aire su concurso en el choque ante el Celta de Vigo en Mestalla que tendrá lugar dentro de dos semanas, después del parón liguero, pues sería peligroso que pudiese recibir un nuevo impacto en la cara.

Los números de Gayà en el Valencia

Carlos Corberán cruza los dedos para que todo quede en un fuerte golpe del que su capitán pueda recuperarse en estas dos semanas. No en vano, se trata de un jugado básico en sus planes. Desde que fue baja en el encuentro ante el Espanyol de finales de enero por sanción, el segundo que se perdía por dicho motivo en LaLiga, acumulaba ocho titularidades consecutivas.

En total, Gayà ha participado en 25 de las 29 jornadas del campeonato y en 24 de ellas partió en el once del técnico de Cheste, quedándose únicamente en el banquillo en dos encuentros. Ha contabilizado 1.903 minutos de juego en los que ha sumado un gol y una asistencia.

El resto de la enfermería che

Junto al defensor de Pedreguer, Corberán también mantiene las dudas de Ugfrinic y Thierry Correia, que tampoco pudieron ser de la partida ante el Sevilla. En el caso del mediocentro suizo por unas molestias en la rodilla, que le han impedido viajar con su selección, y en el del lateral portugués por una dolencia en los isquiotibiales. Se espera que ambos puedan llegar a tiempo para el choque ante el Celta de Vigo, en el que seguirán causando baja los lesionados de larga duración: Agirrezabala, Copete, Foulquier y Diakhaby, estos dos últimos ya sin dorsal de la plantilla al no estar disponibles hasta la próxima campaña.