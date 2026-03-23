Se confirma el palo a Ugrinic: se escapa un soñado tren

El suizo no pudo estar ante el Sevilla FC por lesión y el Valencia ha decidido que no viaje con la selección de Suiza, que le había vuelto a llamar más de dos años después gracias a su gran rendimiento en los últimos meses

El Valencia alcanzó el parón liguero con la mayor de las sonrisas. Su solvente triunfo ante un rival directo como el Sevilla FC (0-2) le ha permitido ampliar su colchón con respecto al descenso hasta los 7 puntos, propiciando que incluso se vuelva a reabrir el debate sobre la posibilidad de pelear por Europa. Pero no todos están tan felices en el conjunto che, donde Filip Ugrinic aún trata de digerir el que ha sido sin duda un duro varapalo.

El centrocampista suizo venía siendo un fijo en los planes de Carlos Corberán. Tras una complicada campaña en la que no había conseguido responder a las expectativas generadas con su fichaje el pasado verano, el ex del Young Boys había conseguido darle la vuelta a la tortilla en este 2026, acumulando hasta diez encuentros consecutivos como titular en LaLiga. Pero en el último entrenamiento previo a la visita al Sánchez-Pizjuán vio truncado su gran momento.

No hay parte médico ni tiempo estimado de baja

"Durante la semana estuvimos monitorizando a Ugrinic, que siente de nuevo molestias en el tendón rotuliano", admitió Corberán en la rueda de prensa previa al choque, confirmando de ese modo una lesión sobre la que el Valencia no ha emitido ningún parte médico oficial. Se desconoce, por tanto, qué tiempo podría permanecer de baja el mediocentro por este nuevo problema en su rodilla, que ya le mantuvo más de dos meses de baja a comienzos de temporada. Pero lo que sí sabe es que no podrá acudir a la llamada de su selección.

Su buen rendimiento en los últimos meses con la elástica blanquinegra lo había colocado de nuevo en los planes del seleccionador helvético, Murat Yakin, que lo llamó por última vez a filas en noviembre de 2024. Fue entonces cuando disputó su cuarto partido como internacional, precisamente frente a España en la fase de grupos de la Nations League. Desde entonces, se habían olvidado de él. Pero ahora se le abría una puerta a la esperanza para estar en el Mundial que no podrá aprovechar.

Se quedará en Valencia para recuperarse

Tras informar a la Asociación Suiza de Fútbol, el Valencia, por medio de su cuerpo técnico y sus médicos, ha tomado la determinación de que Ugrinic ni siquiera viaje a su país. Una decisión que ha sido consensuada con el propio jugador, que entiende que lo más recomendable es permanecer en la capital del Turia para avanzar en su recuperación. El hecho de que el equipo che no vuelva a competir hasta dentro de dos semanas, además, supone un acicate para intentar estar de vuelta en el siguiente compromiso, ante el Celta de Vigo en Mestalla.

Eray Cömert sí estará con Suiza

La parte negativa es que este contratiempo deja al futbolista acido en Lucerna prácticamente sin opciones de estar el próximo verano en la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, pues esta era la última lista previa a la convocatoria definitiva. Una oportunidad que sí aprovechará su compañero Eray Cömert, que también le ha dado un vuelco radical a su situación en el Valencia, acumulando pretendientes por media Europa, y ha vuelto a ser llamado por Yakin un año después.

Así, el central tratará de convencer al seleccionador suizo en los dos amistosos que su selección afrontará en este parón. El primero de ellos tendrá lugar el viernes 27, a las 20:45 horas, ante Alemania en el St. Jakob-Park de Basilea, mientras que luego visitarán a Noruega Ullevaal Stadion de Oslo el martes 31 a las 18.00 horas.