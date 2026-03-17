Otro pretendiente para Cömert desde Italia

El central suizo del Valencia está en la lista de refuerzos de la Lazio, apuntan desde Italia, aunque su continuidad en Mestalla todavía no está descartada...

El futuro de Eray Cömert está en el aire. El central suizo, que no contaba para Carlos Corberán la pasada pretemporada y que se le intentó buscar una salida, finalmente se quedó como cuarto central pero las lesiones en el eje de la zaga le han dado un protagonismo más que inesperado hace unos meses. Los problemas musculares de César Tárrega, unida a la grave lesión de Mouctar Diakhaby primero y de José Copete después, llevaron al suizo a la titularidad a principio de 2026, de la que no se ha bajado desde entonces pese al fichaje del también central Unai Núñez en enero.

Y lo cierto es que Cömert está jugando a un buen nivel, habiendo incluso marcado ya dos goles, frente a Espanyol y Alavés, lo que ha comenzado a despertar el interés de otros clubes ya que el todavía futbolista che acaba contrato el próximo 30 de junio y no parece que vaya a renovar con el Valencia, aunque en la planta noble de Mestalla se lo están pensando...

A principios de marzo, Tribuna Deportiva desvelaba que el central suizo tuvo el interés de clubes como Osasuna y CSKA de Moscú durante el pasado mercado de invierno, en el que el futbolista apostó por continuar en el club para ayudar ante la plaga de lesiones en el centro de la defensa.

Pero su continuidad en el once del Valencia ha provocado que más clubes se hayan sumado a la carrera por el helvético. Así, desde Italia habría surgido el interés de uno de los grandes clubes de la Serie A como es la Lazio, tal y como apunta la web Calciomercato. El conjunto romano está siguiendo muy de cerca la evolución del central, que llegaría gratis al conjunto que dirige Maurizio Sarri.

Cambio de agentes, a la espera del Valencia...

Además de la Lazio, también la Fiorentina se interesó por el suizo a final del mercado de enero, por lo que Italia podría acabar siendo el destino del futbolista che, que todavía espera una llamada del Valencia. De hecho, el club blanquinegro ya le pidió al futbolista que le trasladara todas las ofertas que pueda recibir en estos meses para trasladarle, o no, una propuesta de renovación acorde y estudiar así la posibilidad de prolongar su estancia en Valencia.

En enero, el central del Valencia cambió de agencia de representación, lo que se interpretó como una posible estrategia de cara al mercado de enero, en el que finalmente apostó por continuar en Mestalla. Ahora es EMG Mundial quien lleva la carrera del suizo, que tienen una gran influencia en el mercado de la Bundesliga, por lo que las pistas también podría llevarle a Alemania el próximo verano.