El plan del Valencia con Gayà de cara al partido contra el Celta de Vigo

El lateral podría estar disponible para el encuentro contra los de Claudio Giráldez, aunque todo parece indicar que lo hará con una máscara protectora tras el golpe que sufrió en el choque ante el Sevilla, que le obligó a ser sustituido

El Valencia logró una importante victoria ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, lo que le permitió sumar tres puntos más en la clasificación y situarse a siete del descenso. Sin embargo, José Luis Gayá fue la mala noticia del choque contra los nervionenses, ya que tuvo que ser sustituido en el minuto 26, por lo que entró Jesús Vázquez en su lugar. Tras ello, se descartó cualquier tipo de lesión, pero podría disputar el partido frente al Celta de Vigo con una máscara protectora, que tendrá lugar el próximo domingo a las 16:15 en Balaídos.

La incógnita de Gayà para la visita a Balaídos

Carlos Corberán ha concedido tres días de descanso a la plantilla, con motivo del parón de selecciones. Tras ello, los jugadores del Valencia volverán mañana a la ciudad deportiva para preparar el encuentro del próximo domingo ante el Celta de Vigo en Balaídos. Hasta entonces, se deberá de resolver la incógnita de Gayà y su presencia en la convocatoria para visitar al conjunto de Claudio Giráldez. El lateral de 30 años tuvo que ser sustituido en la primera parte del choque ante el Sevilla, por lo que hizo saltar las alarmas en un equipo que ha logrado cuatro victorias en las últimas seis jornadas de LaLiga EA Sports. Sin embargo, las diferentes informaciones despejaron la duda con el estado físico del futbolista, como la de Radio Marca, que explicó que "no tiene nada grave en el pómulo". Por ello, podría tener luz verde para la siguiente cita del campeonato doméstico, clave para los intereses del Valencia y en sus posibilidades de poder acabar la presente temporada en puestos de Europa.

En este sentido, el plan del Valencia pasaría por el uso de Gayà de una máscara protectora para que pueda jugar contra el Celta de Vigo, tal y como ha informado el Diario AS. Los entrenamientos de esta semana, siendo el primero mañana en el conjunto de Carlos Corberán, marcará la disponibilidad del lateral izquierdo de cara a la visita a Balaídos. Otra de las dudas en el equipo che es Thierry, ya que no entró en la última convocatoria para jugar ante el Sevilla por unas molestias en los isquiotibiales, como ha destacado el medio anteriormente menciondado. Por ello, el técnico valenciano espera poder contar con ambos futbolistas en un partido que ya empezó a pensar desde el triunfo ante el Sevilla: "Ahora ya pensar, bueno, descansar un poco y pensar en el siguiente partido, y tratar de ir a por los tres puntos. La ambición siempre es la máxima, no hay mayor ambición que ir siempre a por los tres puntos".

Gayà pone el foco en el tramo final de temporada del Valencia

La solución de Gayà ante el golpe que sufrió ante el Sevilla podría ser la máscara protectora para el choque de Balaídos. El lateral del Valencia podría hacer uso de la misma y volver a estar disponible para Carlos Corberán, que encara las últimas nueve jornadas de LaLiga EA Sports.

Entre ellas, el Valencia se enfrentará a rivales de alta exigencia, como el del próximo domingo ante el Celta de Vigo o las visitas al Athletic Club y Real Sociedad a San Mamés y Anoeta, respectivamente, así como los partidos contra el Atlético de Madrid y Barcelona en Mestalla. En este sentido, el capitán del club valenciano espera volver a ser una pieza importante en la plantilla, como viene siendo en los 25 encuentros que ha jugado esta temporada en el campeonato doméstico.