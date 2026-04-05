Alineaciones Valencia - Celta de Vigo: onces confirmados de Valencia y Celta de Vigo en la jornada 30 de LaLiga

El conjunto che busca olvidarse por completo de la lucha por la permanencia y acercarse a los puestos europeos ante un cuadro celeste que suma tres jornadas sin vencer pero tiene la oportunidad de colocarse a un punto de la quinta plaza

El Valencia recibe este domingo en Mestalla al Celta de Vigo con la oportunidad de olvidar por completo de la lucha por la permanencia y acercarse a los puestos europeos que ocupa el equipo del recién renovado Claudio Giráldez, que necesita cortar la racha de tres jornadas sin ganar para colocarse a un solo punto del Real Betis en la pelea por una quinta plaza que otorgará a priori el premio de la Champions.

Así llega el Valencia

Después de una pobre primera vuelta, el conjunto che ha revivido en la segunda parte de la temporada con seis victorias que le han situado más cerca de Europa que del descenso. Así, actualmente es décimo segundo con 35 puntos, seis menos que el conjunto gallego.

El equipo de Carlos Corberán llega con la moral recargada tras la última victoria ante el Sevilla FC en uno de los mejores partidos de la temporada tras el descalabro de Oviedo, buscando mirar hacia arriba y alejarse de un descenso que tiene a seis puntos.

Para ello, el técnico valencianista recupera a Thierry Correia, que no estuvo en el Sánchez-Pizjuán antes del parón por problemas musculares, y a Ugrinic, cuyas molestias en el tendón rotuliano le le impidieron viajar con Suiza. Además, José Luis Gayà jugará con una máscara protectora para proteger su pómulo después del golpe recibido en Nervión y Unai Núñez, cedido por el club vigués, podrá jugar porque no lo impide ninguna cláusula

No se esperan grandes cambios en el once con respecto al último partido más allá de la vuelta de Thierry o algún cambio en la delantera. Así, una de las novedades en el once inicial podría ser el regreso del atacante argentino Lucas Beltrán, tras haber aprovechado el parón liguero para mejorar su condición física tras la lesión sufrida hace unas semanas.

Así llega el Celta de Vigo

Por su parte, el Celta de Vigo llega con números de Champions como visitante. Solo el Barcelona y el Real Madrid mejoran los 24 puntos que ha logrado el conjunto celeste lejos de Balaídos. En 14 salidas, perdió únicamente frente a Elche y Real Sociedad.

Claudio Giráldez recupera para la ocasión al centrocampista Ilaix Moriba, uno de sus pilares en la medular. El guineano regresará a Mestalla, donde jugó en el curso 22/23 cedido por el RB Leipzig alemán. Por contra, el técnico gallego no puede contar con los lesionados Iago Aspas, Starfelt y Matías Vecino, pudiendo apostar por el once que viene jugando habitualmente pese a que el jueves disputará la ida de los cuartos de final de la Europa League en Friburgo.

Onces confirmados:

Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez, Tárrega, Cömert, Gayà; Luis Rioja, Guido Rodríguez, Javi Guerra, Ramazani; André Almeida y Hugo Duro.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Aidoo, Marcos Alonso; Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Mingueza; Pablo Durán, Ferran Jutglá y Hugo Álvarez.