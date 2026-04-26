Luis Castro confía en el triunfo en el RCDE Stadium: "Nosotros no ganamos tres partidos consecutivos, algún día tiene que venir"

El entrrenador del Levante compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar sus sensaciones en la previa del partido contra el Espanyol en el estadio perico, al que llegan tras lograr los tres puntos frente al Getafe y Sevilla

El Levante visita mañana lunes al Espanyol en el RCDE Stadium. Los de Luis Castro llegan en buena dinámica, tras ganar al Getafe y Sevilla en las dos últimas jornadas de LaLiga EA Sports, aunque esto no le ha impedido al equipo granota salir del descenso.

Por ello, Luis Castro atendió a los medios de comunicación, en la previa del partido ante el Espanyol, para analizar las fortalezas del equipo de Manolo González, su situación en LaLiga. Además, habló de nombres propios como el de Carlos Álvarez o Brugui y las opciones que tiene el Levante para las bandas en el RCDE Stadium.

Luis Castro valora la dinámica del Espanyol en LaLiga EA Sports

En este sentido, Luis Castro apuntó que los jugadores están muy concentrados. Necesitamos puntos. Vamos a ir a por la victoria. La dinámica del Espanyol...los resultados no son siempre el espejo de cómo juegas. Creo que están jugando mejor que los puntos que están sacando. Es un equipo que genera, que está peleando todos los partidos y juegan bien".

Sobre el Espanyol, Luis Castro siguió afirmando que "tienen calidad de juego y saben lo que tienen que hacer en cada momento. Tenemos que estar muy concentrados porque en LaLiga no hay partidos fáciles. Los resultados no le están acompañando, pero nosotros miramos al equipo y no los resultados. Va a ser un partido difícil".

Luis Castro espera poder estar más cerca del objetivo con una triunfo ante el Espanyol

Por otra parte, Luis Castro siguió analizando el encuentro contra un Espanyol que viene de perder contra el Rayo Vallecano: "Miro el partido del Espanyol y vamos a jugar contra once jugadores que también van a querer ganar. Si salimos o no del descenso, no va a dañar a mis jugadores ni a mi equipo. Si conseguimos ganar estaremos más cerca del objetivo, solo eso".

Luis Castro fue preguntado por la mala racha del Espanyol: "No pienso en eso. Es un partido de 90 minutos que tenemos que ganar. Algún día tendrán que ganar, espero que no sea el lunes. La racha del Espanyol o la que nosotros tenemos no te da ventaja. Ellos quieren ganar y pelean por ello, nosotros lo mismo. Necesitamos más puntos que ellos, eso es así. Nosotros no ganamos tres partidos consecutivos, algún día tiene que venir".

Luis Castro destaca la mejoría de su equipo en las últimas jornadas

Luis Castro habló sobre la faceta goleadora del Levante, que ganó al Sevilla la pasada jornada, en los últimos encuentros: "Es simple, el equipo está jugando mejor y estamos teniendo más oportunidades de gol y hemos tenido más ocasiones en portería contraria. No hay ninguna fórmula mágica. Si la hubiera, todos los entrenadores del mundo la comprarían. No es que marquen los delanteros, marca el equipo. Después está la calidad de ellos. En los entrenamientos y en los partidos están marcando".

Luis Castro valoró la posibilidad de que Carlos Álvarez sea titular contra el Espanyol: "No me gusta individualizar. Carlos es muy importante para nosotros. De titular, del banquillo o si no entra. El día del Getafe entró y fue parte del gol de Espí. Sabemos de su calidad. Si va a jugar o no, se queda para mí. Es verdad que tiene mucha calidad, pero el equipo no está mal con los otros. Si va a jugar de titular, depende de lo que queremos en cada partido".

Luis Castro comenta las opciones que tiene el Levante en las bandas

Por último, Luis Castro, que avisó de la situación del Levante tras ganar al Sevilla, analizó las opciones que tiene en las bandas para el once titular: "Brugui está mejor que la semana pasada. Si va, es un jugador que no podrá entrar mucho tiempo en el partido. No va a jugar de titular. No está físicamente preparado para un partido de muchos minutos".

De esta manera, Luis Castro concluyó afirmando que "tenemos jugadores que pueden jugar en la banda. No vamos a tener problemas. Víctor ha jugado, Paco también, Tay entró muy bien con el Oviedo. Morales ha entrado en más de una situación en banda. Iker y Carlos también lo pueden hacer. Pablo también puede darnos en banda. Pienso que no es un problema de soluciones".