Enzo Bardeli, primer refuerzo del nuevo Levante de Luís Castro hasta 2029

El centrocampista francés llega libre desde el Dunkerque tras su mejor temporada en la Ligue 2 y se convierte en el primer refuerzo granota tras lograr una agónica permanencia en Primera división

El Levante UD ya tiene la primera piedra de su proyecto 2026-2027. El club granota ha hecho oficial el fichaje de Enzo Bardeli, centrocampista francés que firma hasta junio de 2029 después de cerrar su etapa en el USL Dunkerque.

La operación tiene una lectura deportiva muy clara: Luís Castro recupera a un futbolista al que ya dirigió en Francia y que llega tras completar una temporada de alto impacto ofensivo. Bardeli aterriza en Orriols para aumentar la competencia en la medular y dar más recursos a un equipo que acaba de asegurar su continuidad en LaLiga.

Enzo Bardeli llega al Levante tras explotar con el Dunkerque

Bardeli no es un fichaje de relleno. El centrocampista nacido en Coudekerque-Branche llega después de firmar su campaña más completa en el fútbol profesional, con una producción poco habitual para un interior: 36 encuentros, con 10 goles y 7 asistencias.

Su evolución ha sido paciente. Se formó en las categorías inferiores del LOSC Lille, una de las canteras más reconocidas de Francia, y en 2021 dio el salto al Dunkerque. Allí encontró el contexto que necesitaba para crecer, ganar continuidad y pasar de jugador prometedor a futbolista con mercado en España.

Luís Castro recupera en Orriols a un jugador de confianza

La presencia de Luís Castro ha sido decisiva. Bardeli coincidió con el técnico portugués en el Dunkerque durante las temporadas 2023-2024 y 2024-2025, dos cursos en los que el futbolista terminó de adquirir peso dentro del equipo.

Ese conocimiento mutuo reduce riesgos. Castro sabe cómo utilizarlo, qué puede pedirle y en qué zonas del campo puede exprimir mejor su llegada. Bardeli, por su parte, aterriza en una liga más exigente, pero con un entrenador que ya conoce su juego y su personalidad competitiva.

Olasagasti, Pablo Martínez y Carlos Álvarez explican el fichaje

El movimiento también responde a una necesidad interna. Luís Castro ha trabajado habitualmente con dos interiores por delante del pivote, espacios que han ocupado jugadores como Olasagasti y Pablo Martínez. La llegada de Bardeli amplía esa rotación y añade un perfil con más llegada al área.

El contexto de la plantilla refuerza la operación. Pablo Martínez continúa pendiente de su situación contractual, mientras que Carlos Álvarez puede convertirse en una de las piezas con mercado si no alcanza un acuerdo de renovación con el club.

Bardeli puede jugar como interior con libertad, recibir entre líneas y atacar zonas de remate desde segunda línea. No viene únicamente para sostener posesiones, sino para ofrecer algo que el Levante necesitaba: producción ofensiva desde el centro del campo.

Bardeli abre un verano clave para el Levante

El fichaje de Enzo Bardeli marca el inicio de una planificación que será exigente. El Levante necesita reforzarse sin romper su equilibrio económico y encontrar jugadores capaces de elevar el nivel desde el primer día.

La llegada del francés apunta en esa dirección. Un futbolista de 25 años, con cifras relevantes, contrato hasta 2029 y margen para crecer en Primera. El club granota se asegura un centrocampista de presente y futuro para estabilizar su proyecto.

También es un mensaje para Castro. El club le entrega a un jugador que conoce y que puede ayudar a consolidar su idea desde el arranque de la pretemporada. En un verano donde las decisiones en la medular serán importantes, Bardeli llega antes que nadie para ocupar espacio.