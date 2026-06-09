Dela triunfa lejos de Miralcamp: el Levante quiere blindar al excentral del Villarreal

El excanterano amarillo, líder indiscutible y capitán en el Ciutat de Valencia, escuchará una nueva propuesta de renovación ya que el club granota le ha comunicado que quiere negociar la ampliación de su contrato que expira en junio de 2027

Hay futbolistas que necesitan dar un paso al frente cuando llega el momento de tomar decisiones importantes. Ese fue el caso de Adrián Dela en el verano de 2023. Después de tres temporadas en el Villarreal B y con una propuesta para continuar vinculado al club amarillo, el central madrileño optó por buscar un proyecto en el que pudiera sentirse protagonista. Tres años después, el tiempo le ha dado la razón.

El defensa de El Escorial se ha convertido en una de las piezas más importantes del Levante UD. Su crecimiento ha sido constante desde su llegada al Ciutat de València y su importancia dentro del equipo granota ha alcanzado tal dimensión que la entidad valenciana ya trabaja para asegurar su continuidad a largo plazo.

La última muestra de su peso dentro del proyecto llegó tras la permanencia del Levante en Primera División. Dela renovó automáticamente su contrato al cumplirse uno de los objetivos estipulados en el acuerdo que firmó cuando aterrizó en Orriols en 2023. El central amplió así su vinculación hasta junio de 2027, aunque en el club tienen claro que quieren ir mucho más allá.

De capitán del Villarreal B a capitán del Levante

La historia de Dela en el fútbol profesional no puede entenderse sin su etapa en la cantera amarilla. El Villarreal apostó por él en 2020 tras completar gran parte de su formación en el Real Madrid y rápidamente se convirtió en una de las referencias del filial.

Su impacto fue inmediato. En su primera campaña ya se ganó un puesto fijo en el equipo y contribuyó al crecimiento competitivo de un filial que no dejó de dar pasos adelante. Sin embargo, fue en la temporada 2021/2022 cuando terminó de explotar. Convertido en capitán del Villarreal B, disputó 37 partidos y anotó seis goles en una campaña histórica que terminó con el ascenso a Segunda División. Su liderazgo, personalidad y capacidad para competir le convirtieron en una de las figuras más reconocibles de aquel equipo dirigido por Miguel Álvarez.

Llegó debutar con el primer equipo tras asentarse en el filial y disputó un partido de la Copa del Rey (0-8 frente al Victoria CF) y en la temporada 2022/2023 también jugó varios partidos en la Conference League.

Aquel año volvió a ser uno de los pilares de la plantilla que logró la permanencia en el fútbol profesional. Sin embargo, llegado el verano de 2023, el central entendió que había llegado el momento de emprender una nueva aventura.

Una apuesta que ha salido perfecta

Dela rechazó continuar en el Villarreal con un papel secundario y apostó por un mayor protagonismo con el proyecto del Levante, que por entonces militaba en Segunda División. Aquella decisión generó cierta incertidumbre en aquel momento, pero hoy parece difícilmente discutible. Desde su llegada al conjunto granota ha sido un habitual en las alineaciones. La regularidad ha acompañado al central durante las tres temporadas que acumula en el club y su evolución no se ha limitado únicamente al terreno de juego.

Además de convertirse en un defensa fiable y competitivo, Dela ha asumido un papel de liderazgo dentro del vestuario. Es el capitán del equipo. Su carácter y experiencia han sido fundamentales en los momentos más delicados de la temporada y el cuerpo técnico considera que es una figura clave para el presente y el futuro del equipo.

Por ello, según informa la Cadena SER, la dirección deportiva ya le ha trasladado su intención de negociar una nueva ampliación contractual cuando regresen de vacaciones. El defensor madrileño ya había conseguido la renovación automática al cumplir la condición de disputar un mínimo de 20 partidos de Liga como titular, lo cual ha sido habitual en su trayectoria futbolística y que siempre superó en las tres temporadas que ha jugado en el Levante. Ahora, la intención del club es hacerle un contrato más acorde a su estatus de primer espada del vestuario.

El reconocimiento al trabajo bien hecho

La trayectoria de Dela también deja una lectura muy positiva para el Villarreal. Aunque el central terminó saliendo libre, el club amarillo fue una pieza fundamental en su desarrollo futbolístico. Miralcamp ayudó a moldear a un jugador que llegó procedente del juvenil del Real Madrid siendo una promesa y que abandonó la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza convertido en un líder. El ascenso a Segunda División y la posterior permanencia del filial forman parte de un legado ahora ya es pasado.

Ahora, tres años después de aquella despedida, Dela sigue creciendo. Lo hace en Primera División, convertido en uno de los referentes del Levante y con un club dispuesto a blindarle el contrato para evitar cualquier tentación futura.