Luís Castro avisa a pesar de la victoria frente al Sevilla: "Lo importante es estar fuera cuando acabe la competición"

El técnico del Levante UD ha comparecido ante los medios para expresar su orgullo tras la victoria pero con un mensaje claro, y es el de que lo importante es estar fuera de los puestos de descenso a final de temporada

El Levante tenía en su haber montarse en el tren del soñar con estar un año más en Primera División. Y eso no lo ha desaprovechado. Gran victoria del equipo de Luis Castro frente al Sevilla FC por dos goles a cero, siendo un equipo que ha superado en todos los aspectos del juego a los de García Plaza, que se han mostrado incapaces de poder reaccionar a excepción de los primeros diez minutos de la segunda parte. El Ciutat de València se ha volcado con su equipo y sueña con algo que ya casi se daba por olvidado. Muchos equipo en la quema pero con la ventaja de llegar con las mejores sensaciones.

Uno de los nombres propios de esta victoria es Luís Castro. El técnico levantinista ha conseguido levantar el rumbo de un equipo con muchas piezas interesantes y que ha sufrido más de lo debido a pesar de que su juego tampoco mostrase grandes carencias. Poco a poco, con dos victorias seguidas, el equipo empieza a ver la luz al final del túnel y ya se sitúa al borde de los puestos de la permanencia que actualmente marca el equipo ante el que se ha enfrentado en la tarde de este jueves.

"Todos los partidos que ganamos nos dejan contentos. El primero que ganamos en Sevilla también lo celebramos. Hoy tenemos que celebrar y mañana trabajar. La victoria de hoy no nos da nada para el próximo partido y es muy importante para nosotros (...) Esto no ha terminado y tenemos que hacer mucho más. Hemos ganado, pero todavía hay muchos puntos que ganar. Lo importante es estar fuera cuando acabe la competición", declaró.

El único atisbo de mejoría sevillista ha sido en la segunda parte, pero pronto lo ha deshecho dando entrada a nombres importantes como Carlos Álvarez. "No pienso que ha sido por miedo. El principio de la segunda mitad ha entrado bien el Sevilla. Era más difícil de presionar como teníamos planeado el partido. Estábamos teniendo continuidad y si metíamos a Kervin y a Carlos nos darían energía defendiendo y en ataques rápidos. Ha sido mérito de Sevilla, que ha cambiado algunas cosas. Tras los cambios han comprendido lo que podíamos hacer. Tampoco han tenido ocasiones tan claras", respondió.

Una de las cosas que ha querido destacar en el día de hoy es la afición que ha estado presente en el estadio que, sin lugar a dudas, ha dado aires al equipo cuando la situación más lo requería. "Me gustaría que vinieran los 20.000 a los partidos de fuera. Es jugar con uno más. Los jugadores sienten la energía y tienen más intensidad y ganan esa energía cuando están un poco más cansados. Es como jugar con doce", declaró.

Por último, también le dedicó unas buenas palabras al goleador en el día de hoy, Iván Romero. "A mí me da la felicidad de la victoria. Estoy contento por él, pero también por otros. Son todos iguales, son mis jugadores. Está contento porque trabaja bien y trabaja mucho", finalizó.