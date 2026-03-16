Raphinha, Güler, Abqar, Oviedo... La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 28 de LaLiga EA Sports

El golazo de Güler, el hat-trick de Raphinha, la mala actuación de De Burgos Bengoetxea o la pelea del Oviedo, protagonistas de esta jornada en Primera

Casi acabada la jornada 28 en LaLiga EA Sports, aún pendientes del partido de este lunes que cierra la jornada entre el Rayo Vallecano y el Levante, sacamos la lupa de ESTADIO Deportivo para analizar que es lo más destacado de este fin de semana en Primera división.

Hat-trick de Raphinha

La victoria del Real Madrid volvía a exigir al FC Barcelona, que no tuvo problemas en golear al Sevilla y disipar cualquier duda de cara al encuentro de Champions ante el Newcastle. El día del regreso a los terrenos de juego de Gavi 204 días después, superada su segunda grave lesión de rodilla, el protagonismo se lo llevó el brasileño Raphinha.

Con su hat-trick, dos de penalti, el primero a lo Panenka, recuperó Raphinha su versión más goleadora. Tras cuatro goles seguidos desde los once metros, se alió con la suerte en su tercer tanto cuando su disparo fue desviado por Gudelj y dibujó una trayectoria imparable para Vlachodimos. Lo celebró mostrando tres dedos, finalizando ocho partidos sin gol en acción de juego y ganando confianza en un momento clave de la temporada.

El golazo de Güler

Antes, el Real Madrid venció, también con soltura, al Elche. En el Santiago Bernabéu se pudo ver uno de los candidatos al gol del año, el Premio Puskás de la FIFA. El turco Arda Güler marcó un gol para la historia del Real Madrid, el más lejano, a 66 metros, superando el de Mikel Lasa, Santi Aragón o Gica Hagi. Se quedó cerca del récord de Antonio José con el Numancia, aunque le superó en belleza e intención.

Con el partido ya sentenciado en el Santiago Bernabéu, Güler, que ya había intentado contra Osasuna una acción parecida, robó el balón al Elche, avanzó unos metros con la cabeza alta y al ver al portero rival fuera de su área, no dudó en soltar un zurdazo tenso y preciso que botó en el área y se metió dentro de la portería. De nada sirvieron la carrera del guardameta ni el intento a la desesperada de espaldas. La precisión acabó en estallido de la grada y una celebración a la altura de un tanto para el recuerdo.

El tocamiento de Abqar a Sorloth

Lo más surrealista de la jornada ocurrió también en Madrid, pero en esta ocasión en el Metropolitano. En un intento de provocar al rival, al defensa del Getafe Abdel Abqar se le fue la mano, nunca mejor dicho.

En el minuto 55 de partido, el árbitro Miguel Ángel Ortiz mostró la cartulina roja directa al defensor marroquí, tras ser avisado de la acción desde el VAR, por pellizcar "la zona genital" de Sorloth "sin estar el balón en juego", tal y como después recogió el acta del encuentro.

De Burgos Bengoetxea la lía

El primer triunfo de Demichelis con el Mallorca llegó tras una gran polémica. En inferioridad numérica el Espanyol, por la expulsión de Pickel con corrección del VAR a la decisión inicial de Ricardo de Burgos Bengoetxea, fue presa de una inexplicable decisión del colegiado en el tanto del triunfo bermellón.

Samu Costa propinó un patadón a Urko González, pero el árbitro no señaló nada; la pelota acabó en Pablo Torre, quien marcaba con fortuna el empate. El VAR avisaba para la anulación del tanto, pero De Burgos no corrigió en esta ocasión. "No veo que lo golpee", "no veo un punto de impacto claro" o "es una imagen borrosa" fueron los insólitos argumentos del colegiado.

El Oviedo lo intenta

La resistencia al descenso, a 7 puntos de la salvación que marca el Alavés, se produjo con un triunfo por la mínima ante el Valencia desde el tanto de David Costas que le devuelve la vida para la pelea y la esperanza a la grada del Tartiere.