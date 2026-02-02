El Atlético de Madrid negocia el fichaje de Rodrigo Mendoza y mantiene la incógnita por Vargas: Mallorca, Getafe y Celta, atentos

El joven mediocentro mexicano ha llegado a la capital de España para firmar por el club rojiblanco procedente del Seattle Sounders, pero podría salir cedido si Mateu Alemany cierra al final el fichaje de otro pivote, siendo el elegido a última hora la joven perla del Elche

El Atlético de Madrid ha esperado al último día del mercado para desatascar una situación que ha llegado a desesperar a su entrenador, Diego Simeone, que ha insistido en pedir refuerzos desde que se marcharon traspasados Conor Gallagher y Giacomo Raspadori. Ya es oficial el fichaje del atacante nigeriano Ademola Lookman. Pero a pocas horas de que se cierre la ventana de transferencias invernal, aún hay dudas sin resolver en el guion que viene escribiendo Mateu Alemany, emergiendo en las últimas horas el papel protagonista de Obed Vargas, rodeado de incertidumbre.

El club colchonero ha llegado a un acuerdo con el joven mediocentro mexicano, de solo 20 años. También con su club, el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS), con el que disputó el pasado Mundial de Clubes. De hecho, este mismo lunes ha sido cazado en la capital de España, donde tenía previsto someterse al preceptivo examen médico antes de estampar su firma hasta 2030. Pero lo que se desconoce es si mañana mismo estará a las órdenes del Cholo para vestir de rojiblanco o acabará haciendo las maletas a otro club como cedido.

Los números de Obed Vargas

Nacido en Alaska, Obed Vargas ha desarrollado toda su carrera en Estados Unidos, cuya camiseta ha defendido en categorías inferiores hasta la sub 23, si bien finalmente ha acabado decantándose por la selección absoluta de México, con la que ha disputado tres partidos. En la última campaña sumó 41 partidos oficiales con su club, en los que firmó además seis goles y dos asistencias. Unos números que le colocan ya con un valor de mercado de 8 millones de euros según Transfermarkt, si bien no ha transcendido e precio que el Atlético de Madrid pagará por su pase.

El amplio casting del Atlético para el centro del campo

De momento, su continuidad en la plantilla colchonera está a expensas de que Mateu Alemany pueda cerrar al pivote que viene pidiendo Simeone para suplir a Gallagher. Un objetivo para el que se pensó en primer lugar en Joao Gomes, pero el jugador del Wolverhampton se iba de precio. Tras ello, se han tanteado con poca fuerza opciones como las Weston McKennie (Juventus) o Marc Casadó (FC Barcelona). Pero con quien sí estaba todo muy avanzado días atrás era con Leon Goretzka, si bien el alemán decidió permanecer en el Bayern Múnich hasta final de temporada, cuando quedará libre.

Tampoco se ha logrado convencer al Sporting de Portugal por Hjulmand, molesto con la entidad lusa por no dar luz verde a su salida. Y algo parecido sucede con Ederson, que ya fue objetivo del Atlético hace dos años y siempre ha sido uno de los que más gusta. El brasileño tiene un acuerdo verbal con el club rojiblanco, si bien la Atalanta no de su brazo a torcer ante la importante oferta lanzada desde el Metropoliano, que alcanzaría los 45 millones de euros con bonus incluidos, según el diario As. Desde Bérgamo, por contra, quieren aplazar su salida al próximo verano, pero para entonces puede ser tarde.

Mallorca, Getafe y Celta de Vigo esperan por Obed Vargas

En medio de todo ello, Obed Vargas espera para conocer en qué equipo jugará. El periodista Matteo Moretto da por hecho que saldrá cedido, lo que ganará enteros si acaba llegando otro pivote. De confirmarse su salida, la idea es que pudiese foguearse en LaLiga para ser seguido de cerca de cara al futuro, apuntándose como posibles destinos el Getafe, el Mallorca o el Celta de Vigo, si bien la opción de los celestes se antoja más complicada tras el fichaje de Matías Vecino. Pero si Alemany no consigue finalmente contratar al relevo de Gallagher, el mexicano contaría con más posibilidades de enfundarse la rojiblanca.

El fichaje de Rodrigo Mendoza, en torno a 16 millones de euros

Así, el último nombre en salir a la palestra es el de Rodrigo Mendoza, la perla del Elche también de 20 años. Según Marca, el Atlético de Madrid se ha volcado en este frente y existe la confianza en cerrar su fichaje. El internacional sub 21 ya no se ha entrenado este lunes con su equipo y la operación se estaría ultimado por unos 16 millones de euros. En concreto, el periodista Cristian Egea, de la Cadena Cope, asegura que el Elche ha apretado para añadir también una serie de variables, acercándose así a los 20 millones de su cláusula de rescisión.