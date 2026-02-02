Lío entre el Atlético de Madrid y el Sporting por Hjulmand: el jugador se planta por su fichaje frustrado

El club rojiblanco ofreció 40 millones de euros, según aseguran desde Portugal, por el jugador del Sporting que fueron rechazados. El futbolista se ha mostrado muy molesto por su fichaje frustrado al Atlético de Madrid y acusa al club luso de incumplimiento del contrato

El mercado de fichajes del Atlético de Madrid ha estado protagonizado por las bajas que ha presentado el conjunto rojiblanco. Las salidas de Javi Galán, Raspadori y Gallagher han marcado el periodo de traspasos para un Atlético de Madrid que se refuerza con la llegada de Lookman. El ataque, cubierto, no es un quebradero de cabeza para Simeone que pedía a Alemany un centrocampista contrastado para suplir a Gallagher. El elegido por la dirección deportiva era Hjulmand, jugador con el que se ha montado un gran lío a su alrededor entre el Atlético de Madrid y el Sporting de Portugal.

El Sporting de Portugal rechaza la oferta del Atlético de Madrid por Hjulmand

Según ha publicado O Jogo, el Atlético de Madrid ofreció, en este mercado de fichajes, 40 millones de euros al Sporting de Portugal para el fichaje del centrocampista, del que contaba con el beneplácito para recaer en las filas de Simeone. El Sporting de Portugal renunció a la oferta y declaró intransferible al centrocampista que, una vez que se enteró de la decisión tomada por el club, se ha plantado por su fichaje frustrado y no estuvo presente en el duelo del fin de semana de la liga portuguesa. El danés de 26 años se ampara en que el club lisboeta ha incumplido su contrato ya que en él estipulaba una cláusula liberatoria de 40 millones de euros, los mismos que ofreció el Atlético de Madrid por su fichaje. En cambio, el Sporting de Portugal desmiente a su jugador y asegura que la cláusula de recisión es de 80 millones de euros y que existe un pacto entre el club y Hjulmand para que el futbolista danés permanezca en el equipo hasta final de temporada, según recoge Record.

Hjulmand, figura de peso en el Sporting de Portugal

El futbolista es una pieza fundamental en el Sporting de Portugal y es por ello que el club no le ha abierto la puerta en este mercado, a pesar de que la oferta de 40 millones es muy competente por parte del Atlético de Madrid. En lo que va de temporada, Hjulmand ha jugado más de 2.500 minutos repartidos en 28 encuentros, en los que ha jugado como pivote defensivo logrando anotar dos goles y repartiendo 3 asistencias. Su jerarquía en el centro del campo del combinado verdiblanco lo convierten en uno de las joyas que el fútbol luso posee actualmente y que el Atlético de Madrid ha intentado arrebatar, pero sin éxito.