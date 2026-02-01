Tras Lookman, el Atlético de Madrid llega a un acuerdo con Marcos Leonardo y aprieta por un centrocampista

Alemany ha puesto la quinta marcha en la recta final del mercado y tras cerrar la llegada del extremo, ya tiene un acuerdo personal con el delantero brasileño y negocia su cesión con el Al-Hilal, a la espera de un refuerzo para la medular...

El Atlético de Madrid ya tiene cerrado a su primer fichaje en este mercado de enero y ese no es otro que Ademola Lookman, en una operación que Mateu Alemany aceleró en el día de ayer para dejarla finiquitada pasada la medianoche. El extremo nigeriano llega hoy a Madrid para pasar el reconocimiento médico y firmar por el Atlético pero podría no ser el único en aterrizar en el Metropolitano en estas últimas horas de mercado.

La intención del director de fútbol colchonero es la de atar en esta recta final también a un delantero que supla la salida en este mes de enero de Giacomo Raspadori a la Atalanta, de donde precisamente llega Lookman, y para ello se ha fijado en Marcos Leonardo, delantero de 22 años del Al-Hilal de la Saudi Pro League.

La urgencia en esta zona del campo es evidente después de que ayer Alexander Sorloht, el único delantero en racha de Simeone, sufriera un durísimo golpe en la cabeza en un choque con Matías Moreno durante el Levante-Atleti y tuviera que salir en camilla y ser revisado en el hospital. Está por ver cuándo puede regresar el noruego a la acción mientras Griezmann volverá al grupo este lunes y Julián Álvarez pasa por una preocupante sequía.

Marcos Leonardo, vía préstamo

Mateu Alemany ha acelerado también las negociaciones con el Al-Hilal para obtener la cesión del joven delantero brasileño, tras llegar a un acuerdo total con el futbolista, por el que el Atlético de Madrid se guardará una opción de compra cifrada en 40 millones de euros, la misma cantidad que el conjunto saudí pagó al Benfica en el verano de 2024.

El delantero de Itapetinga suma 14 goles en 24 partidos esta temporada y Alemany está convencido de que puede ser un jugador que sume buenos minutos y aporte rendimiento inmediato en el juego ofensivo de Simeone.

Un centrocampista, la guinda

Al menos serán esas dos las incorporaciones que haga el Atleti, Lookman para las bandas y Marcos Leonardo para la delantera, aunque no habría que descartar alguna más en las últimas horas de mercado ya que han sido cuatro los jugadores que salieron en enero y tan solo van a llegar dos. En el centro del campo también se le están acumulando los problamas al 'Cholo'. Ya salió Gallagher y Pablo Barrios pidió el cambio por lesión en el Ciutat de Valencia, por lo que ahora mismo Simeone solo cuenta con dos efectivos para su medular: Koke y Cardoso.

De esta forma, no es descartable que tras cerrar la llegada de Marcos Leonardo, Alemany intente echar el resto por un mediocentro que refuerce esa delicada zona del campo.