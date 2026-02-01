El Atlético de Madrid convence a Lookman pese al dineral que le ofrecía el Fenerbahçe: viaje y examen médico

Tras cerrar un acuerdo con la Atalanta, el club rojiblanco también ha obtenido el 'si' del atacante nigeriano, que aterrizará este mismo domingo en Madrid para convertirse en el primer fichaje colchonero de este mercado de enero

Ha habido que esperar a los últimos compases del mercado de enero para que el Atlético de Madrid al fin cierre su primer fichaje. Diego Simeone lleva tiempo demandando la necesidad de reforzar la plantilla, debilitada especialmente por las salidas de Gallagher y Raspadori (también se han marchado Javi Galán y Carlos Martín). Una reclamación, la del técnico argentino, que este pasado sábado volvió a quedar patente en el empate a cero ante el Levante, demostrándose con ello que urge encontrar alternativas ofensivas, más allá de buscar mayor competencia para el centro del campo.

Así, este mismo domingo aterrizará en Madrid el atacante nigeriano Ademola Lookman, después de que las negociaciones tanto el jugador como con la Atalanta estén cerradas al cien por cien, tal y como informa el periodista Matteo Moretto. Solo falta, por tanto, que el futbolista inglés de nacimiento se someta al preceptivo examen médico para convertirse en nuevo jugador rojiblanco, ofreciendo así al 'Cholo' una interesante opción para cubrir varias posiciones en ataque, pues puede desempeñarse tanto de segundo punta como en ambos costados.

El precio del fichaje de Lookman por el Atlético de Madrid

Los acontecimientos se han precipitado en las últimas horas. Todo parecía listo para que el ex del Everton o el RB Leipzig, de 28 años, pusiera rumbo a Turquía para firmar por el Fenerbahçe, que había alcanzado un acuerdo con la Atalanta. Pero las dudas de los italianos con las garantías de pago del club otomano provocaron un compás de espera que Mateu Alemany aprovechó para colarse en la operación e igualar la propuesta lanzada desde Estambul. Así, el Atlético de Madrid 35 millones de euros y otros cinco millones en bonus, algunos de fácil cumplimiento y otros no tanto.

Quedaba convencer al jugador, produciéndose para ello varias llamadas a lo largo de la tarde-noche de ayer que implicó no solo a los dirigentes colchoneros y a los representantes del Lookman, sino también al propio Simeone. De esas conversaciones salió el acuerdo definitivo, aunque el Fenerbahçe intentó hasta última hora torpedear el fichaje, subiendo para ello su oferta económica al internacional nigeriano.

El Fenerbahce subió de 7 a 8,5 millones más bonus

En un primer momento el club turco le puso sobre la mesa un contrato de 7 millones de euros por temporada, elevando luego su propuesta hasta los 8,5 millones más bonus por rendimiento. Pero en la decisión de Lookman ha pesado jugar en una liga de mayor nivel con un Atlético de Madrid que además lleva tiempo tras sus pasos, pues ya intentó su contratación en anteriores mercados.

También se ha negociado por Marcos Leonardo

De este modo, quedan descartadas otras opciones que fueron tanteadas por Mateu Alemany en estos últimos días. Así, gustaba mucho el delantero brasileño Igor Jesus, del Nottingham Forest, pero también se había tanteado al colombiano Jhon Durán, del propio Fenerbhace, y existían negociaciones avanzadas con el All Hilal para hacerse con el también brasileño Marcos Leonardo mediante una cesión con opción de compra de unos 40 millones de euros.

Las condiciones para el fichaje de un mediocentro

En lo que sí se trabaja aún, mientras tanto, es en la llegada de un mediocentro que supla a Conor Gallagher. Tras el 'no' de Leon Goretzka, que permanecerá en el Bayern Múnicha hasta final de temporada, tocará buscar otra opción asequible, pues la gran inversión va destinada a Lookman y los nombres que más convencen, como Ederson, también de la Atalanta, o Joao Gomes, del Wolverhampton, se van de precio.