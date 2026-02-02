Al Atlético de Madrid se le cae otro fichaje: Marcos Leonardo no saldrá del Al-Hilal

Mateu Alemany está viviendo unas últimas horas de mercado frenéticas, tras cerrar a Obed Vargas, última la llegada de Rodrigo Mendoza y todo apunta a que no fichará a un delantero después de que el brasileño no haya recibido el visto bueno de su club para salir

Al Atlético de Madrid apenas le quedan unas horas para encontrar un par de fichajes y lo tiene verdaderamente complicado. Hasta el momento tan sólo ha llegado Ademola Lookman para reforzar las bandas del conjunto rojiblanco pero Mateu Alemany está intentando cerrar en estos momentos la llegada de un centrocampista, que se le sigue resistiendo, y la de un delantero.

Ayer, el Atletico aceleraba en la contratación de un ariete en forma de préstamo, siendo Marcos Leonador el elegido. Según informaba el periodista Matteo Moretto, el joven delantero brasileño del Al-Hilal de la Saudi Pro League había dado el sí al Atlético de Madrid, desechando el resto de ofertas que tenía para salir de Arabia Saudí y priorizando su fichaje por el cuadro de Simeone, llegando incluso a un acuerdo en términos personales y rechazando a muchísimo dinero de su actual contrato.

Tal y como pasara hace unos días con Leon Goretzka, que tras llegar a a un acuerdo con el Atleti acabó dando marcha atrá para seguir en el Bayern de Múnich hasta final de temporada. Con Marcos Leonardo todo estaba a expensas del acuerdo final entre Atlético de Madrid y Al-Hilal y hacia indicar que llegaría a buen puerto pero el conjunto saudí finalmente no ha dado el visto bueno a la salida del brasileño a pesar de que el acuerdo estaba ya apalabrado y con todos los detalles por una cesión con opción de compra no obligatoria de casi 40 millones de euros, por lo que ahora el Atlético tendrá que buscar una alternativa para su delantera ya que no fichará a Marcos Leonardo, salvo que el Al-Hilal cambie de opinión, cosa que no parece probable.

Obed Vargas, a la espera de otro centrocampista para salir

El que sí está ya en Madrid es el mexicano Obed Vargas. Centrocampista de 20 años del Seattle Sounders de la MLS que pasará el reconocimiento médico con el Atlético para pasar a ser jugador rojiblanco. Se trata de una apuesta de futuro por lo que no es descartable que Vargas salga cedido en estas últimas hora de mercado si el Atleti ficha finalmente a otro centrocampista, para lo que está negociendo con el Elche por Rodrigo Mendoza.

Obed Vargas, nacido en Alaska, ha sido internacional por Mexico en tres ocasiones y ha desarrollado toda su carrera hasta ahora en el Seattle Sounders estadounidense, con el que se enfrentó la pasada temporada en el Mundial de Clubes. El mexicano, si nada se tuerce, será el segundo fichaje del Atlético de Madrid en este mercado de invierno tras el de Ademola Lookman, que ayer por la tarde aterrizaba en Madrid y tras pasar las pruebas el Atleti hacía oficial su fichaje a cambio de 35 millones más cinco en bonus que pagará a la Atalanta.