Raúl de Tomás rompe con el Al Wakrah, pero no volverá al Rayo Vallecano

Raúl de Tomás ha acordado su salida del Al Wakrah de la Qatar Stars League tras apenas unos meses en Catar. El atacante, con contrato en vigor con el Rayo Vallecano hasta 2026, regresará en verano a Vallecas después de una cesión breve marcada por la falta de continuidad bajo las órdenes de Vicente Moreno

Raúl de Tomás vuelve a situarse en un punto de inflexión. Lo que debía ser una vía de escape tras una temporada casi en blanco en el Rayo Vallecano se ha convertido en un paréntesis aún más corto de lo previsto. Su aventura en el Al Wakrah ha terminado antes de tiempo y el delantero ya no forma parte del equipo catarí.

El atacante madrileño, que salió cedido rumbo a la Qatar Stars League en busca de minutos y estabilidad emocional, ha decidido junto al club poner fin al préstamo en este mercado de invierno. La información fue adelantada por AS, medio al que el propio jugador había concedido una entrevista en sus primeros días en Doha.

En aquel momento, Raúl de Tomás mostraba ilusión por reencontrarse consigo mismo. “Estoy muy feliz. Tengo muchas ganas de reencontrarme, de sentirme futbolista…”, confesaba entonces, dejando entrever que su etapa en Vallecas había erosionado algo más que su protagonismo deportivo.

Una etapa breve en Doha con números discretos

La realidad competitiva no acompañó a sus expectativas. Aunque logró participar en 13 encuentros oficiales entre Liga y Copa, su peso fue irregular. Sumó 357 minutos y anotó dos goles, uno en competición copera y otro en el campeonato de liga, cifras insuficientes para consolidarse en el esquema de Vicente Moreno.

Su primer partido completo no llegó hasta finales de diciembre, en la visita al Al Sailiya. Posteriormente tuvo minutos ante Al Arabi SC, en el que sería su último encuentro con la camiseta del Al Wakrah. La falta de continuidad terminó por acelerar una decisión que ya se venía madurando.

El contexto tampoco ayudaba. La adaptación a un nuevo entorno competitivo, lejos de Madrid, y la necesidad de recuperar sensaciones tras dos temporadas irregulares pesaron en el desenlace, precipitando su salida del club catarí.

Regreso a Vallecas con el futuro abierto

Raúl de Tomás mantiene contrato con el Rayo Vallecano hasta 2026. Su regreso está previsto para el próximo verano, momento en el que ambas partes deberán definir un nuevo escenario. En Vallecas su última temporada dejó apenas tres partidos oficiales y dos goles, una producción muy alejada del nivel que exhibió en su etapa más brillante en el Espanyol.

La gran incógnita es si el delantero entrará en los planes deportivos del club franjirrojo o si se buscará una salida definitiva. El Rayo afronta un contexto competitivo exigente en LaLiga y necesita certezas en la parcela ofensiva, mientras debate en las oficinas la remodelación de su estadio, con una fuerte inversión económica de por medio, con el próximo partido ante el Atlético de Madrid aún en el aire.

Mientras tanto, el futbolista se mantiene entrenando en Doha para no perder ritmo físico. El objetivo a corto plazo es llegar en condiciones óptimas al verano, con la intención de recuperar el pulso competitivo que en su día le convirtió en uno de los delanteros nacionales más cotizados.

La cesión en Catar debía ser un punto de reinicio. Sin embargo, ha terminado siendo un episodio transitorio que devuelve a Raúl de Tomás al mismo cruce de caminos: reencontrarse con su mejor versión o redefinir definitivamente su carrera lejos de España.